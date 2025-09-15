ETV Bharat / state

ఎకరా రూ.101 కోట్ల నుంచి ప్రారంభం - రాయదుర్గంలోని 18.67 ఎకరాలకు వచ్చే నెలలో ఈ-వేలం

రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీలో 18.67 ఎకరాలకు వచ్చే నెల 6న ఈ-వేలం - ప్రారంభ ధరలు నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - కనీసం రూ.2 వేల కోట్లు సమకూరుతుందని అంచనా

Raidurgam Knowledge City
Raidurgam Knowledge City (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Raidurg Knowledge City Land Auction : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌లో ఐటీ కంపెనీలకు పేరుగాంచిన గచ్చిబౌలికి సమీపంలోని రాయదుర్గంలో ఖాళీగా ఉన్న భూములు అత్యంత ప్రియమైన రేటు కలిగినవి. అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతంలో 18.67 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. వేలానికి టీజీఐఐసీ (తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్) శరవేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఒక్కో ఎకరానికి ప్రారంభ ధరను రూ.101 కోట్లుగా సర్కారు నిర్ణయించింది. అక్టోబరు 6న ఈ-వేలానికి అనుగుణంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ భూముల అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ఖజానాకు కనీసం రూ.2 వేల కోట్లు తక్కువ కాకుండా ఆదాయం సమకూరుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.

నాలెడ్జ్​ సిటీలో పెట్టుబడిదారులకు అనువైన భూములు : ఆదాయ వనరుల సమీకరణపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం, ఇటీవల జరిగిన కేబినేట్​ సబ్​కమిటీ భేటీలో ప్రధానంగా సర్కారు భూముల వేలంపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ముందుగా రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీలో భూముల వేలం చేపట్టడానికే తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. చుట్టూ సాఫ్ట్​వేర్​ కంపెనీలు, టి-హబ్​, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు అమ్మకానికి పెట్టిన భూములు పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత అనుకూలమైనవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇటీవల టి-హబ్‌లో నిర్వహించిన ప్రీబిడ్‌ సమావేశంలో పలు ఇంటర్నేషనల్​ వ్యాపార దిగ్గజ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ భూమి ప్రత్యేకతలను, అనుకూలతలను సర్కారు వారికి వివరించింది. పలు సంస్థలు ఈ వేలంలో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు వెల్లడించాయి.

బిడ్‌ దాఖలుకు గడువు అక్టోబరు 1

  • సర్వే నంబరు 83/1లో ప్లాట్‌ నంబరు 19లో 11 ఎకరాలు ఉండగా, ఇదే సర్వే నంబరులో ప్లాట్‌ నంబరు 15ఎ/2లో 7.67 ఎకరాల భూమిని పారదర్శకంగా వేలం వేయడానికి ఈ-ఆక్షన్‌ విధానాన్ని టీజీఐఐసీ అధికారులు అనుసరిస్తున్నారు.
  • నోటిఫికేషన్‌ : 3 సెప్టెంబరు 2025
  • బ్రోచర్‌ లభ్యత : 5 సెప్టెంబరు
  • బిడ్‌ దాఖలుకు ఆఖరు తేదీ : అక్టోబరు 1- సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది.
  • రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు : రూ.1,180 + GST (రిఫండబుల్‌ కాదు)
  • బిడ్‌ డాక్యుమెంట్‌ ఫీజు: ప్రతి ప్లాట్‌కు రూ.10 లక్షలు+ జీఎస్టీ చెల్లించాలి (నాన్‌ రిఫండబుల్‌)
  • రిజర్వ్‌ ధర : ప్లాట్‌ నంబర్​ 11 ఎకరాలు (ఎకరానికి రిజర్వ్‌ ధర : రూ.101 కోట్లు), ప్లాట్‌ నంబరు 15ఎ/2. 7.67 ఎకరాలు (ఎకరానికి రిజర్వ్‌ ధర: రూ.101 కోట్లు)
  • బిడ్‌ పెంపు : కనీసం రూ.50 లక్షలు ఎకరానికి లేదా దాని గుణింతాలుగా ఉంటుంది.
  • భూమి సందర్శనకు గడువు : 05 సెప్టెంబరు 2025 నుంచి 04 అక్టోబరు 2025 వరకు చూడవచ్చు.
  • ఈ-వేలం : అక్టోబరు 6, 2025, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రక్రియ ఉంటుంది.

రాయదుర్గం నాలెడ్జ్​ సిటీలోని భూములను ఈ-వేలం ద్వారా రూ.101 కోట్లకు అమ్మితే ఇది హైదరాబాద్​ రియల్​ ఎస్టేట్​ రంగం చరిత్రలో అత్యధిక ధరగా రికార్డు సొంతం చేసుకుంటుందని ఆ రంగంలోని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో కోకాపేటలో రూ.100 కోట్లకు ఎకరం చొప్పున ధర పలికింది. పుప్పాలగూడలో రూ.60 కోట్ల చొప్పున విక్రయాలు జరిగాయి.

రూ.10వేల కోట్ల భూమిని కాపాడాలంటూ హైకోర్టులో నలుగురు ఎమ్మెల్యేల పోరాటం

గజం @2.22 లక్షలు - గచ్చిబౌలిలో రూ.33 కోట్లకు అమ్ముడైన కమర్షియల్ సైట్

