ఎకరా రూ.101 కోట్ల నుంచి ప్రారంభం - రాయదుర్గంలోని 18.67 ఎకరాలకు వచ్చే నెలలో ఈ-వేలం
రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీలో 18.67 ఎకరాలకు వచ్చే నెల 6న ఈ-వేలం - ప్రారంభ ధరలు నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - కనీసం రూ.2 వేల కోట్లు సమకూరుతుందని అంచనా
September 15, 2025
Raidurg Knowledge City Land Auction : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో ఐటీ కంపెనీలకు పేరుగాంచిన గచ్చిబౌలికి సమీపంలోని రాయదుర్గంలో ఖాళీగా ఉన్న భూములు అత్యంత ప్రియమైన రేటు కలిగినవి. అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతంలో 18.67 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. వేలానికి టీజీఐఐసీ (తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్) శరవేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఒక్కో ఎకరానికి ప్రారంభ ధరను రూ.101 కోట్లుగా సర్కారు నిర్ణయించింది. అక్టోబరు 6న ఈ-వేలానికి అనుగుణంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ భూముల అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ఖజానాకు కనీసం రూ.2 వేల కోట్లు తక్కువ కాకుండా ఆదాయం సమకూరుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
నాలెడ్జ్ సిటీలో పెట్టుబడిదారులకు అనువైన భూములు : ఆదాయ వనరుల సమీకరణపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం, ఇటీవల జరిగిన కేబినేట్ సబ్కమిటీ భేటీలో ప్రధానంగా సర్కారు భూముల వేలంపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ముందుగా రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీలో భూముల వేలం చేపట్టడానికే తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. చుట్టూ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు, టి-హబ్, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు అమ్మకానికి పెట్టిన భూములు పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత అనుకూలమైనవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇటీవల టి-హబ్లో నిర్వహించిన ప్రీబిడ్ సమావేశంలో పలు ఇంటర్నేషనల్ వ్యాపార దిగ్గజ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ భూమి ప్రత్యేకతలను, అనుకూలతలను సర్కారు వారికి వివరించింది. పలు సంస్థలు ఈ వేలంలో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు వెల్లడించాయి.
బిడ్ దాఖలుకు గడువు అక్టోబరు 1
- సర్వే నంబరు 83/1లో ప్లాట్ నంబరు 19లో 11 ఎకరాలు ఉండగా, ఇదే సర్వే నంబరులో ప్లాట్ నంబరు 15ఎ/2లో 7.67 ఎకరాల భూమిని పారదర్శకంగా వేలం వేయడానికి ఈ-ఆక్షన్ విధానాన్ని టీజీఐఐసీ అధికారులు అనుసరిస్తున్నారు.
- నోటిఫికేషన్ : 3 సెప్టెంబరు 2025
- బ్రోచర్ లభ్యత : 5 సెప్టెంబరు
- బిడ్ దాఖలుకు ఆఖరు తేదీ : అక్టోబరు 1- సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది.
- రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు : రూ.1,180 + GST (రిఫండబుల్ కాదు)
- బిడ్ డాక్యుమెంట్ ఫీజు: ప్రతి ప్లాట్కు రూ.10 లక్షలు+ జీఎస్టీ చెల్లించాలి (నాన్ రిఫండబుల్)
- రిజర్వ్ ధర : ప్లాట్ నంబర్ 11 ఎకరాలు (ఎకరానికి రిజర్వ్ ధర : రూ.101 కోట్లు), ప్లాట్ నంబరు 15ఎ/2. 7.67 ఎకరాలు (ఎకరానికి రిజర్వ్ ధర: రూ.101 కోట్లు)
- బిడ్ పెంపు : కనీసం రూ.50 లక్షలు ఎకరానికి లేదా దాని గుణింతాలుగా ఉంటుంది.
- భూమి సందర్శనకు గడువు : 05 సెప్టెంబరు 2025 నుంచి 04 అక్టోబరు 2025 వరకు చూడవచ్చు.
- ఈ-వేలం : అక్టోబరు 6, 2025, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీలోని భూములను ఈ-వేలం ద్వారా రూ.101 కోట్లకు అమ్మితే ఇది హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం చరిత్రలో అత్యధిక ధరగా రికార్డు సొంతం చేసుకుంటుందని ఆ రంగంలోని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో కోకాపేటలో రూ.100 కోట్లకు ఎకరం చొప్పున ధర పలికింది. పుప్పాలగూడలో రూ.60 కోట్ల చొప్పున విక్రయాలు జరిగాయి.
