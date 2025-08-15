AYUSH CENTERS PROBLEMS: చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న వైద్యం. పైగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అంతేకాదు అల్లోపతితో తగ్గని అనేక రుగ్మతలు సైతం ఆయుర్వేదం, హోమియోతో నయమవుతాయని ఇప్పటికీ చాలా మంది విశ్వసిస్తుంటారు. అయితే పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో భారతీయ సంప్రదాయ వైద్యం ప్రజలకు అందడం లేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ వైద్యానికి పెద్దఎత్తున నిధులు వెచ్చించామని మభ్యపెట్టి పల్లె వైద్యశాలలకు తాళం వేసి వాటి ఆయువు తీసేసింది. అయితే ఇప్పటికీ అవి తిరిగి తెరుచుకోకపోవడంతో ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందడం లేదు.
ఏలూరు జిల్లాలో ఆయుష్ కేంద్రాలకు జబ్బు చేసింది. ఆయుష్ విభాగం కింద 32 డిస్పెన్సరీలు ఉండగా వీటిలో ఆయుర్వేదం 18, హోమియోపతి 10, 4 యునాని కేంద్రాలున్నాయి. అయితే వైద్యులు, సిబ్బంది లేకపోవడంతో ప్రజలకు ప్రాచీన వైద్యం అందని ద్రాక్షగానే మారింది. పలు చోట్ల భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. దీంతో పరాయి పంచన ఇరుకు గదుల్లోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. కాగుపాడు, పెదపాడు, చెట్టున్నపాడు, ముసునూరు, చాట్రాయిలోని ఆయుర్వేద కేంద్రాల్లో వైద్యులు లేరు. సిబ్బంది కొరతతో భీమడోలు, ఆగిరిపల్లిలోని హోమియో వైద్యశాలలు మూతపడ్డాయి.
వేలేరుపాడు మండలం రేపాకగొమ్ములోని ఆయుర్వేద వైద్యశాల మూడేళ్ల కిందట వరదలు రావడంతో ఆనవాళ్లు లేకుండా కొట్టుకుపోయింది. ఆరు నెలల క్రితం వేలేరుపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోకి మార్చారు. చాలీచాలని గదుల్లోనే రెండింటినీ నిర్వహించడం కష్టతరంగా మారింది. కామవరపుకోట మండలం తడికలపూడిలోని హోమియో వైద్యశాలను సహకార సంఘం భవనంలోని చిన్న ఇరుకు గదిలోనే నిర్వహిస్తున్నారు. కొయ్యలగూడెంలోని హోమియో వైద్యశాల భవనం పూర్తిగా పాడుపడింది. స్థానికంగా మరో భవనంలోకి మార్చినా అది కూడా శిథిలావస్థలోనే ఉంది.
కొన్నిచోట్ల ఆయుర్వేద వైద్యశాలలు ఉన్నా వైద్యులు లేకపోవడంతో ఎప్పుడూ తాళాలు వేసి కనిపిస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని ఆయుష్ కేంద్రాలకు ఊపిరి పోయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. వైద్యులను నియమించి మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని కోరుతున్నారు.
"ఆయుర్వేద ఆసుపత్రికి డాక్టర్లు లేరు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం డాక్టర్ని నియమించలేదు. జిల్లాలో చాలా మంది ఆయుర్వేద వైద్యానికి అలవాటు పడ్డారు. వైద్యులు లేకపోవడంతో అంతా గుంటూరుకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. జిల్లాలోని పలు గ్రామస్థులకు గుంటూరు వెళ్లాలంటే ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అవుతుంది. దీంతో చాలామంది అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉన్నతాధికారులు దీనిని గుర్తించి మంచి డాక్టర్ని నియమించాలని కోరుతున్నాము". - ఏలూరు జిల్లావాసి
"ప్రస్తుతం ఆయుర్వేదం, హోమియో, యునాని కేంద్రాలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. దీంతో చాలా మంది అల్లోపతి మందులు వాడలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని గమనించి, తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. మందులను కేటాయించాలని, సిబ్బందిని నియమించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము". - స్థానికులు
