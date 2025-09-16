ETV Bharat / state

రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లకు దక్కని రుణాలు - యూనియన్ బ్యాంకు బ్రాంచీల్లోనూ అదే పరిస్థితి !

రాజధాని బృహత్ ప్రణాళిక అమలుకు క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు - రోడ్లు నిర్మాణానికి ఇళ్లు, స్థలాలు కోల్పోతున్న వారి నుంచి అభ్యంతరాలు - సీఆర్డీఏ యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవటంపై రైతుల ఆవేదన

Banks No Loans To Returnable Plots In Amaravati
Banks No Loans To Returnable Plots In Amaravati (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Banks No Loans To Returnable Plots In Amaravati: రాజధాని రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్లకు రుణాలు ఇచ్చే విషయంలో బ్యాంకర్లు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొందరికి ఇంకా ప్లాట్లు కేటాయింపు జరగలేదు. బృహత్ ప్రణాళిక అమలుకు అనుగుణంగా రహదారుల నిర్మాణానికి ఇళ్లు, స్థలాలు కోల్పోతున్న యజమానుల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వాటిని సీఆర్డీఏ పట్టించుకోకపోవటంపై రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపాలని వేడుకుంటున్నారు.

యూనియన్ బ్యాంకు బ్రాంచీల్లోనూ: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని రైతులకు ఇచ్చిన ప్లాట్లపై రుణాలు ఇచ్చేందుకు మార్గదర్శకాలు లేవని బ్యాంకర్లు తెగేసి చెప్పారు. ప్లాట్లు తనఖా కాకపోయినా కనీసం కొల్లేటరల్‌ సెక్యూరిటీగా పెట్టుకునేందుకూ అనుమతించలేదు. కష్టాల్లో అక్కరకు వస్తాయనుకున్న రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈ విషయాన్ని సీఎంతోపాటు మంత్రి నారాయణ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లకు దక్కని రుణాలు - యూనియన్ బ్యాంకు బ్రాంచీల్లోనూ అదే పరిస్థితి ! (ETV)

ఈ ఏడాది జూలై 25న జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశంలో రిటర్నబుల్ ప్లాట్లకు రుణాల మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. లీడ్ బ్యాంకుగా ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అన్ని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి. కానీ రుణాల కోసం బ్యాంకుల వద్దకు వెళ్లిన రైతులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పట్టాలపై రుణాలు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని అధికారులు పాత సమాధానమే చెబుతున్నారు. యూనియన్ బ్యాంకు బ్రాంచీల్లోనూ అదే పరిస్థితి.

ఆరు నెలల వ్యవధఇలో లేఔట్లలో: అమరావతిలో బృహత్తర ప్రణాళికకు అనుగుణంగా రహదారులు నిర్మించే క్రమంలో కొన్ని గ్రామాల్లో దాదాపు 500 ఇళ్లు, స్థలాలు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. దీనికి సంబంధించి విధివిధానాలు, పరిహారం విషయంలో స్థానికుల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్వచ్ఛందంగా స్థలాలు, ఇళ్లు ఇస్తున్నట్లు సంతకాలు చేయాలని అధికారులు చెప్పటంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ అవసరాలకు తీసుకుంటున్నట్టు దరఖాస్తులు రూపొందించాలని స్థానికుల డిమాండు చేస్తున్నారు. అలాగే రహదారుల కోసం ఇళ్లు, స్థలాలు కోల్పోతున్నవారికి మెరుగైన పరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

'లోన్స్ పెట్టుకుని ఇవ్వడం లేదు. యూనియన్​ బ్యాంకు వాళ్లు ఏం సమాధానం చెప్పడం లేదు. సీఆర్డీఏ వాళ్లు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. రైతులకు, ప్రభుత్వానికి సీఆర్డీఏ వాళ్లు అనుసంధానంగా ఉన్నారు. రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాలి. ' - స్థానికులు

ఎంత భూమి తీసుకుంటే ఆదే విస్తీర్ణంలో అదే గ్రామంలోని లేఔట్లలోని ప్లాట్లు కేటాయించాలని కోరుతున్నారు. టీడీఆర్ బాండ్లు ఇస్తామన్న సీఆర్డీఏ ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇళ్లు కోల్పోయినవారికి నెలకు 5 వేల చొప్పున ఇస్తామన్న అద్దెను పెంచాలని, ఇళ్ల ఆవరణల్లో మామిడి, కొబ్బరి, ఇతర చెట్లు కోల్పోతున్నవారికి పరిహారం ఇవ్వాలని 6 నెలల వ్యవధిలో లేఔట్లలో మౌలికవసతులు కల్పించి ఇళ్ల నిర్మాణాలకు వెసులుబాటు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. భూ సమీకరణ సమయంలో చెప్పినట్లు మూడంతస్తుల భవనం కోల్పోతే ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ 2.5 ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ ఆదేశాలు ఇచ్చినా, వాటి అమలుకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో అవాంతరాలు ఎదురవుతుండటంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

మల్లవల్లిలో కొత్త వెలుగులు - మహిళలు, యువతకు ఉపాధి

ఇలాగైతే ‘మల్లవల్లి’ ఎలా? - సీఎం ఆదేశించినా పూర్తికాని ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ

For All Latest Updates

TAGGED:

RETURNABLE PLOTS ISSUE IN AMARAVATIUNION BANK ISSUE AMARAVATI PLOTSAMARAVATI RETURNABLE PLOTSఅమరావతి రిటర్నబుల్ ప్లాట్లుBANKS NO LOANS TO CRDA PLOTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.