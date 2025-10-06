ETV Bharat / state

బాలమృతం తినిపిస్తే చిన్నారులకు ఇన్ని లాభాలా!

పోషక లోపాలున్న చిన్నారులకు బాలామృతం, బాలామృతం ప్లస్‌ను అందిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - బాలామృతం పొట్లాలను ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్న తీరు - ఆశించిన మేర కనిపించని ఫలితాలు

Balamrutham for Children
బాలామృతం ప్యాకెట్లు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Balamrutham For Children With Nutritional Deficiencies : చిన్నారులకు అందించే ఆహారం వారి శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతుంది. నాణ్యమైన సమతుల ఆహారం అందని పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి మందగించి భవిష్యత్తులో అనేక రోగాల బారిన పడే అవకాశాలు లేకపోలేదు. అలాంటి పరిస్థితులకు స్వస్తి పలికేందుకు ప్రభుత్వాలు అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల ద్వారా చిన్నారులకు అవసరమైన పోషకాహారాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నాయి.

ఆశించిన మేర రాని ఫలితాలు : శారీరక ఎదుగుదలకు అనుబంధంగా ఇష్టంతో తినే విధంగా బాలామృతం అందిస్తున్నారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం తల్లిదండ్రులు చిన్నారులకు తినిపించడంలో ఏ మాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆశించిన మేర పోషకాహార విషయంలో ఫలితాలు కనిపించడం లేదు. దీంతో అధికారులు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు అవగహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది.

అవగాహన అవసరం

  • రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 587 అంగన్‌వాడీల పరిధిలో 33,088 మంది చిన్నారులు నమోదయ్యారు. ప్రతినెలా చిన్నారుల ఎదుగుదలను ఆయా కేంద్రాలను అధికారులు పర్యవేక్షిస్తుంటారు. బాలబాలికల ఎత్తు, బరువు, ఆకలి టెస్టులు నిర్వహిస్తూ రికార్డుల్లో నమోదు చేస్తారు. ఆరు నెలల నుంచి మూడేళ్లలోపు పోషక లోపాలున్న చిన్నారులకు అవసరమైన మేరకు బాలామృతం, బాలామృతం ప్లస్‌ ప్యాకెట్లను అందిస్తుంటారు.
  • అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లో పంపిణీ చేసే బాలామృతం పొట్లాలను వినియోగించేందుకు చాలామంది తల్లులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. బయట లభించే ప్రైవేటు కంపెనీల తృణధాన్యాల ఉత్పత్తులను పిల్లలకు ఆహారంగా పెడుతున్నారు. దీనిలో భాగంగానే పప్పులు, బియ్యంతో చేసిన ఉగ్గును తినిపిస్తుంటారు.
  • ప్రభుత్వం అందించే పోషక విలువలతో కూడిన బాలామృతం ప్యాకెట్లను ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. బాలామృతంతో కలిగే ప్రయోజనాలు తెలియకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఫలితంగా చిన్నారుల శారీరక ఎదుగుదలకు అవసరమైన పోషకాలు, విటమిన్లు అందక పోషకలోపాలు ఏర్పడి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
  • బాలామృతం వినియోగిస్తే చిన్నారులకు త్వరగా ఆకలి పెరుగుతుంది. పోషకాలు, విటమిన్‌ల కారణంగా రక్తహీనత, బలహీనత సమస్యలు క్రమంగా దూరమవుతాయి, అవసరమైతే ఉండవు. రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలకు బలమైన తోడ్పాటు అందిస్తుంది. కంటి చూపు చాలా మెరుగవుతుంది. బాలామృతంతో కలిగే ప్రయోజనాలపై తల్లులకు అవగాహన కల్పిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

వంద గ్రాముల్లో ఉండే పోషకాలు : బాలామృతం ప్లస్‌లో వేయించిన గోధుమలు, శనగపప్పు, పల్లీలు, అటుకులు, పాలపొడి, చక్కెర, నూనెతో పాటు కాల్షియం, ఇనుము, విటమిన్‌ ఏ, బీ1, బీ12, సీ, నియాసిన్, జింక్, పోలిక్‌యాసిడ్, మాంసకృత్తులు తదితర పదార్థాలుంటాయి. అత్యంత విలువైన బాలామృతం దుర్వినియోగం అవుతున్న ఘటనలు అధికారవర్గాలను తీవ్రంగా కలవరపరుస్తోంది.

ముఖ్యంగా ఎదిగే వయసులో ఉన్న చిన్నారులకు పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం అందించడం అన్నింటికంటే అత్యంత ప్రధానం. ప్రభుత్వం సదుద్దేశంతో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల ద్వారా చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం అందజేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. చిన్నారులకు ప్రత్యేకంగా బాలామృతం, బాలమృతం ప్లస్​ ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేస్తోంది. అవగాహన లోపంతో కొందరు పిల్లలకు అందించకపోగా దుర్వినియోగం చేస్తుండటం చాలా బాధాకరం. వీరి తీరులో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

