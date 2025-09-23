బార్లో ఫుల్లుగా తాగిన సీనియర్లు - బిల్లు కట్టలేక సూసైడ్ చేసుకున్న జూనియర్
విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ - రాజీ కుదిర్చిన సీనియర్లు - జూనియర్తో బలవంతంగా మందు పార్టీ - బిల్లు కట్టలేక జూనియర్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య
Published : September 23, 2025 at 9:42 AM IST
Junior Dies after being Harassed by Senior Student : కళాశాలల్లో సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య గొడవలు సహజం. ర్యాగింగ్ పేరుతో సీనియర్లు జూనియర్లను ఆటపట్టించడం, వేధించడం వంటివి చేస్తారు. ఇది సరదాగా ఉన్నంత వరకూ బాగానే ఉంటుంది. హద్దులు దాటితేనే తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఇక్కడ జరిగిన ఘటనలో అదే జరిగింది.
ఓ బర్త్డే పార్టీలో విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన చిన్నపాటి గొడవను సీనియర్లు రాజీ చేశారు. అందుకు ప్రతిఫలంగా జూనియర్ను మందు పార్టీ ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేసి బార్కు తీసుకెళ్లారు. వారు చేసిన బిల్లుకు జూనియర్ విద్యార్థి వద్ద ఉన్న డబ్బులు సరిపోలేదు. దీంతో సీనియర్లు అతడిని అవమానకరంగా మాట్లాడటంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్యహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం లక్కారం గ్రామానికి చెందిన జాదవ్ ప్రేమ్సింగ్ పెద్ద కుమారుడు జాదవ్ సాయితేజ ఘట్కేసర్ మండలం కొర్రెములలోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో రెండో ఏడాది చదువుతున్నాడు. అతడు నారపల్లిలోని హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి పుట్టినరోజు వేడుకలల్లో తన తోటి విద్యార్థి (రెండో ఏడాది) డేవిడ్తో కలిసి సాయితేజ పాల్గొన్నాడు. అక్కడ వారి మధ్య గొడవ జరగ్గా, సీనియర్ విద్యార్థి బండారి చిన్నబాబుకు తెలిసి ఇరువురికి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చి నచ్చజెప్పి రాజీ కుదిర్చారు.
గొడవ రాజీ చేయించినందుకు గానూ పార్టీ ఇవ్వాలని సీనియర్ విద్యార్థి డిమాండ్ చేశాడు. ఆదివారం రాత్రి నారపల్లిలోని ఓ బార్లో చిన్నబాబుతో పాటు ఏడుగురు విద్యార్థులు ఫుల్గా మద్యం తాగి రూ.8 వేల బిల్లు చేశారు. సాయితేజ వద్ద కేవలం రూ.2,500 మాత్రమే ఉండటంతో ఆ బిల్లును చెల్లించాడు. మిగతా డబ్బులకు చిన్నబాబు ఒత్తిడి చేయడంతో పాటు అవమానకరంగా మాట్లాడటంతో సాయితేజ మనస్తాపం చెందాడు. ఆ తర్వాత హాస్టల్కు వెళ్లిపోయాడు. తండ్రికి వీడియో కాల్ చేసి చిన్నబాబు వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశాడు. తండ్రి వెంటనే హాస్టల్ నిర్వాహకులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వెళ్లి గదిలో చూసేలోపే ఫ్యాన్కు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
విద్యార్థి సంఘాల ఆందోళన : తన కుమారుడి మృతికి కారణమైన విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు 8 మందిపై ఎట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ ఆర్.గోవిందారెడ్డి తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న విద్యార్థి సంఘాలు కళాశాల వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. అలాగే మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్, వరంగల్-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. కళాశాల వద్ద పలువురు ఆందోళన కారులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ మృతిపై కళాశాల యాజమాన్యం ఓ ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ, చిన్నబాబు సంవత్సరం నుంచి తరగతులకు రావడం లేదని తెలిపింది.
'రోజూ మా కాళ్లొత్తు - అడిగినప్పుడు పైసలివ్వు' - క్లాస్మేట్పై పదో తరగతి విద్యార్థుల దాష్టీకం
స్కూళ్లకు పాకిన ర్యాగింగ్.. జూనియర్స్ను చితకబాదిన సీనియర్స్