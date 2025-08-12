ETV Bharat / state

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు - MULUGU TOURIST PLACES

పర్యాటక ప్రాంతాలకు పెట్టింది పేరు ములుగు జిల్లా - పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు - హైవేపే కూడళ్లను సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్న అధికారులు

Tourists Places in Mulugu District
Tourists Places in Mulugu District (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 10:41 AM IST

Tourists Places in Mulugu District : పర్యాటకులకు మరింత కనువిందు చేసేలా ములుగు జిల్లా కొత్త అందాలు సంతరించుకుంటోంది. జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న కూడళ్లను అధికారులు సర్వాంగ సుందరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా అభివృద్ధి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ములుగు అందాలు : పర్యాటక ప్రాంతాలకు పెట్టింది పేరు ములుగు జిల్లా. దట్టమైన అటవీ ప్రాతం గుండా ప్రయాణం మధురానుభూతులను పంచుతుంది. ఇక మేడారంలోని వన దేతవలు సమ్మక్క సారక్కలను దర్శించేందుకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు వస్తుంటారు. గతంలో జాతర సమయంలో మాత్రమే భక్తులు వచ్చేవారు. కానీ సదుపాయాలు పెరగడంతో ఇప్పుడు సాధారణ రోజుల్లోనూ వనదేవతలను దర్శించుకుని పర్యాటక ప్రాంతాలను వీక్షిస్తున్నారు. జిల్లాలోని లక్నవరం సరస‌్సు, బొగత జలపాతాలు సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. లక్నవరం ఊయల వంతెనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి. ఇక ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రామప్ప శిల్పకళా నైపుణ్యం పర్యాటకులను మళ్లీ మళ్లీ రప్పిస్తోంది.

మళ్లీ మళ్లీ రప్పిస్తున్న ములుగు అందాలు! (ETV)

పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్న రామప్ప ఆలయం : ములుగుకు వచ్చే పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తోంది. ప్రధానంగా జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న అన్ని కూడళ్లను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా రామప్పకు వెళ్లే ముందు జంగాలపల్లి క్రాస్ రోడ్ వద్ద కూడలి పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. రామప్ప ఆలయంలోని రామలింగేశ్వరస్వామిని ముందే చూపే విధంగా ప్రత్యేకంగా కూడళ్లను తీర్దిదిద్దారు. ఈశ్వరుడు, నందీశ్వరుడు, ఢమరుకం, త్రిశూలం రామప్ప ఆలయం పైన కనిపించే నాట్యకారుల ప్రతిమలు ఇలా భక్తులు రామప్పను సందర్శించే ముందే ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దారు.

''ములుగు ప్రాంతానికి ఇప్పటికే యంగ్​ ఇండియా స్కూల్​ జాతీయ రహదారి పక్కన మొదలైంది. త్వరలోనే రూ.60 కోట్లతో రామప్ప గుడిలో టూరిస్ట్​కు సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులు కూడా చేయబోతున్నాం. అదే విధంగా ఐటీ మినిస్టర్​ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఐటీ కంపెనీ కూడా తొందరలోనే శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. - సీతక్క, మంత్రి

ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు : యంగ్ ఇండియా పాఠశాల ఐటీ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, గిరిజన సంస్కృతి సంప్రదాయలను ప్రతిబింబించే విధంగా జిల్లాలోని మిగతా కూడళ్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. గట్టమ్మ ప్రాంతంలోనూ ఓ పుట్ ఓవర్ వంతెన నిర్మించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. మేడారం జాతరకల్లా జిల్లాలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులన్నీ కొలిక్కి వచ్చేలా చర్యలు చేపడతున్నారు.

ములుగు జిల్లా పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రసిద్ధి. ఈ జిల్లాలో రామప్ప దేవాలయం, రామప్ప సరస్సు, లక్నవరం సరస్సు వంటి పర్యాటక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పచ్చని అడవులు, జలపాతాలు, నదులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ములుగు జిల్లాకు పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ జంపన్న, దయ్యాల వాగు చుట్టూ పచ్చని అడవులు ఉన్నాయి.

