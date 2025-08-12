Bank Loans Aqua Farmers In AP: నాబార్డు, ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంక్, ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆక్వా రైతులకు పూచీకత్తులేకుండా బ్యాంకు రుణాలు అందించారు. పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టిన ఈ రుణాల పంపిణీలో దాదాపు 100 మంది ఆక్వా రైతులకు ఎకరాకు 25లక్షల చొప్పున మెత్తం 25 కోట్ల రుణాలిచ్చారు. వీటితో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని రైతులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం బాపులపాడు మండలం వీరవల్లిలో ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ అగ్రిటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కార్యాలయంలో ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు, నాబార్డు ఆధ్వర్యంలో రైతులకు పంట రుణాల మంజూరు కార్యక్రమం జరిగింది.
ఇందులో భాగంగా ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్, నాబార్డు మధ్య ఒకటి, ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంక్, నాబార్డు మధ్య మరొక ఒప్పందం జరిగింది. తొలి విడతలో 100 మంది ఆక్వా రైతులకు ఎలాంటి పుచీకత్తు లేకుండా 25 కోట్ల రూపాయలను పంపిణీ చేశారు. ఆక్వా రైతులకు ఉపయోగంగా ఉండేలా పవర్ మోనెటరింగ్ కిట్లను అందించారు. నాబార్డు నిర్వహించిన సర్వేలో ఫౌండ్రి, వాణిజ్య పంటల ద్వారా రైతులకు ఆధిక ఆదాయం వస్తుందని నాబార్డు అధికారులు తెలిపారు. ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా రైతులకు రుణాలు ఇవ్వడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
రైతులకు టెక్నాలజీతో పాటు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు: ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు, ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ , నాబార్డు మధ్య జరిగిన ఈ అవగాహన ఒప్పందం ఎంతో చరిత్రాత్మకమైనదని నేను భావిస్తున్నా. రైతులకు సాంకేతికతతో పాటు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు చేరువవుతాయి. రైతుల ఆదాయ మార్గాలను పెంచేందుకు స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చేందుకు ఇది కీలకమైన ముందడుగు. ఆక్వా రైతులకు రుణాలు ఇప్పించాలనే లక్ష్యంతో తాము ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ అగ్రిటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ను ప్రారంభించామని ఆ సంస్థ సీఈవో పవన్ కృష్ణ కొసరాజు తెలిపారు.
'మనకు ఉన్న సమస్యల్లో క్వాలిటీ ఒకటి. అలాగే రుణ సదుపాయం వీటన్నింటిని టెక్నాలజీ ద్వారా పరిష్కారించాలనే ఉద్దేశ్యం తోటి ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. దీనితో పాటు నాబార్డుకి ఈ కార్యక్రమానికి పూర్తి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది.' -ఎ.వి. భవానీ శంకర్, నాబార్డు సీజీఎం
స్థానికులకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా: ఆక్వా రైతులకు రుణాలు ఇవ్వాలని 4 నెలల క్రితం ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ యాజమాన్యం ప్రతిపాదన తెచ్చిందని ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకు, యూనియన్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. నాబార్డ్, ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ ఒప్పందం ప్రామాణిక రొయ్యల వ్యవసాయ రేటింగ్ స్కోర్ అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడుతుందన్నారు. జీడీపీలో ఆక్వా రంగానిది 1.1 శాతం వాటా. దాదాపు 2 కోట్ల 80 లక్షల మంది ఈ రంగంలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. స్థానికులకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా వీరి ఆలోచన చాలా గొప్పది. గతంలో ఆక్వా సాగులో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యేవని. ఆక్వా ఎక్స్ఛేంజ్ తో కలిసి ప్రయాణం చేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత తమ పరిస్థితి మెరుగు పడిందని, రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. బ్యాంకులు ఇలానే ప్రొత్సహిస్తే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని ఆక్వా రైతులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
