వార్షిక ఆదాయం, మెరిట్​తో సంబంధం లేదు - అజీమ్​ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్​ స్కాలర్​షిప్ వివరాలు తెలుసుకోండి

ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదివిన విద్యార్థినులకు అజీమ్​ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్​ స్కాలర్​షిప్ - రాష్ట్రానికి చెందిన 15 వేల మందికి అవకాశం - దరఖాస్తులకు 30 వరకు తుది గడువు

Azim Premji Foundation Scholarship Applications
Azim Premji Foundation Scholarship Applications (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 2:51 PM IST

Azim Premji Foundation Scholarship Applications : ఆడపిల్లలను ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు అజీమ్​ ప్రేమ్​జీ ఫౌండేషన్​ స్కాలర్​షిప్​ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం ఎంతన్నది చూడరు, చదువులో మెరిట్‌నూ పట్టించుకోరు, కేవలం ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో పదో తరగతి, ఇంటర్‌ చదివి ఈ విద్యాసంవత్సరం డిప్లొమా, అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ కోర్సుల్లో చేరి ఉంటే చాలు ఒక్కొక్కరికి ఏడాదికి రూ.30 వేల చొప్పున కోర్సు పూర్తయ్యే వరకూ స్కాలర్‌షిప్‌ ఇస్తారు. ఇలా తెలంగాణ నుంచి ఏకంగా 15 వేల మంది విద్యార్థినులకు ఏడాదికి రూ.45 కోట్లు అందించాలని అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్‌ నిర్ణయించింది. వీటిని ‘అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ స్కాలర్‌షిప్‌’ పేరిట ఇవ్వనున్నారు.

మంగళవారం రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలో ఛైర్మన్‌ ఆచార్య వి.బాలకిష్టా రెడ్డి, కార్యదర్శి ఆచార్య శ్రీరాం వెంకటేశ్, ఫౌండేషన్‌ రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు హెడ్‌ ఎం.శ్రీనివాస రావు ఉపకార వేతనాల గోడ పత్రికను విడుదల చేశారు. ఎం.శ్రీనివాస రావు మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి 1.26 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా తెలంగాణ నుంచి ఇప్పటివరకు 3,276 మందే దరఖాస్తు చేసుకున్నారన్నారు.

Azim Premji Foundation Scholarship Applications
ఎలిజిబిలిటీ ప్రక్రియ (ETV Bharat)
  • ఈ విద్యాసంవత్సరం(2025-26) డిప్లొమా, డిగ్రీ, బీటెక్, ఫార్మసీ, ఎంబీబీఎస్‌ తదితర కోర్సుల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ కాలేజీల్లో, వర్సిటీల్లో చదువుతున్నవారు అర్హులు.
  • విద్యార్థినుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఏడాదికి రూ.30వేలు రెండు విడతలుగా జమచేస్తారు.
  • దరఖాస్తుకు ఈ నెల 30 తుది గడువు. దరఖాస్తుకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్‌ వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తులను సమర్పించాలి.
  • సందేహాలకు ఫౌండేషన్‌ ప్రతినిధిని 9849398942 నంబరులో సంప్రదించవచ్చు.
Azim Premji Foundation Scholarship Applications
రిజిస్ట్రేషన్ విండో (ETV Bharat)

దరఖాస్తు విధానం ఇలా :

  • స్కాలర్​షిప్​కు అర్హులో కాదో ముందుగా తెలుసుకునేందుకు ఎలిజిబిలిటీని చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకు అజీమ్ ప్రేమ్​జీ అఫిషియల్ వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • అక్కడ రిజిస్టర్​ న్యూ అప్లికేషన్​ అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • తర్వాత చెక్​ యూవర్​​ ఎలిజిబిలిటీ విండో ఓపెన్ అవుతుంది.
  • అక్కడ ఐదు ప్రశ్నలుంటాయి, ఆప్షన్లలో సమాధానాలు ఉంటాయి.
  • ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎంచుకోవాలి.
  • తర్వాత చెక్​ ఎలిజిబిలిటీ దానిపై క్లిక్​ చేస్తే, స్కాలర్​షిప్​కు అర్హులో కాదో క్యాలిక్యూలేట్​ చేసి చూపిస్తుంది.
  • అర్హులు అయితే స్కాలర్​ షిప్​ దరఖాస్తుకు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​​ చేసుకోవాలని సూచిస్తుంది.
  • ​రిజిస్ట్రేషన్​​ చేసుకునేందుకు ఫోన్ నంబర్​ అడుగుతుంది.
  • ఫోన్​ నంబర్​ ఇవ్వగానే మనకు ఓటీపీ వస్తుంది. దాంతో వెరిఫై చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు వెళ్లాలి.
Azim Premji Foundation Scholarship Applications
స్కాలర్​షిప్ దరఖాస్తు (ETV Bharat)

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ :

  • ముందుగా పదో తరగతి సర్టిఫికెట్​ ఆధారంగా పూర్తి పేరు రాయాలి.
  • ఆదార్​ నంబర్ ఇవ్వాలి.
  • తర్వాత ఇంటర్ ఏ రాష్ట్రం, జిల్లాలో పూర్తి చేశారో రాయాలి.
  • పాస్​వర్డ్​ పెట్టుకుని రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. అందులో మనం పాస్​వర్డ్​ క్రియేట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • రిజిస్ట్రేషన్​ తర్వాత మన ఫోన్​కు యూజర్​ నేమ్​ వస్తుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

  • రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన యూజర్​ నేమ్​, పాస్​వర్డ్​తో లాగిన్​ అవ్వాలి
  • అందులో మనకు సంబంధించి ప్రాథమిక సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • పేరు, లింగం, పుట్టిన తేదీ, ఫోన్ ​నంబర్​, మెయిల్​ఐడీ, అమ్మనాన్న లేదా గార్డియన్​ పేరు, అడ్రస్​ వివరాలు ఇవ్వాలి.
  • పాస్​ఫొటో, సంతకం అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • ఆధార్​కార్డు, బ్యాంకు వివరాలు, పదో తరగతి, ఇంటర్​ మార్కుల వివరాలు ఇల్లావిల
  • మీరు ఏ కాలేజీలో చేరుతున్నారో ఆ కాలేజీ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్​ జత చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.

