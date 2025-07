ETV Bharat / state

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు - పదేళ్ల నుంచి తిరుగుతున్నా అందని సాయం - RATS BITE VICTIM WAITING TEN YEARS

Baby Killed By Rats and Mother Waiting Help For Ten Years ( EENADU )

Baby Killed By Rats and Mother Waiting for Help From Ten Years : బిడ్డపుట్టిన పది రోజులకే పరలోకానికి వెళ్లిపోవడంతో ఆ తల్లి ఆవేదన అంతులేకుండా పోయింది. అది కూడా ఎలుకలకు బలై మృతి చెందటంలో కుంగిపోయింది. 2015లో గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో కలకలం సృష్టించింది. చిన్నారికి పేగు పంచిన తల్లికి మాత్రం నీడ కరవైంది. అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని సుమారు పదేళ్లుగా తిరుగుతున్నా ఫలితం లేకుండా పోతోంది.

సీఎం చంద్రబాబు హామీ : విజయవాడలోని కృష్ణలంక మెట్ల బజారుకు చెందిన చావలి లక్ష్మి 2015, ఆగస్టు 17న విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. శిశువుకు శస్త్రచికిత్స అవసరం కావడంతో గుంటూరు జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. ఆగస్టు 23న శస్త్రచికిత్స అనంతరం పసికందును ఐసీయూలో ఉంచారు. 25వ తేదీ రాత్రి బాబుకు ఎలుకలు కరిచాయి. 26వ తేదీన మృతి చెందాడు. బిడ్డ పది రోజులకే పర లోకానికి వెళ్లిపోవడంతో ఆమె ఆవేదనకు అంతులేకుండా పోయింది. ఆ ఘటన అప్పటి సీఎం చంద్రబాబుని చలింపజేసింది. బాధితురాలికి నష్టపరిహారం, పక్కా ఇల్లు, ఉద్యోగం ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కొద్దిరోజులకు నష్టపరిహారం కింద రూ.5 లక్షలు అందింది. మిగతా రెండు హామీలు నెరవేరలేదు.

ప్రభుత్వం మారడంతో : బాధితురాలు 2019, జనవరి 28న ప్రజా వేదికకు వెళ్లి అప్పటి పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మంత్రి లోకేశ్‌కు పరిస్థితి వివరించారు. ఆమెకు ఇల్లు మంజూరు చేయాలని ఆనాటి పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్న బొంత అర్జునరావును మంత్రి ఆదేశించారు. ఇల్లు కేటాయించాలని వీఎంసీ కమిషనర్‌ను ఆదేశిస్తూ ఆయన లేఖ ఇచ్చారు. తరువాత ఎన్నికల కోడ్‌ రావడం కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుతీరడంతో ఆ లేఖ మరుగున పడింది. తరువాత జగన్‌ ప్రజా దర్బార్‌కు బాధితురాలు వెళ్లి పరిస్థితిని వివరించారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగింది కనుక తామేమీ చేయలేమని అధికారులు చెప్పడంతో మిన్నకుండిపోయారు.