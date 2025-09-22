పండుటాకుల జీవితాల్లో కొంత కాంతి నింపుతున్న "బంధం"
విజయవాడలోని వాసవ్య మహిళా మండలికి అనుబంధంగా వృద్ధాశ్రమం - వృద్ధులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న నిర్వాహకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 11:56 AM IST
Bandham Old Age Home in Krishna District : నవ మాసాలు మోసి కనిపెంచిన పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు భారమైపోతున్నారు. వృద్ధాప్యంలో వారిని కంటికిరెప్పలా చూసుకోవాల్సిన సమయంలో మానవత్వం మరచి సూటిపోటి మాటలతో వేధిస్తున్నారు. ఇళ్లలో ఉంటూ అవమానాలు భరిస్తూ బతుకీడ్చడం ఇష్టంలేని కొందరు వృద్ధులు ఓ ఆశ్రమంలో తలదాచుకుంటున్నారు. అక్కడ కొత్త బంధాలను ఏర్పరచుకుని ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు. పండుటాకుల జీవితాల్లో కొంత కాంతి నింపుతున్న "బంధం" వృద్ధాశ్రమంపై ప్రత్యేక కథనం.
ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో దీనగాథ : ఇది కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గం గోశాలలోని బంధం వృద్ధాశ్రమం. బరువెక్కిన హృదయాలతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉండే వృద్ధులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ వారి పాలిట దేవాలయంగా మారింది. ఇక్కడ ఉన్న వారిది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో దీనగాథ. తమను భారంగా భావించే పిల్లల దగ్గర ఉండలేక ఈ వృద్ధాశ్రమంలో చేరిన వారు కొందరు. అంగవైకల్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన వారు మరికొందరు. పిల్లలు లేక బతుకు భారమై తలదాచుకుంటున్న వారు ఇంకొందరు. ఎక్కడ నుంచి వచ్చినా ఏ కులం వారైనా, ఏ మతం వారైనా మనమంతా మనుషులం అనే ఓ గొప్ప ఆలోచనతో వీరందరికీ అన్ని రకాల వసతులు, వైద్య సౌకర్యాలు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు నిర్వాహకులు. కొంత మంది ఈ ఆశ్రమంలో 20ఏళ్లకు పైగా ఆశ్రయం పొందుతున్నారంటే నిర్వాహకుల గొప్ప మనసును అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి చేరిన వారిలో కొంత మంది గొప్ప ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. బొమ్మల తయారీలో నైపుణ్యం కలిగిన వారు కొందరైతే చిత్రలేఖనంలో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తున్నవారు మరికొందరు. వివిధ రకాల పాటలు, పద్యాలతో తోటి వారిని అలరిస్తున్నవారు ఇంకొందరు. వీరికి ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా వెంటనే స్పందించి నిర్వాహకులు సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరి బాగోగులు చూసుకునేందుకు 24 గంటలూ సిబ్బందితో పాటు ఓ నర్సు అందుబాటులో ఉంటారు. వైద్య సేవలతో పాటు కావాల్సిన మందులు ఉచితంగానే అందిస్తున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం వారితో యోగా, వ్యాయామం చేయిస్తున్నారు. విహార యాత్రలు, సినిమాలు, పుణ్యక్షేత్రాలకు తీసుకెళ్తున్నారు.
'మేము ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇక్కడ ఉంటున్నాం. ఇది ఆశ్రమంలా అనిపించదు మా సొంత ఇళ్లుగా ఉంటుంది. వైద్యం, మందులు, ఆహారం, బట్టలు అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చుతారు. రోజూ వ్యాయామం, బొమ్మలు గీయడం, పాటులు, పద్యాలు పాడటం వంటివి చేస్తున్నాం. కాలక్షేపం కోసం సినిమాలకు కూడా తీసుకెళ్తారు. ఇంటిని మైమరిపించేలా ఉంటుంది ఇక్కడి వాతావరణం. సొంత పిల్లలే మమ్మల్ని బరువు అనుకుని వదిలేసిన సమయంలో ఈ హోమ్ మాకు అన్నీ తానైంది. ఇక్కడికి వచ్చే డాక్టర్, నర్సులు మమ్మల్ని చక్కగా చూసుకుంటారు.' -ఆశ్రమంలోని వృద్ధులు
దాతలిచ్చిన స్థలంలో 2000 సంవత్సరంలో ఈ వృద్ధాశ్రమాన్ని నిర్మించినట్లు నిర్వాహకులు కీర్తి తెలిపారు. ఆ తర్వాత సౌకర్యాలను ఒక్కొక్కటిగా మెరుగుపరుచుకుంటూ వస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం 40మంది వృద్ధులు ఈ బంధం ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. వీళ్లందరికీ పౌష్టికాహారంతో పాటు మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తున్నామన్నారు. విజయవాడలోని వాసవ్య మహిళా మండలికి అనుబంధంగా ఈ వృద్ధాశ్రమాన్ని నడుపుతున్నట్లు చెప్పారు.
