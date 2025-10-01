ETV Bharat / state

ప్లాస్టిక్​ వాటర్​ బాటిల్​ను ఒక్కసారి మాత్రమే వినియోగించండి - అతిగా వాడితే అనర్థాలివిగో!

కృష్ణా జిల్లాలో పెరుగుతున్న వినియోగం - ప్రస్తుతం జనాభా 20-23 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా!

Avoid Plastic Water Bottles in AP
Avoid Plastic Water Bottles in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Avoid Plastic Water Bottles: ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించకపోతే, దీర్ఘకాలంలో అనారోగ్యాల బారిన పడతామని పదే పదే నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ మనం తాగేనీటికి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోని హానికరమైన రసాయనాల వల్ల ముప్పు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాం. నిరంతరం మనల్ని మనం ప్రమాదంలో పడేసుకుంటున్నాము. దుకాణాల్లో కొనుక్కున్న తాగునీటి సీసాలను ఒక్కసారి మాత్రమే వినియోగించాలి. ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది నెలల తరబడి వీటిల్లోనే నీరు పట్టుకొని తాగుతున్నారు. వీరిలో విద్యార్థులు, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

అతిగా వాడితే అనర్థాలివిగో: విషపూరిత రసాయనాలతో తయారు చేసిన ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లను అధికంగా వినియోగం వల్ల మహిళలు, పురుషుల్లో సంతానోత్పత్తి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆడ పిల్లలు గర్భ సంబంధిత సమస్యల బారిన పడతారు. ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లను ఎండలో పెట్టడం వల్ల వేడెక్కి, వాటి తయారీలో ఉపయోగించిన రసాయనాలు నీటిలో కలుస్తున్నాయి. ఇవి కంటికి కనిపించకపోవడంతో అలాగే తాగేసి చర్మ సంబంధిత వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. సీసాలను తరచూ శుభ్రం చేయకపోవడం వల్ల దుమ్ము, ధూళి ఇతర హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు అందులోకి చేరడంతో వాంతులు, విరేచనాలకు కారణమవుతాయి.

ఒక్క రోజులోనే: 2011 లెక్కల ప్రకారం జిల్లా జనాభా 17.35లక్షలు మంది ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 20-23 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వీరిలో కనీసం 10 లక్షల మంది రోజుకు కనీసం ఒకసారైనా ప్లాస్టిక్‌ సీసాల్లో నీరు తాగుతున్నారు. దాదాపు 10 నుంచి 20 వేల నీటి, కూల్​డ్రింక్స్​తో కూడిన ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లు బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, సినిమా థియేటర్లు, హోటళ్లు, సూపర్‌ మార్కెట్లు, దుకాణాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. వీటిలో సగానికిపైగా ఒకసారికి మించి వినియోగిస్తున్నారు.

పెళ్లిళ్లు, పూజలు, వ్రతాలు, పుట్టినరోజు వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల్లో కనీసం 10వేల ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. జిల్లాలోని 491 చెత్త సేకరణ కేంద్రాల ద్వారా రోజుకు సుమారు 5వేల ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లను చెత్త నుంచి వేరు చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని మచిలీపట్నం నగరపాలిక, గుడివాడ, తాడిగడప, ఉయ్యూరు, పెడన పురపాలికల ద్వారా రోజుకు దాదాపు 350 టన్నుల వ్యర్థాలు వస్తుంటే, వాటర్​ బాటిళ్లు 10 నుంచి 20 టన్నుల మేర ఉంటున్నాయి.

మట్టి, స్టీల్‌వి వాడితే మేలు:

'ప్లాస్టిక్‌ వాటర్​ బాటిళ్లను ఒకసారి కంటే ఎక్కువసార్లు వాడితే అనర్థాలు వస్తాయి. ఇది పలు రకాల క్యాన్సర్లకు కారణం కావచ్చు. పిల్లల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాచి చల్లార్చిన నీటిని మట్టి, స్టీల్‌ సీసాల్లో పట్టుకొని తాగడం మంచిది.' - అంబటి వెంకట్రావు, జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖాధికారి

సచివాలయంలో సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌పై నిషేధం - నేటి నుంచి అమలు

రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పానికి కూటమి ప్రభుత్వం అడుగు వేస్తోంది. ఒకసారి వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్‌ను రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిషేధిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆగస్టు 15 నుంచి అమలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్లాస్టిక్ స్థానంలో పర్యావరణానికి హాని కలిగించని ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు వినియోగించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. దశల వారీగా ప్లాస్టిక్‌ను నిషేధిస్తూ వచ్చే సంవత్సరం జూన్ 5 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్లాస్టిక్ వద్దు.. బట్ట సంచులే ముద్దు- పర్యావరణాన్ని ప్రేమిద్దాం.. ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం!

For All Latest Updates

TAGGED:

RECYCLING WASTEPLASTIC IS DANGEROUSPLASTIC AWARENESSSINGLE USE PLASTIC BANNED IN APAVOID PLASTIC WATER BOTTLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.