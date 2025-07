ETV Bharat / state

తాళికట్టు శుభవేళ - మరో రెండు నెలల్లో పెళ్లి ముహుర్తాలు - WEDDING SEASON START SHRAVAN MONTH

Wedding Season Start From Month of Shravan ( ETV Bharat )

Published : July 22, 2025 at 9:27 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Wedding Season Start From The Month of Shravan: శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం చూతము రారండి, కల్యాణ వైభోగమే, శ్రీరస్తు, శుభమస్తు అనే పాటలు ఇక మార్మోగనున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా బ్రేక్ పడిన కళ్యాణ ఘడియలు రానే వచ్చేశాయి. ఇక సందడే సందడి. రెండు నెలల తర్వాత శ్రావణమాసం నుంచి మళ్లీ పెళ్లి భాజాలు, డోలు సన్నాయి మోగనున్నాయి.

మే నెలతో ముహూర్తాలు ముగియడంతో వివాహాలు, శుభకార్యాలకు కాస్త విరామం వచ్చింది. శ్రావణమాసం ఆరంభం నుంచి శుభ ముహూర్తాలు ఉండటంతో పట్టణాలతో పాటు పల్లెల్లోనూ కల్యాణ మండపాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వివాహాలతో పాటు గృహ ప్రవేశాలకు సైతం బలమైన ముహూర్తాలు ఉన్నట్లు యలమంచిలి మండలం శిరగాలపల్లికి చెందిన పురోహితుడు గుత్తిన నరసింహమూర్తి (బాబ్జి) వెల్లడించారు.

దాదాపు 25 రంగాల వారికి ఉపాధి: వివాహం అనేది కేవలం ఇద్దరిని కలపడమే కాదు. రెండు కుటుంబాల మధ్య సంబంధాలు కుదర్చడమే కాదు ఎన్నో కుటుంబాల్లో సంతోషాల్ని నింపుతుంది. దాదాపు 25 రంగాలకు చెందిన వందలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు పొందుతారు. రానున్న నాలుగు నెలల్లో సగానికి పైబడి రోజులు వివాహాలకు కల్యాణ మండపాలు ముందస్తుగానే నమోదయ్యాయి. వందలాది వివాహాల నేపథ్యంలో పురోహితులకు ఈవెంట్‌ ఆర్గనైజర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దీంతో క్యాటరింగ్, వస్త్ర, బంగారం, వెండి వ్యాపారాలు కళకళలాడనున్నాయి. అలంకరణ, రవాణా యజమానులు, మేళతాళాల ట్రూప్‌లు, డీజేలు, టెంట్‌హౌస్‌లకు ప్రస్తుత పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో మంచి డిమాండ్‌ ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు: జులై 26, 31 తేదీలు, ఆగస్టు 9న రెండు శుభ ముహూర్తాల్లో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా వందలాది జంటలు వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కానున్నాయని పురోహితులు చెబుతున్నారు. గృహ ప్రవేశాలకు ఈ నెల 30 తో పాటు ఆగస్టు 3, 9 తేదీల్లో అనువైన ముహూర్తాలున్నాయి. కొత్తగా ఇళ్లు నిర్మించుకున్న వారంతా కొన్ని శుభ సమయాల్లో గృహప్రవేశాలను చేయడానికి ఏర్పాట్లను చేసుకుంటున్నారు.

2025 సంవత్సరంలో నెలల వారీగా ముహుర్తాలు..