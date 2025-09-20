అలంపూర్ చౌరస్తా To కర్నూలు - ఆటోకు రూ. 30, బస్సుకైతే రూ.60
అలంపూర్ నుంచి కర్నూలుకు బస్సు కన్నా ఆటోలో తక్కువ ఛార్జీ - రాష్ట్రంలోని తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికుల్లో ఎక్కువ శాతం ఆటోలకే మొగ్గు - టోల్ ఛార్జీలతో టికెట్ ధర అధికం
Published : September 20, 2025 at 2:28 PM IST
Alampur To Kurnool Bus Charges : తెలంగాణ రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతం అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి కర్నూలుకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ఆటోలకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు ఛార్జి రూ.60, పల్లెవెలుగు రూ.40గా ఉంది. కానీ ఆటో ఛార్జి మాత్రం రెండింటి కంటే రూ.30గా ఉంది. అదీ కాకుండా ఆటోలు నేషనల్ హైవే గుండా వెళ్లి కర్నూలు బైపాస్ మీదుగా వెళ్లి నేరుగా బస్టాండుకు చేరుకుంటున్నాయి.
- హైదరాబాద్, గద్వాల, వనపర్తి, రాయచూరు, తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికుల్లో ఎక్కువ మంది ఇలానే చేస్తున్నారు. నిత్యం 500 నుంచి 800 మంది ప్రయాణికులు ఆటోల్లో వెళుతుండటంతో రోడ్డు రవాణా సంస్థ పెద్దమొత్తంలో నష్టపోతోంది.
- ఆటోలు పుల్లూరు టోల్ప్లాజా వద్ద ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సులకు మాత్రం అదనంగా టోల్ ఛార్జిలు పడుతుండటంతో టికెట్ ధర ఎక్కువగా ఉంటోంది. అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి పుల్లూరు టోల్ప్లాజా మీదుగా కర్నూలుకు సుమారు 10 నుంచి 12 కిలో మీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఆర్టీసీ బస్సు టోల్ప్లాజా దాటాలంటే రూ.600 టోల్ ఫీజు చెల్లించాలి.
- 2 నెలల కిందట గద్వాల డిపో ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ విషయం తెలుసుకుని అలంపూర్ చౌరస్తాలో సర్వే చేసి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపించినట్లు సమాచారం. ఆర్టీసీ బస్సు నేరుగా బస్టాండుకు వెళ్తుంది. కానీ ఆటోలు మాత్రం పాత బస్టాండు, కొత్త బస్టాండు, కొండారెడ్డి బురుజు, ఇలా పలు ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులను వేగంగా చేరవేస్తుంటాయి. ఆర్టీసీ బస్సులు సైతం కొత్త బస్టాండుతో పాటుగా పాత బస్టాండు, ప్రయాణికులు ఎక్కువగా వెళ్లే ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్తే బాగుంటుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- ఈ విషయంపై మహబూబ్నగర్ ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ సంతోష్ కుమార్ను అడగగా శుక్రవారం రూట్ పరిశీలనలో భాగంగా కర్నూలుకు వెళ్తున్న క్రమంలో అలంపూర్ చౌరస్తాలో ప్రయాణికులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించినట్లు తెలిపారు. ఆటో ఛార్జీల విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ జనరేటేడ్ పాయింట్ కావడంతో ఏ రకంగా డెవలప్ చేయాలనే అంశంపై దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. సమస్యకు త్వరలోనే పరిష్కారం కనుక్కుంటామన్నారు.
- కర్నూలు డిపోలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా సంస్థ రీజినల్ మేనేజర్తో సమావేశమైనట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరడంతో వారు సానుకూలంగా స్పందించారని చెప్పారు. కర్నూలు బైపాసు రోడ్డులో బస్సులు వెళ్లేందుకు అక్కడి పోలీసులతో అభ్యంతరం ఉందని తెలిపారు. ఈ విషయాలపై గద్వాల డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ బాల సరస్వతి, మహబూబ్నగర్ డిప్యూటీ రీజినల్ మేనేజర్ లక్ష్మీ ధర్మ చర్చించినట్లు ఆర్ఎం వివరించారు.
50 శాతం అదనపు ఛార్జీ : దసరా, బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా నడిపే బస్సుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ తెలిపింది. సెప్టెంబరు 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబరు 02 వరకు 7754 అదనపు సర్వీసులను నడిపేందకు ప్రణాళికలు తయారు చేసింది. రాజధాని హైదరాబాద్ నుంచి నలుమూలలా మహరాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్కు నడపనున్నారు.
