గణేశ్ నవరాత్రులకు హైదరాబాద్​ సిద్ధం​ - 303 కి.మీ పొడవునా బొజ్జగణపయ్య​ శోభాయాత్ర - GANESH CHATURTHI CELEBRATIONS PLAN

వినాయకచవితి వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న భాగ్యనగరం - ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్న అధికారులు - శోభాయాత్ర 303 కి.మీలు

Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 3:25 PM IST

Ganesh Chaturthi 2025 : ప్రతి ఏటా హైదరాబాద్​లో వినాయక చవితి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ వేడుకలకు సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. జీహెచ్​ఎంసీ, విద్యుత్తు, పోలీసు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, జలమండలి, పర్యాటక శాఖ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ), హైడ్రా వంటి పలు సంస్థలు పండగ కోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. అడుగడుగు జల్లెడ పట్టేలా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.

శోభాయాత్ర జరగనున్న 303 కి.మీ రహదారులపై, నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు జీహెచ్​ఎంసీ బృందాలను సైతం నియమించింది. నిమజ్జనం కోసం పెద్ద ఎత్తున సిబ్బందిని, యంత్రాలను సిద్ధం చేస్తోంది. భక్తులు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడితే వారిని రక్షించేందుకు గజ ఈతగాళ్లు, పడవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మరిన్ని ఏర్పాట్లతో నిమజ్జన వేడుకలను సకాలంలో, విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

సాగర్​ చుట్టూ రెండు వరుసల కంచె :

  • ఈనెల 27 నుంచి గణపతి నవరాత్రులు మొదలు అవుతాయి.
  • 11వ రోజు ఎక్కువ విగ్రహాలు నిమజ్జనం అవుతాయి.
  • ఖైరతాబాద్​ బడా గణేశుని నిమజ్జనం సెప్టెంబరు 6న మధ్యాహ్నానికి పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
  • అప్పటినుంచి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు హుస్సేన్​సాగర్​లో నిమజ్జనం కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
  • తొక్కిసలాట జరగకుండా అన్ని రోడ్లకు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.
  • సాగర్​ చుట్టూ రెండు వరుసల కంచెను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు జీహెచ్​ఎంసీ చెబుతోంది.
  • జలమండలి ఆధ్వర్యంలో తాగునీటి శిబిరాలు, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తరఫున 7 వైద్య శిబిరాలు, పోలీసు, జీహెచ్​ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో సహాయ కేంద్రాలు, 13 కంట్రోల్​ రూమ్​లు సాగర్​ చుట్టూ ఏర్పాటు కానున్నాయి.
  • ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలను పరిష్కరించేలా కార్యాచరణ రూపొందించామని జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్వీ.కర్ణన్​ తెలిపారు.

హైదరాబాద్​ బ్రాండ్​ ఇమేజ్​ పెంచేలా ఉత్సవాలు : హైదరాబాద్​, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో గణేశ్​ ఉత్సవాలను హైదరాబాద్​ బ్రాండ్​ ఇమేజ్​ పెంచేలా నిర్వహిస్తామని జిల్లా ఇన్​ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ తెలిపారు. ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై జూబ్లీహిల్స్​లో మంగళవారం ఆయన సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. మేయర్​ విజయలక్ష్మి, ఎమ్మెల్సీ దయానంద్​, డీజీపీ డా.జితేందర్​, బల్దియా కమిషనర్​ కర్ణన్​ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిమజ్జన ఉత్సవ కార్యాచరణ గైడ్​ను వారు ఆవిష్కరించారు.

నిమజ్జన ఏర్పాట్లు ఇలా :

ప్రధాన నిమజ్జన కేంద్రాలు : 20(హుస్సేన్​సాగర్​, సరూర్​నగర్​, సఫిల్​గూడ, సున్నంచెరువు, ఐడీఎల్​, తదితరాలు)

అదనం : 60 కృత్రిమ నిమజ్జన కోనేరులు ఉన్నాయి.

వేడుక కోసం : 141 స్టాటిక్​ క్రేన్లు, 295 మొబైల్​ క్రేన్లు

సహాయక చర్యలు : హుస్సేన్​సాగర్​ వద్ద 9 బోట్లు, 200 మంది గజ ఈతగాళ్లు, 16 డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు

వ్యర్థాల తరలింపు : 102 మినీ టిప్పర్లు, 125 జేసీబీలు

భక్తులు కోసం : 309 సంచార మరుగుదొడ్లు

శోభాయాత్ర రోడ్డు మార్గం 303.3 కి.మీ.

పారిశుద్ధ్య విధులు : 14,486 మంది కార్మికులు

ఉచిత విగ్రహాలు పంపిణీ : జీహెచ్​ఎంసీలో 1లక్ష, పీసీబీ ఆధ్వర్యంలో 2 లక్షలు.

52,270 లైట్లతో చెరువులు, కోనేరుల వద్ద విద్యుద్దీపాలంకరణ

