ఈసారి ఎవరికి దక్కుతుందో? - ఎంత ధర పలుకుతుందో? - అందరి కళ్లూ బాలాపూర్​ లడ్డూపైనే

31 ఏళ్లుగా బాలాపూర్ గణేషుడి వద్ద కొనసాగుతున్న లడ్డూ వేలంపాట - 1994 లో 450 రూపాయలతో మొదలైన లడ్డూ వేలం - గతేడాది రూ.30 లక్షలు దాటిన బాలాపూర్ గణేషుడి లడ్డూ
Published : September 6, 2025 at 7:40 AM IST
Balapur Ganesh Laddu Auction 2025 : బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాటకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగువారిని ఆకర్షించే ఈ లడ్డూ వేలం పాట ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తంగా సాగనుంది. 31 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న వేలం పాటలో గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ.30 లక్షలకు పైగానే ధర పలికింది. స్థానికుడైన కొలను శంకర్ రెడ్డి ఈ లడ్డూను దక్కించుకోగా, ఈ ఏడాది ఎవరికి దక్కుతుందో, ఎంత ధర పలుకుతుందోనని భక్తులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
31 ఏళ్లుగా లడ్డూ వేలం పాట : ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట. ఇక్కడి లంబోదరుడి చేతిలో ఉండే లడ్డూ వేలం పాటతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరి సంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం సర్వత్రా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 31 ఏళ్లుగా ఇక్కడ లడ్డూ వేలం పాట కొనసాగుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో లడ్డూ వేలం పాటలు ఉన్నప్పటికీ, ఇక్కడి వేలం పాటపై తరతరాలుగా ఆసక్తి కొనసాగుతోంది.
ప్రతి ఏటా లడ్డూ ధర పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదు. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు. 1994లో రూ.450తో మొదలైన లడ్డూ వేలం, రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రూ.వందలు, రూ.వేలు దాటి రికార్డు స్థాయిలో రూ.లక్షలు పలుకుతోంది. సుమారు 20 మంది స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య జరిగే ఈ వేలం పాటలో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు జరుగుతుంది.
ఏ సంవత్సరంలో ఎంత పలికింది? : 2001 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.వేలల్లోనే పలికింది. 2002లో కందాడ మాధవ రెడ్డి పోటీపడి రూ.లక్షా రూ.5 వేలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏడాది నుంచి ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చింది. 2007లో స్థానికుడు రఘునందన చారి రూ.4 లక్షల 15 వేలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. అప్పటి వరకు ఒక్కో లక్ష పెరుగుతూ వచ్చిన లడ్డూ ధర, ఏకంగా రూ.2 లక్షలు దాటింది. 2015లో బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.10 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించింది. కల్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి రూ.10 లక్షల 32 వేలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2016లో రూ.4 లక్షలు పెరిగింది. ఆ సంవత్సరం మేడ్చల్కు చెందిన స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ.14 లక్షల 65 వేలకి కైవసం చేసుకున్నారు.
2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి రూ.15 లక్షల 60 వేలకు దక్కించుకోగా, 2018లోనూ స్థానికేతరుడు తేరేటి శ్రీనివాస్ గుప్తా రూ.16 లక్షల 60 వేలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. వరుసగా మూడేళ్లు స్థానికేతరులనే బాలాపూర్ గణేశుడు కరుణించాడు. 2019లో జరిగిన వేలం పాటలో అవకాశం స్థానికులకు దక్కింది. కొలను రాంరెడ్డి రూ. 17 లక్షల 60 వేలు పాడి బాలాపూర్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. 2020లో కరోనాతో లడ్డూ వేలం పాటను రద్దు చేసిన ఉత్సవ సమితి, ఆ లడ్డూను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు అందజేశారు.
గతేడాది రూ.30 లక్షలు దాటిన వేలం పాట : 2021లో ఏపీ ఎమ్మెల్సీ రామేశ్ యాదవ్ నాదర్గుల్కు చెందిన మర్రి శశాంక్ రెడ్డితో కలిసి రూ.18 లక్షల 90 వేలకు బాలాపూర్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. ఏటా రూ.2 నుంచి రూ.3 లక్షలు పెరుగుతుందనుకున్న లడ్డూ ధర 2022లో ఏకంగా రూ.ఐదు లక్షలు పెరిగి రికార్డు సృష్టించింది. 2022లో రూ.24 లక్షల 60 వేలు పలికి భక్తులంతా మరోసారి బాలాపూర్ వైపు చూసేలా చేసింది. అలాగే 2023లో జరిగిన వేలం పాటలో తీవ్ర పోటీ నెలకొనగా, రూ.27 లక్షలకు స్థానికేతరుడైన దయానంద రెడ్డిని బాలాపూర్ లడ్డూ వరించింది. గతేడాది రూ.30 లక్షలు దాటింది. 2024లో రూ.30 లక్షల ఒక వెయ్యి రూపాయలకు స్థానికుడైన కొలను శంకర్ రెడ్డి బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.
వేలంపాట ద్వారా వచ్చే నగదుతో ఏం చేస్తారంటే? : లడ్డూ వేలం పాట ద్వారా వచ్చే నగదును ఉత్సవ సమితి గ్రామాభివృద్ది కోసం ఖర్చు చేస్తుండటం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. ఇప్పటి వరకు రూ.1,60,87,970 ఖర్చు చేసినట్లు ఉత్సవ సమితి వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది బాలాపూర్ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్వహణకు రూ.80 వేలు ఖర్చు చేసినట్లు ప్రకటించింది. గ్రామాభివృద్ధి కోసం వినియోగించిన నిధుల వివరాలతో ఫ్లైక్సీ ఏర్పాటు చేసి తమ పారదర్శకతను ఉత్సవ సమితి చాటుకుంటోంది.
స్వర్ణగిరి ఆలయ నమూనాలో తీర్చిదిద్దిన మండపం : ఏటా చవితి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవడమే కాదు, బాలాపూర్కు వచ్చే భక్తులకు గణేశుడ్ని తనివి తీరా దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మండపాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఏటా ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. దేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాల నమూనాలతో గణేశ్ మండపం సెట్స్ వేయడం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఏడాది స్వర్ణగిరి ఆలయ నమూనాలో తీర్చిదిద్దిన మండపం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అలాగే ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈసారి ప్రముఖల తాకిడి బాలాపూర్ గణేశుడికి పెరిగింది.
కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో పాటు పలువురు సినీ, వ్యాపార ప్రముఖులతో పాటు అధికారులు కుటుంబసమేతంగా తరలివచ్చి బాలాపూర్ గణేశుడి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. సామాన్య భక్తులు సైతం మొదటి రోజు నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో అక్కడి పరిసరాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. ఉత్సవ సమితి చివరి పూజ ముగిసిన తర్వాత బాలాపూర్ గణేశుడి ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది. గ్రామంలోని గడపగడపకు దర్శనమిచ్చిన అనంతరం లంబోదరుడు బొడ్రాయి కూడలికి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఉత్సవ సమితి ముఖ్య అతిథులు, పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తుల సమక్షంలో వేలం పాటను నిర్వహిస్తుంది. విజేతలకు లంబోదరుడి చేతిలో ఉన్న లడ్డూను అందించిన తర్వాత భక్తుల జయ జయ ద్వానాలు, కేరింతల మధ్య బాలాపూర్ గణేశుడి శోభాయాత్ర వినాయక సాగరం వైపు కదులుతుంది.
