దగ్గర పడ్డ నిషేధ కాలం - మళ్లీ సముద్రంలో చేపల వేట షురూ - SEA FISHING RESTART FROM 15TH

Ban on Fishing in the Sea Will End on 15th of This Month : ఈ నెల 15తో మత్స్యకారులకు జీవనాధారమైన సముద్రంలో వేట నిషేధకాలం ముగియనుందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో రెండు నెలల విరామం అనంతరం బోట్ల నిర్వాహకులు మళ్లీ వేటకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంతకాలం ఖాళీ సమయంలో బోట్లు, వలలకు మరమ్మతులు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే కాకినాడ జిల్లాలోని ఉప్పాడ చేపలరేవు వద్దకు వందలాది బోట్లు చేరుకున్నాయి. వలలతోపాటు ఇతర సామగ్రి, తాగునీరు, నిత్యావసర సరకులను బోట్లు, పడవల్లో కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.

మత్స్యకారుల్లో ఆశలు : రెండేళ్లుగా వేట నిషేధం అనంతరం రెండు వారాలు తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో ఆశించిన స్థాయిలో మత్స్యసంపద లభించలేదు. రోజూ వేటకువెళ్లి వలలకు మత్స్య సంపద చిక్కకపోవడంతో నిరాశగా వెనుదిరిగారు. వేటకు వెళ్లేందుకు రూ.వేలల్లో పెట్టుబడి అవుతుంది. నష్టంతో ఏడాదిలో సగానికిపైగా రోజులు మత్స్యకారులు వేట మానుకుని ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఈ ఏడాది కలిసి రావాలని గంగమ్మ తల్లికి పూజలు నిర్వహించుకుంటున్నారు. వేట నిషేధం తరువాత ప్రారంభంలో అధికంగా మత్స్యసంపద చిక్కే అవకాశం ఉండడంతో మత్స్యకారుల్లో ఆశలు నెలకొన్నాయి.

కూటమి ప్రభుత్వంలో పరిహారం రెట్టింపు : విరామ సమయంలో రెండు నెలలపాటు వీరికి జీవనాధారం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రెండు నెలలకు కేవలం రూ.10 వేలు మాత్రమే పరిహారం ఇచ్చిందని మత్స్యకారులు తెలిపారు. అదీ సకాలంలో అందరికీ రాలేదని ఆవేదన చెందారు. దాంతో నగలు తాకట్టు పెట్టుకుని, వడ్డీలకు అప్పులు చేసి జీవనం సాగించేవారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వంలో పరిహారం రెట్టింపు చేసి విరామం ప్రారంభంలోనే మత్స్యకార కుటుంబానికి రూ.20 వేలు చొప్పున అందించడంతో జీవనం సాఫీగా సాగిందంటున్నారు.