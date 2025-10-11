ETV Bharat / state

స్టీరింగ్ పట్టే ముందు చరవాణి పక్కన పెట్టాల్సిందే - ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు ఫోన్ ​వాడకం నిషేధం

ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు విధుల సమయంలో ఫోన్​ వాడకం నిషేధం - రాష్ట్రంలోని 11 రీజియన్ల పరిధిలో ఒక్కో డిపో చొప్పున ప్రయోగాత్మకంగా అమలు - కండక్టర్లు లేకుండా నడిచే సర్వీసుల్లో మినహాయింపు

Ban On Mobile Phones To TGSRTC Drivers
Ban On Mobile Phones To TGSRTC Drivers (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ban On Mobile Phones To TGSRTC Drivers : ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం అత్యంత సురక్షితం అని సంస్థ చెబుతుంది. అయినా అప్పుడప్పుడు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమవుతోంది! డ్రైవర్లు ఫోన్​లో మాట్లాడుతూ విధులు నిర్వహించడం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఆర్టీసీ గుర్తించింది.

మద్యం సేవించి విధులకు హాజరు కాకుండా డిపోల్లో ఇదివరకే బ్రీత్ అనలైజర్​తో డ్రైవర్లకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండగా, తాజాగా ఫోన్ వినియోగంపై నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రంలోని 11 రీజియన్ల పరిధిలో ఒక్కో డిపో చొప్పున ప్రయోగాత్మక అమలుకు ఎంపిక చేసింది. కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి జగిత్యాల డిపోలో దీనిని అమలు చేస్తున్నారు.

అత్యవసరమైతే కంట్రోల్‌ రూమ్​ నుంచి : ఈ ఫోన్ నిషేధాన్ని​ సెప్టెంబరు 1 నుంచి జగిత్యాల డిపోలో అమలు చేస్తున్నారు. డ్రైవర్లు విధుల్లో చేరే సమయంలో వారి ఫోన్​ డిపాజిట్ చేసేలా డిపోలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. డిపోలో సొంత, అద్దె బస్సులు కలిపి మొత్తం 115 ఉండగా, ఒక్కో బస్సుకు 2.3 నిష్పత్తిలో 265 మంది డ్రైవర్లు సేవలందిస్తున్నారు. వీరంతా వెంట ఫోన్ లేకుండానే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాలంటే బస్టాండుకు వచ్చాక కంట్రోల్​ రూమ్​ నుంచి తమ వారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు.

ప్రత్యేక విజిలెన్స్ బృందాలు : డ్రైవర్ల ఫోన్ వాడకంపై పకడ్బందీ నిఘా ఉంచిన అధికారులు, కండక్టర్​కు సైతం బాధ్యత అప్పగించారు. విధి నిర్వహణలో డ్రైవర్ ఫోన్​ మాట్లాడితే కచ్చితంగా సమాచారం ఇవ్వాలని, ప్రయాణికుల నుంచి ఫిర్యాదు వస్తే డ్రైవర్​తో పాటు కండక్టర్​పైనా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. మొబైల్​ఫోన్​ నిషేధం పక్కాగా అమలు చేసేందుకు రీజియన్ల వారీగా ప్రత్యేక విజిలెన్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు : కొన్ని సందర్భాల్లో విజిలెన్స్ అధికారులు సాధారణ ప్రయాణికుల్లా టికెట్ తీసుకొని బస్సులో ప్రయాణిస్తారు. ఫోన్​ నిషేధం అమలు తీరును ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తారు. సుమారు ఒకటిన్నర నెలలుగా ఈ నిషేధం అమలవుతుండగా, మంచి ఫలితాలు వస్తుండటంతో త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీనిని అమలు చేసేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఈ బస్సుల్లో మినహాయింపు : డ్రైవర్లు విధులకు వచ్చినప్పుడే సెక్యూరిటీ వద్ద ఫోన్ డిపాజిట్ చేయడం, విధులు పూర్తయ్యాక తిరిగి తీసుకొనేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా రిజిస్టర్ నిర్వహిస్తున్నామని జగిత్యాల డిపో మేనేజర్‌ కల్పన అన్నారు. అత్యవసరమైతే కండక్టర్ వద్ద ఉన్న చరవాణి వినియోగించేలా వెసులుబాటు కల్పించడంతో పాటు, బస్టాండ్లలోని కంట్రోలర్ల వద్ద సీయూజీ ఫోన్​లను అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. కండక్టర్లు లేకుండా నడిచే సూపర్ లగ్జరీ, తదితర సర్వీసుల్లో మాత్రం రిజర్వేషన్ తదితర అవసరాల కోసం టిమ్ డ్రైవర్ల వద్ద ఫోన్​ను అనుమతించామని పేర్కొన్నారు.

"డ్రైవర్లు విధులకు వచ్చినప్పుడే సెక్యూరిటీ వద్ద ఫోన్ డిపాజిట్ చేయడం, విధులు పూర్తయ్యాక తిరిగి తీసుకొనేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా రిజిస్టర్ నిర్వహిస్తున్నాం. అత్యవసరమైతే కండక్టర్ వద్ద ఉన్న చరవాణి వినియోగించేలా వెసులుబాటు కల్పించడంతో పాటు, బస్టాండ్లలోని కంట్రోలర్ల వద్ద సీయూజీ ఫోన్​లను అందుబాటులో ఉంచాం. కండక్టర్లు లేకుండా నడిచే సూపర్ లగ్జరీ తదితర సర్వీసుల్లో మాత్రం రిజర్వేషన్ తదితర అవసరాల కోసం టిమ్ డ్రైవర్ల వద్ద ఫోన్​ను అనుమతించాం." - కల్పన, జగిత్యాల డిపో మేనేజర్‌

వేర్ ఈజ్​ మై బస్ : మీరు ఎక్కాల్సిన బస్సు ఎక్కడుందో ఇక ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు!

ఆర్టీసీ ప్రయాణం మరింత ఈజీ - స్మార్ట్​ కార్డుల సేవలు వచ్చేస్తున్నాయ్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

BAN ON PHONES TO TGSRTC DRIVERSBAN ON PHONE IN TGSRTCPROHIBITION OF PHONES IN TGSRTCఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు ఫోన్ నిషేధంBAN ON MOBILE PHONES TO RTC DRIVERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.