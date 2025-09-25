"ఆ సైకోని కలిసేందుకు వెళ్లలేదు" - అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ ఫైర్
Nandamuri Balakrishna Key Comments in AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మాజీ సీఎం జగన్ పాలనలో సినీ ప్రముఖులకు జరిగిన అవమానంపై బాలకృష్ణ స్పష్టమైన స్పందన ఇచ్చారు.
జగన్ హయాంలో సినీ ప్రముఖుల అవమానం: అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, “జగన్ హయాంలో సినీ ప్రముఖులకు అవమానం జరిగింది. ఆ రోజు సినీ ప్రముఖులను జగన్ కలవడానికి ఇష్టపడలేదు. చివరికి చిరంజీవి గట్టిగా అడిగాకే ఆయన కలిశారు” అని వ్యాఖ్యానించారు.
అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన నందమూరి బాలకృష్ణ: ఈ వ్యాఖ్యలకు బాలకృష్ణ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “ఆ రోజు గట్టిగా అడిగిన వారెవ్వరూ లేరు. నిజానికి ఆ సైకో గాడిని కలవడానికి నాకు కూడా ఆహ్వానం వచ్చింది. కానీ నేను వెళ్లలేదు. చిరంజీవికి అవమానం జరిగిందనేది మాత్రం వాస్తవమే” అని అన్నారు.
తన అనుభవం పంచుకున్న బాలకృష్ణ: నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ “ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వంలో ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో నా పేరు తొమ్మిదో స్థానంలో ముద్రించారు. అది చూసిన వెంటనే నేను అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాను. ఎవరు ఈ విధంగా రాశారో కూడా ప్రశ్నించాను. ఏ తప్పు జరుగుతున్నా, అసెంబ్లీకి స్పష్టత ఇవ్వాలనే నేను స్పందించాను” అని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో తన వ్యాఖ్యలను అపార్థం చేసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో “ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే క్షమించండి. నా ఉద్దేశం స్పష్టత ఇవ్వడం మాత్రమే” అని బాలకృష్ణ సభను కోరారు.
అసెంబ్లీలో చర్చ హాట్ టాపిక్: ఈ వ్యాఖ్యలతో అసెంబ్లీలో వాతావరణం కాసేపు వేడెక్కింది. సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖుల గౌరవం దెబ్బతిన్న విషయం గురించి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన ముక్కుసూటి తనాన్ని, నిజాయితీగా వ్యవహరించే స్వభావాన్ని మరోసారి చూపించాయి. మరోవైపు, సినీ రంగానికి చెందిన సమస్యలను ఎప్పుడూ ముందుకు తెస్తానని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు.
మొత్తం మీద, జగన్ పాలనలో సినీ ప్రముఖులకు జరిగిన అవమానం అసెంబ్లీలో మళ్లీ చర్చనీయాంశమైంది. దీనిపై బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు “చిరంజీవికి అవమానం జరగడం వాస్తవమే” అన్న వాక్యం సభలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తనకీ ఆహ్వానం ఉన్నప్పటికీ వెళ్లలేదని స్పష్టం చేయడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో సినీ ప్రముఖుల గౌరవం కాపాడటానికి ఎల్లప్పుడూ ముందుంటానని ఆయన పరోక్షంగా స్పష్టం చేసినట్లైంది.
