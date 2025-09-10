ETV Bharat / state

ఆటో డ్రైవర్లకు దసరా కానుక - రూ. 15 వేలు ఆర్థిక సాయం

ప్రతి ఆటో డ్రైవర్‌కి రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం - ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాల ఆర్థిక భద్రతకు కొత్త బలం - ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు

Auto Mitra Scheme
Auto Mitra Scheme (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Auto Mitra Scheme in Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆటో డ్రైవర్లకు త్వరలోనే శుభవార్త అందబోతోంది. దసరా పండుగ కానుకగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం “ఆటో మిత్ర పథకం”ను ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఈ పథకం కింద ప్రతి ఆటో డ్రైవర్‌కు రూ.15,000 ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. ఈ ఆర్థిక సహాయం ద్వారా ఆటో డ్రైవర్లు తమ వాహనాల రిపేర్లు, మెయింటెనెన్స్‌, కుటుంబ అవసరాలు లేదా ఇతర ఆర్థిక ఇబ్బందులను తీర్చుకుంటారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఆటో డ్రైవర్లకు దసరా కానుక: అనంతపురంలో నిర్వహించిన “సూపర్‌ సిక్స్‌ - సూపర్‌ హిట్‌” బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆటో డ్రైవర్లు సమాజంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నారు. ఇలాంటి వర్గాన్ని ఆదుకోవడం ప్రభుత్వ బాధ్యత.

అందుకే పండుగ కానుకగా దసరా రోజున ఆటో మిత్ర పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఆటో డ్రైవర్లు లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకంగా చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాల్లో జీవనోపాధి కోసం ఆటోపై ఆధారపడే డ్రైవర్లకు ఇది పెద్ద అండగా నిలుస్తుంది.

రూ.15,000 ఆర్థిక సాయం వినియోగం: ప్రతి డ్రైవర్ ఖాతాలో నేరుగా రూ.15,000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ (DBT) ద్వారా జమ కానుంది. ఈ సాయం వాహన బీమా, టైర్ల మార్పులు, ఇంధన ఖర్చులు, కుటుంబ అవసరాలు వంటి విషయాలకు ఉపయోగపడనుంది.

  • ఆటో రిపేర్లు, సర్వీసింగ్ ఖర్చులకు వినియోగించుకోవచ్చు
  • బీమా రీన్యువల్‌ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు
  • పిల్లల చదువుల కోసం సాయం అవుతుంది
  • కుటుంబ ఆర్థిక భారాన్ని కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది

సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీల అమలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించిన సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలలో చాలా వరకూ అమలు చేస్తోంది. ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నా కూడా మాట నిలబెట్టుకున్నామని ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేశారు.

ఇప్పటికే అమలు చేసిన పథకాలు, హామీలు:

  • స్త్రీశక్తి పథకం - ఇప్పటివరకు 5 కోట్ల మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారు.
  • తల్లికి వందనం పథకం - ప్రతి విద్యార్థికి సంవత్సరానికి రూ.15,000.
  • అన్నదాత సుఖీభవ - ఒక్కో రైతుకు మూడు విడతల్లో రూ.20,000.
  • దీపం-2 పథకం - ఏడాదికి మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితం.
  • మెగా డీఎస్సీ - 16,347 టీచర్ ఉద్యోగాలు భర్తీ.

ఇప్పుడు ఆటో మిత్ర పథకం ప్రారంభం ద్వారా ఆటో డ్రైవర్ల వర్గం కూడా ఈ సూపర్ సిక్స్ పథకాల జాబితాలో చేరనుంది.

ఆటో డ్రైవర్లపై ప్రభావం: ఆటో డ్రైవర్లు సాధారణంగా రోజువారీ ఆదాయంపైనే ఆధారపడతారు. ఇంధన ధరలు పెరగడం, వాహనాల నిర్వహణ ఖర్చులు ఎక్కువ కావడం వల్ల చాలా మంది డ్రైవర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం అందించే ఈ 15,000 రూపాయల సాయం వారికి ఊరటనిస్తుంది. రుణభారం తగ్గుతుంది. వాహనాల నిర్వహణ సులభమవుతుంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చు. కుటుంబ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గుంచుకోవచ్చు.

త్వరలో ప్రారంభం: దసరా కానుకగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా డ్రైవర్ల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆటో డ్రైవర్లందరికీ ఈ పథకం వర్తించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సంబంధిత శాఖలతో చర్చలు జరిపి అవసరమైన మార్గదర్శకాలు సిద్ధం చేస్తోంది. లబ్ధిదారుల జాబితా ఖరారు చేసిన వెంటనే పథకం అమలులోకి వస్తుంది.

ఆటో మిత్ర పథకం ఆటో డ్రైవర్ల జీవనోపాధికి పెద్ద అండగా నిలవనుంది. దసరా కానుకగా అందించే ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో వేలాది కుటుంబాలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీంతో మరో ముఖ్యమైన హామీ నెరవేరబోతోందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు.

