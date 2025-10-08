ETV Bharat / state

తెలిసీ తెలియని వయసు - తొందరపాటు వద్దు

విద్యార్థులకు సోషల్ మీడియా పరిచయాల గురించి అవగాహన - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం - ఆందోళన కలిగించే అంశాలు ఇవే

Awareness of Social Media Contacts To Students
Awareness of Social Media Contacts To Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST

Awareness of Social Media Contacts To Students : తప్పొప్పుల విచక్షణ తెలియని వయసులో బాలికలు ప్రేమ వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. కౌమార దశలో ఆకర్షణకు గురై ముక్కూమొహం తెలియని వారితో గడపదాటి వెళ్లిపోతున్నారు. తల్లిదండ్రుల మాట కాదని తప్పు చేశామని తెలుసుకునేలోపే జీవితం చేయిదాటిపోతోంది. ఉన్నత విద్య కోసం ఆరాటం చూపాల్సిన తరుణంలో న్యాయం చేయాలంటూ పోలీసులను సంప్రదిస్తున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

వీడియోలు, ఫొటోలు పంపి చిక్కుల్లో : సోషల్ మీడియాలో పరిచయాలు పెంచుకొని అదే లోకంగా భావిస్తున్నారు కొందరు బాలికలు. కన్నవారి కన్నా సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన యువకులే గొప్పని తేలిగ్గా మోసపోతున్నారు. గుడ్డిగా వారు అడినప్పుడల్లా వీడియోలు, ఫొటోలు పంపి చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. సాన్నిహిత్యం కాస్తా శారీరక సంబంధం వరకు వెళ్లే అవకాశం ఇస్తున్నారు బాలికలు.

తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం : ఆకర్షణతో ఎదురయ్యే అనర్థాలు తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు చెప్పకపోవడం. కుటుంబంలో సరైన ఆదరణ లేకపోవడం. సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ప్రేమ సాహసంగా భావించే భావన పెరగడం. చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండేలా తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం. యుక్త వయసులో వచ్చే మానసిక, శారీరక మార్పులు. బాలికలు చిన్న వయసులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చెప్పేవారు లేకపోవడం.

ఆందోళన కలిగించే అంశాలు : -

  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సంవత్సరం దాదాపు 150 నుంచి 180 వరకు పోక్సో కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రేమ పేరుతో మోసాలు, బలవంతంగా అపహరణ కేసులు సంవత్సరానికి 280 వరకు ఉన్నాయి. అదృశ్యం కేసుల్లోనూ మైనర్లు, యువతులకు సంబంధించి ప్రతీ సంవత్సరం 150 కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి.
  • గత సంవత్సరంలో నల్గొండ జిల్లాలో 106 పోక్సో, 39 లైంగిక దాడులు, 35 మంది బాలికలు అదృశ్యం అయినట్లుగా కేసులు నమోదు అయ్యాయి. పట్టణాలకన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా సంఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ప్రేమలో మోసపోయామని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడినవి ఏటా 50 నుంచి 60 ఉంటున్నాయి.

"కౌమారంలో పిల్లలకు పేరెంట్స్ కచ్చితంగా ప్రేమలు, వాటితో అనర్థాలపై అర్థం అయ్యేలా చెప్పాలి. ప్రేమ వివాహం, బాధ్యతలు విడమరిచి చెప్పగలగాలి. ఎవరితో ఎక్కువగా తిరుగుతున్నారు. మాట్లాడుతున్నారనే విషయాలను ఆరా తీయాలి. ఇంట్లో, బయట ఉంటున్న తీరును గుర్తించాలి. అధ్యాపకులూ పిల్లల ప్రవర్తనపై పేరెంట్స్ తెలియజేయాలి."- డా.ఉస్మాన్, మానసిక వైద్య నిపుణులు, హైదరాబాద్‌

"బడి, కాలేజీ వద్ద పర్యవేక్షణ పెంచుతాం. అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి తెలిసీ తెలియని వయస్సులో ప్రేమ మాయలో పడితే భవిష్యత్తు పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో వారికి తెలియజేస్తాం. ప్రేమ అంటూ వెంటపడే వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అవగాహన కల్పిస్తాం."- మౌనిక, ఏఎస్పీ, దేవరకొండ

ఉదాహరణలు : -

  • యాదాద్రి జిల్లా సంస్థాన్‌ నారాయణపురం మండలానికి చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థినికి పరిచయం అయిన ఓ యువకుడు ప్రేమిస్తున్నాని, వివాహం చేసుకుంటానని నమ్మించాడు. తన పుట్టిన రోజు కేక్‌ కోయాలని లాడ్జికి తీసుకుని వెళ్లాడు. అనంతరం అత్యాచారం చేశాడు.
  • నల్గొండ జిల్లా నాంపల్లి మండలానికి చెందిన ఓ బాలిక హైదరాబాద్‌ నగరంలో చదువుకుంటూ అక్కడ పరిచయం అయిన యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకుంది. 6 నెలల తరువాత వేధింపులు ఎక్కువ అవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

అమ్మాయి అని రిప్లై ఇవ్వగానే న్యూడ్ ఫొటోలు పెట్టాలని అడిగారు: అక్షయ్‌

