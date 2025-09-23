ETV Bharat / state

బార్​లో ఫుల్లుగా తాగిన సీనియర్లు - బిల్లు కట్టలేక సూసైడ్ చేసుకున్న జూనియర్

విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ - రాజీ కుదిర్చిన సీనియర్లు - జూనియర్​తో బలవంతంగా మందు పార్టీ - బిల్లు కట్టలేక జూనియర్​ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

engineering student dead
engineering student dead (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 9:42 AM IST

Junior Dies after being Harassed by Senior Student : కళాశాలల్లో సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య గొడవలు సహజం. ర్యాగింగ్​ పేరుతో సీనియర్లు జూనియర్లను ఆటపట్టించడం, వేధించడం వంటివి చేస్తారు. ఇది సరదాగా ఉన్నంత వరకూ బాగానే ఉంటుంది. హద్దులు దాటితేనే తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఇక్కడ జరిగిన ఘటనలో అదే జరిగింది.

ఓ బర్త్​డే పార్టీలో విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన చిన్నపాటి గొడవను సీనియర్లు రాజీ చేశారు. అందుకు ప్రతిఫలంగా జూనియర్​ను మందు పార్టీ ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేసి బార్​కు తీసుకెళ్లారు. వారు చేసిన బిల్లుకు జూనియర్​ విద్యార్థి వద్ద ఉన్న డబ్బులు సరిపోలేదు. దీంతో సీనియర్లు అతడిని అవమానకరంగా మాట్లాడటంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్యహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదిలాబాద్​ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం లక్కారం గ్రామానికి చెందిన జాదవ్​ ప్రేమ్​సింగ్​ పెద్ద కుమారుడు జాదవ్​ సాయితేజ ఘట్​కేసర్​ మండలం కొర్రెములలోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలో రెండో ఏడాది చదువుతున్నాడు. అతడు నారపల్లిలోని హాస్టల్​లో ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి పుట్టినరోజు వేడుకలల్లో తన తోటి విద్యార్థి (రెండో ఏడాది) డేవిడ్​తో కలిసి సాయితేజ పాల్గొన్నాడు. అక్కడ వారి మధ్య గొడవ జరగ్గా, సీనియర్​ విద్యార్థి బండారి చిన్నబాబుకు తెలిసి ఇరువురికి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చి నచ్చజెప్పి రాజీ కుదిర్చారు.

గొడవ రాజీ చేయించినందుకు గానూ పార్టీ ఇవ్వాలని సీనియర్​ విద్యార్థి డిమాండ్​ చేశాడు. ఆదివారం రాత్రి నారపల్లిలోని ఓ బార్​లో చిన్నబాబుతో పాటు ఏడుగురు విద్యార్థులు ఫుల్​గా మద్యం తాగి రూ.8 వేల బిల్లు చేశారు. సాయితేజ వద్ద కేవలం రూ.2,500 మాత్రమే ఉండటంతో ఆ బిల్లును చెల్లించాడు. మిగతా డబ్బులకు చిన్నబాబు ఒత్తిడి చేయడంతో పాటు అవమానకరంగా మాట్లాడటంతో సాయితేజ మనస్తాపం చెందాడు. ఆ తర్వాత హాస్టల్​కు వెళ్లిపోయాడు. తండ్రికి వీడియో కాల్​ చేసి చిన్నబాబు వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పి ఫోన్​ కట్​ చేశాడు. తండ్రి వెంటనే హాస్టల్​ నిర్వాహకులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వెళ్లి గదిలో చూసేలోపే ఫ్యాన్​కు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

విద్యార్థి సంఘాల ఆందోళన : తన కుమారుడి మృతికి కారణమైన విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు 8 మందిపై ఎట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ ఆర్​.గోవిందారెడ్డి తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న విద్యార్థి సంఘాలు కళాశాల వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. అలాగే మేడిపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​, వరంగల్​-హైదరాబాద్​ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. కళాశాల వద్ద పలువురు ఆందోళన కారులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. ఈ మృతిపై కళాశాల యాజమాన్యం ఓ ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ, చిన్నబాబు సంవత్సరం నుంచి తరగతులకు రావడం లేదని తెలిపింది.

