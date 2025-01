ETV Bharat / state

'మత్తు వీడు బ్రో' - డ్రగ్స్‌ నిర్మూలనపై అవగాహన కార్యక్రమాలు - AWARENESS ON GANJA AND DRUGS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Awareness on Eradication of Ganja and Drugs: గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు యువత, బాలలు సహా వివిధ వర్గాల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. దుష్పరిణామాలకు కారణమవుతున్నాయి. వాటిని నివారించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో' అని పిలుపునివ్వడంతో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు.

మత్తు పదార్థాలతో కలిగే అనర్థాలు, అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన పరిస్థితులపై వివరించనున్నారు. ఈ క్రమంలో జిల్లాకి ఒక నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ సెల్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో మత్తు పదార్ధాల రవాణా, విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గతేడాది నమోదైన కేసులు : 10

అదుపులోకి తీసుకున్నవారు : 44

స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి: 88.70 కేజీలు

ఒకరిని చూసి మరొకరు: కుటుంబంలో తరచూ గొడవలు పడటం, తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, మితిమీరిన స్వేచ్ఛ, అడిగినంత డబ్బులివ్వడం, తల్లి లేదా తండ్రిని కోల్పోయిన వారితోపాటు పాఠశాల, కళాశాల స్థాయిలో ఎక్కువగా ఒకరిని చూసి మరొకరు ప్రేరేపితులవుతున్నారు.

ఎక్కువగా యువతే: మొగల్తూరు మండలం ముత్యాలపల్లిలో గత డిసెంబరులో రూ.లక్ష విలువ చేసే ద్రవ రూపంలో ఉన్న గంజాయిని విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న 10 మంది యువకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నరసాపురం నియోజకవర్గంలోని ఓ కళాశాలలో విద్యార్థులు గంజాయి వాడుతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. గత ఏడాది ఆగస్టులో పెనుగొండలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.