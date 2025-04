ETV Bharat / state

పాపం అజారుద్దీన్ - స్టేడియంలో స్టాండ్​కున్న పేరు కూడా పోయింది! - AZHARUDDIN NAME REMOVED

Published : April 19, 2025 at 7:21 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Azharuddin Name Removed From North Stand At Uppal Stadium : ఉప్పల్ స్టేడియంలో నార్త్ స్టాండ్​కు అజారుద్దీన్ పేరు తొలగించాలని హెచ్‌సీఏను అంబుడ్స్‌మన్ జస్జిస్ ఈశ్వరయ్య ఆదేశించారు. ఏక పక్షంగా స్టాండ్స్​కు తన పేరు పెట్టుకోవడంపై లార్డ్స్ క్రికెట్ క్లబ్ పిటిషన్ వేసింది. దీనిపై అంబుడ్స్​మన్ జస్జిస్ ఈశ్వరయ్య విచారణ జరిపారు.

ఆ పేరు ప్రస్తావన ఉండొద్దు : తనకు తానుగా అజారుద్దీన్ తన పేరు స్టాండ్స్​కు పెట్టుకోవాలన్న నిర్ణయం చెల్లదని అంబుడ్స్​మన్ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయంలో విరుద్ధ ప్రయోజనాలున్నాయని పేర్కొంది. వెంటనే నార్త్ స్టాండ్​కు అజారుద్దీన్ పేరు తొలగించాలని హెచ్​సీఏను ఆదేశించింది. జారీ చేసే టికెట్లపై కూడా ఇక నుంచి ఆ పేరు ప్రస్తావన ఉండొద్దని తేల్చిచెప్పింది.

2019 సెప్టెంబర్​లో హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్​గా అజారుద్దీన్ ఎన్నికయ్యారు. అయితే సభ్యుల మధ్య విభేదాలతో ఆయనను అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించారు. తిరిగి 2021లో ఆయన తిరిగి బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు అనుమతిచ్చారు.