Balakrishna on Basavatarakam Hospital : రాజధాని అమరావతిలోని తుళ్లూరు సమీపంలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుప్రతికి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ఛైర్మన్, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పాల్గొని భూమిపూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రి నారాయణ, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్, సీఆర్డీఏ కమిషనర్ కన్నబాబు, అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ లక్ష్మీ పార్థసారథి పాల్గొన్నారు.
అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి 2019లో శంకుస్థాపన జరిగిందని బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత కొన్ని అంధకార పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు. అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు. ఆనాడు హాస్పిటల్ నిర్మాణ పనులు చేపట్టలేకపోయామని తెలిపారు. చంద్రబాబు నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పనులు చేపట్టినట్లు బాలకృష్ణ వివరించారు.
'ఇవాళ పండుగ వాతావరణంలో ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాం. రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. అయినా ముహూర్తం ప్రకారం పనులు ప్రారంభించాం. వర్షం రూపంలో భగవంతుడు ఆశీస్సులు కురిపించారు. బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి లాభాపేక్ష కోసం కాదు. దాతల సహకారంతో ఇది నడుస్తోంది. హైదరాబాద్లోనూ ఎన్నో అవాంతరాలు అధిగమించి హాస్పిటల్ నిర్మించాం. రోగులకు అందిస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా ఎన్నో అవార్డులు వచ్చాయని' బాలకృష్ణ తెలిపారు.
"అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిగా దేశంలోనే బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుప్రతి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అత్యాధునిక క్యాన్సర్ వైద్యాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా రోగులకు రేడియేషన్ కోసం అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలను ఏర్పాటు చేశాం. మొబైల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం. హాస్పిటల్కి క్యాన్సర్ నిపుణులు నోరి దత్తాత్రేయ ఇస్తున్న సహకారం మరువలేనిది." - బాలకృష్ణ
Basavatarakam Hospital in Amaravati : అమరావతిలో క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి మొదటి విడతలో రూ.750 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఇందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారు, దాతలు ముందుకొస్తున్నారని చెప్పారు. మొదటి విడత పనులు 2028 కల్లా పూర్తిచేసి వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. ఈ సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు, కేంద్రానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. గుండె జబ్బుల స్థానంలో క్యాన్సర్ జబ్బులు ఇటీవల పెరిగాయని తెలిపారు. క్యాన్సర్ పరిశోధనలు కూడా ఇక్కడే నిర్వహించేలా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నట్లు బాలకృష్ణ వివరించారు.
రాజధాని అమరావతిలో 21 ఎకరాల్లో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుప్రతిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ క్యాంపస్లో సమగ్ర క్యాన్సర్ చికిత్స, పరిశోధనతోపాటు రోగుల సంరక్షణకు ఎక్స్లెన్సీ సెంటర్ అందుబాటులోకి తెస్తారు. తొలి దశలో 500 పడకల సామర్థ్యంతో విస్తృత శ్రేణి ఆంకాలజీ సేవలు అందించనున్నారు. అదేవిధంగా రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో మౌలిక సదుపాయాలు, అధునాతన పరికరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వ్యాధి నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపు, చికిత్స తదితర ప్రక్రియలకు ఇంటిగ్రేటెడ్ కేర్ మోడల్తో ఏర్పాటుచేసి 2028 నాటికి ఆపరేషన్లు ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారు. రెండో దశలో పడకల స్థాయి వెయ్యికి పెంచుతారు. ప్రత్యేక విభాగాలు, పరిశోధన విభాగాల ఏర్పాటు, క్లిష్టమైన, అధునాతన క్యాన్సర్ కేసులకు ప్రాంతీయ రిఫరల్ కేంద్రంగా ఈ క్యాంపస్ను తీర్చిదిద్దనున్నారు.
