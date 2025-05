ETV Bharat / state

రేపటి నుంచే శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి జయంతి ఉత్సవాలు - పాతగుట్టలో కూడా వేడుకలు - YADADRI NARASIMHASWAMI JAYANTI

Yadadri Narasimha Jayanti Utsavalu 2025 ( ETV Bharat )

May 8, 2025

Yadadri Sri Narasimhaswami Jayanti Utsavalu 2025 : యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి జయంతి ఉత్సవాలకు నరహింసస్వామి సన్నిధి ముస్తాబవుతోంది. శుక్రవారం మొదలయ్యే ఈ ఉత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు కొనసాగనున్నాయి. వేడుకలు జరిగే మూడు రోజులపాటు నిత్య, శాశ్వత మొక్కులు, కల్యాణాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, సుదర్శన నారసింహ హోమం, జోడు సేవలు తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం యాదగిరిగుట్ట కొండపైన, అలాగే ఉదయం 8:45గంటలకు పాతగుట్ట ఆలయంలో కూడా స్వస్తి వాచనం, విశ్వక్సేన ఆరాధనలతో ఉత్సవ పర్వాలకు శ్రీకారం జరగుతుంది. కుంకుమార్చన, శ్రీస్వామిని తిరువేంకటపతిగా ముస్తాబు చేసి సేవోత్సవాన్ని చేస్తారు. సాయంత్రం అంకుర్పాణం, గరుడోత్సవం, పరవాసుదేవ అలంకార సేవోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఉత్సవాలకు ముస్తాబైన యాదాద్రి (ETV Bharat)

