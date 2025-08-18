ETV Bharat / state

యూరియా దొరకడం లేదా? - అయితే 'నానో' వాడండి - 8 శాతం అధిక దిగుబడులు! - AWARENESS TO FARMERS ON LIQUID UREA

తెలంగాణలో యూరియా కొరత - నానో యూరియాపై సరైన అవగాహన కల్పించకపోవడంతో లేని ఫలితం - ప్రస్తుతం రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు వ్యవసాయశాఖ సిద్ధం

Awareness To Farmers on Liquid Urea in Telangana
Awareness To Farmers on Liquid Urea in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 1:44 PM IST

Awareness To Farmers on Liquid Urea in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యూరియా కొరతతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉదయాన్నే లేచి యూరియా కోసం దుకాణాల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. రెండు, మూడు రోజులు తిరిగితే తప్ప తమకు యూరియా దొరకడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. తాజాగా మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండల కేంద్రంలో యూరియా కోసం రైతులు తెల్లవారుజాము నుంచే వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా గొడుగులు పట్టుకొని గంటల తరబడి సుమారు 200 మంది రైతులు బారులు తీరారు. రైతు ఆగ్రో సేవా కేంద్రానికి 560 బస్తాల యూరియా వచ్చింది. ఎకరాకు రెండు బస్తాల చొప్పున యూరియా ఇస్తున్నారు. 15 రోజుల నుంచి యూరియా కోసం తిరుగుతున్నా దొరకడం లేదని అన్నదాతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

రైతుల డిమాండ్ మేరకు ప్రభుత్వం తక్షణమే యూరియాను తెప్పించి రైతులకు అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పరిస్థితి ఒక్క మెదక్​లోనే కాదు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు ఇలానే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యలకు చెక్​ పెట్టేందుకు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ద్రవరూప యూరియాపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలను రైతులకు వివరిస్తున్నారు.

రైతులకు అవగాహన : యూరియాకు ప్రస్తుతం కొరత ఉన్న కారణంగా రైతులు ద్రవరూప యూరియా (నానో) ఉపయేగించేలా అవగాహన కల్పించాలని వికారాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయశాఖ నిర్ణయించింది. దీంతో అన్ని ప్రాంతాల్లో నానో యూరియా అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు ప్రారంభించింది. గుళికల కంటే ద్రవరూప యూరియా ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని, 8 శాతం అధిక దిగుబడులు వస్తాయని ప్రచారం చేస్తున్నారు. రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వర్షాలు పుష్కలంగా కురుస్తున్న కారణంగా ప్రస్తుతం అన్ని పంటలకు యూరియా అవసరం. భూమి పాసు పుస్తకానికి రెండు బస్తాలు మాత్రమే ఇస్తుండటంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. నాలుగు ఎకరాలకు రెండు బస్తాలు ఎలా సరిపోతాయని రైతులు వాపోతున్నారు.

Awareness To Farmers on Liquid Urea in Telangana
Awareness To Farmers on Liquid Urea in Telangana (Eenadu)

ఏటా ఎరువుల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. తెలంగాణలో రైతులు అధికంగా పత్తి, కంది, వరి, మొక్కజొన్న, ఇతర కూరగాయల పంటలకు మిగతా రసాయనాల కంటే అధికంగా యూరియాను వాడుతారు. యాసంగిలోనూ వరి, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, కూరగాయ పంటలకు అధికంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పంట ఎదుగుదల, దిగుబడులు అధికంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో విచ్చలవిడిగా పొలాల్లో చల్లుతున్నారు. దీంతో పంటలకు తెగుళ్ల బెడద ఎక్కువవుతుంది. వాటిని నియంత్రించేందుకు క్రిమి సంహారక మందులను అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. రైతుపై భారంతో పాటు నేల నిస్సారమవుతోంది. అధిక యూరియా వద్దంటూ వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నా, అన్నదాతలు లెక్క చేయడం లేదు. ద్రవరూపంలో అందుబాటులో ఉన్నదానికన్నా, ఘనానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ఆశించిన స్థాయిలో లేని ఫలితం : పంటల అధిక దిగుబడులతో పాటు పెట్టుబడికి ప్రతిఫలం రావాలి అనేదే రైతుల ఆలోచన. ఈ క్రమంలో పైరులకు యూరియా, ఇతర రసాయన ఎరువులను విచ్చలవిడిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అధిక యూరియా వినియోగంతో తెగుళ్ల బెడదతో పాటు భూసారం దెబ్బతింటోంది. ఈ నేపథ్యంలో దశలవారీగా ఎరువుల వినియోగాన్ని నియంత్రించడానికి నానోను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రైతులకు సరైన అవగాహన కల్పించకపోవడంతో వినియోగం ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదు.

నానో యూరియాతో బహుళ ప్రయోజనాలున్నాయి. అన్ని పంటలకు వినియోగించొచ్చు. దిగుబడులు పెరుగుతాయి. ఎరువుల రవాణా, నిల్వ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. పర్యావరణ కాలుష్య సమస్యను అధిగమించడంతో పాటు నేల, గాలి, నీటి నాణ్యత మెరుగవుతుంది. గుళికల యూరియా కంటే ద్రవరూపంలోని నానో ఎంతో మేలు. మొక్కపై ద్రవరూపంలో సమపాళ్లలో పడి నత్రజని సక్రమంగా అందుతుంది. జిల్లాలో నానో యూరియా అందుబాటులో ఉంది. రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. - రాజారత్నం, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి

