ETV Bharat / state

డ్రైవర్ల అవతారం ఎత్తిన కూటమి నేతలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆటోలతో ర్యాలీలు

రాష్ట్రంలో ఆటో డ్రైవర్స్ సేవలో పథకాన్ని ప్రారంభించిన కూటమి నేతలు - వీరు జీవనోపాధి కోల్పోకూడదనే రూ.15 వేలు అందిస్తున్నట్లు వెల్లడి

Auto_Drivers_Sevalo_Scheme
Auto_Drivers_Sevalo_Scheme (Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Auto Drivers Sevalo Scheme Inauguration in AP: కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఆటోడ్రైవర్ల అవతారం ఎత్తారు. ఒక్కో ఆటో డ్రైవర్‌కు 15 వేల రూపాయలు ఇచ్చే పథకం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా స్వయంగా ఆటోలు నడిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో ఎమ్మెల్యే బగ్గు రమణమూర్తి ర్యాలీని ప్రారంభించారు. విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో ఎమ్మెల్యే కొండ్రు మురళీ ఆటోడ్రైవర్లకు నమూనా చెక్కు అందజేశారు. పార్వతీపురంలో ఎమ్మెల్యే విజయ్‌ చంద్రను కూర్చోబెట్టుకుని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆటో నడిపారు.

మహిళలకు ఉచిత బస్సు వల్ల ఆటో డ్రైవర్లు జీవనోపాధి కోల్పోకూడదనే రూ.15 వేలు అందిస్తున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఏలూరులో చెప్పారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి శివారు నుంచి జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల వరకూ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి ఆటో తోలారు. గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని 1200 మంది ఆటో డ్రైవర్లకు తన 3 నెలల జీతంతో ప్రమాద బీమా చేయిస్తానని ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకటరాజును ప్రకటించగా ఆయన్ను డ్రైవర్లు సన్మానించారు. కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు 300 ఆటోలతో ర్యాలీ చేశారు.

డ్రైవర్ల అవతారం ఎత్తిన కూటమి నేతలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆటోలతో ర్యాలీలు (ETV)

విశాఖలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి, ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, కలెక్టర్‌ ఆటోలో ప్రయాణించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సిపట్నంలో ఎంపీ సీఎం రమేష్ ఆటో నడపగా స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రయాణించారు. చోడవరంలో ఎమ్మెల్యే రాజు ఆధ్వర్యంలో 2 కిలోమీటర్ల మేర ఆటో ర్యాలీ నిర్వహించగా మాడుగుల ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి దేవరాపల్లిలో ఆటో డ్రైవర్లతో కలిసి కేట్‌ కట్‌ చేశారు.

చంద్రబాబు, లోకేశ్​ ప్లెక్సీలకు పాలాభిషేకం: ఆటో డ్రైవర్లలాగే చంద్రబాబు కూడా సంక్షోభంలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని సురక్షితంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గుంటూరులో అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులోని రేపల్లె బస్టాండ్ వద్ద ఆటో యూనియన్‌ నేతలకు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర నమూనా చెక్కు ఇచ్చారు. బాపట్ల జిల్లా వేమూరులో ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనందబాబు, పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి ఆటో తోలారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ ప్లెక్సీలకు పిడుగురాళ్లలో ఎమ్మెల్యే యరపతినేని పాలాభిషేకం చేశారు.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్ధన్‌, మంత్రి ఆనం, ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులురెడ్డిని ఆటో ఎక్కించుకుని మినీ స్టేడియానికి తీసుకెళ్లారు. కనిగిరిలో ఎమ్మెల్యే ఉగ్రనరసింహారెడ్డి ఆటోనడిపారు. గిద్దలూరులో ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి, యర్రగొండపాలెంలో ఏపీటీడీసీ ఛైర్మన్‌ నూకసాని బాలాజీ ఆటో ర్యాలీల్లో పాల్గొన్నారు. తిరుపతి జిల్లాలో 14375 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.15 వేల చొప్పున అందిస్తున్నట్లు మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ చెప్పారు.

200 ఆటోలతో ర్యాలీ: అనంతపురంలో ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి, రాయదుర్గంలో కాలవ శ్రీనివాసులు ఆటో నడిపారు. రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత ఆటోలో కార్యక్రమానికి వెళ్లారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురంలో కూటమి మహిళా నేతలు ఆటో నడిపారు. కడప అప్సర సర్కిల్ నుంచి వైఎస్సార్ ఆడిటోరియం వరకూ టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులరెడ్డి ఆటోలో వచ్చారు. జమ్మలమడుగులో 200 ఆటోలతో ర్యాలీ చేశారు. పులివెందుల పూల అంగళ్లులో మంత్రి సవిత, బీటెక్ రవి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుంచి ఎంపీడీవో కార్యాలయం వరకూ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆటో నడిపారు.

సుపరిపాలన దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం సాగుతోంది: సీఎం చంద్రబాబు

సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సుభిక్షం: పవన్‌ కల్యాణ్

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTO DRIVERS SEVALO SCHEME IN APAUTO DRIVERS SCHEME IN APAUTO DRIVERS SEVALO SCHEME LAUNCHఆటో డ్రైవర్స్ సేవలో పథకంAUTO DRIVERS SEVALO SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.