ETV Bharat / state

ప్రేయసిపై బ్లేడ్​తో దాడి చేసిన ప్రియుడు- ప్రేమ పేరుతో వేధింపులు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Attack on Lover With Knife in Hyderabad : తనను ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం పెడుతుందనే కోపంతో ఓ యువతిపై ప్రేమోన్మాది బ్లేడ్‌తో దాడి చేసి గాయపరిచిన ఘటన తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​ ఎస్సార్‌నగర్‌ పోలీస్​స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలోని శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని చోడవరానికి చెందిన మధుసూదన్‌రెడ్డి (22), అదే ప్రాంతానికి చెందిన యువతి (21) నెల్లూరు జిల్లాలోని ఓ ప్రముఖ కళాశాలలో ఇటీవలే ఇంజినీరింగ్‌ చదువు పూర్తి చేశారు. ఒకే కళాశాల అయినా వేర్వేరు విభాగాల్లో చదువుకున్న వీరు, స్నేహితుల ద్వారా పరిచయమై ప్రేమలో పడ్డారు.

తర్వాత ఐటీ కోర్సులో శిక్షణ తీసుకోవడానికి హైదరాబాద్‌ వచ్చారు. అమీర్‌పేటలోని సత్యం థియేటర్‌ సమీపంలోని ఓ కోచింగ్ సంస్థలో ఇద్దరూ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఇటీవల మద్యం, ఇతర వ్యసనాలకు బానిసైన మధుసూదన్‌ రెడ్డిని యువతి దూరం పెడుతుండడంతో అతడు ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు. మధుసూదన్‌ రెడ్డి గురువారం (అక్టోబర్ 17) సాయంత్రం ఎస్సార్‌నగర్‌ పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమీపంలో ఉన్న ఆ యువతిపై బ్లేడ్‌తో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో ఆమె మెడకు తీవ్ర గాయమైంది. అప్పుడే అటుగా వెళ్తున్న పోలీస్ పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బంది నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాధితురాలిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సార్‌నగర్‌ పోలీసులు తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లో పరిచయమైన ఆంధ్రా జంట - "మహి, శైలు" మీరెందుకిలా చేశారు?