అణుశక్తి అంటే విధ్వంసం కాదు - ఆవిష్కరణలకు నాంది!

విజయవాడలో అణుసాంకేతిక వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన - అణుశక్తి అపోహలు దూరం చేస్తూ శాస్త్రీయ ప్రదర్శనలో విద్యార్థుల ప్రతిభ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:49 PM IST

ATOMIC ENERGY INNOVATIONS: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణుశక్తి అనేక రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. కానీ చాలామందికి ఇప్పటికీ “అణుశక్తి అంటే విధ్వంసమే” అన్న అపోహ ఉంది. ఈ అపోహలను తొలగించడానికి, అణుశక్తి వినియోగాలను చూపించడానికి విజయవాడలోని పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాల విద్యార్థులు శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి ప్రత్యేక వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు.

కల్పక్కం శాస్త్రవేత్తలతో సంయుక్త ప్రదర్శన: తమిళనాడులోని కల్పక్కం ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటమిక్ రీసెర్చ్ నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ పీబీ సిద్ధార్థ ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఈ ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. వ్యవసాయం, వైద్యం, అంతరిక్షం, రక్షణ రంగాల్లో అణుశక్తి వినియోగంపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించడమే దీని లక్ష్యమని విద్యార్థులు చెప్పుకొచ్చారు. కళాశాల భౌతిక శాస్త్ర విభాగం దీనిని సమన్వయం చేసింది.

వైద్యంలో అణు సాంకేతిక వినియోగం: క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఇప్పటికీ అనేక రోగులు కీమోథెరపీ వాడకం వల్ల జుట్టు ఊడిపోవటం, బలహీనత వంటి దుష్ప్రభావాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా బాబాట్రాన్ పరికరంను ప్రదర్శనలో చూపించారు. ఈ పరికరంలో ఉండే కోలిమీటర్‌ సాంకేతికత వల్ల క్యాన్సర్ కణితిపై నేరుగా చికిత్స చేయవచ్చు. దీంతో ఆరోగ్యకర కణాలు ప్రభావితం కావు. రోగికి అనవసరమైన బలహీనత రాదు.

వ్యవసాయం, ఆహార భద్రతలో అణుశక్తి: వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచడం పెద్ద సవాలుగా ఉంటుంది. దీని పరిష్కారం గామా ఛాంబర్ పరికరం. గామా కిరణాల సాయంతో ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు చెడిపోకుండా ఎక్కువకాలం నిల్వ చేయవచ్చు. దీని వల్ల రైతులకు అధిక లాభం, వినియోగదారులకు భద్రత కలుగుతుంది. అలాగే గామా కంపాక్ట్ పరికరం రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడంలో విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతుందని విద్యార్థులు వివరించారు.

రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లో అణు సాంకేతికత: ప్రదర్శనలో న్యూక్లియర్‌ రియాక్టర్‌ పనితీరు, అణుఇంధనం ఉత్పత్తి, ప్రోటోటైప్‌ బ్రీడర్‌ రియాక్టర్లు వంటి సాంకేతిక అంశాలను ప్రదర్శించారు. రక్షణ రంగంలో అణుశక్తి ఆధారిత పరికరాల ప్రాముఖ్యతను కూడా వివరించారు. అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో దీని ఉపయోగం వల్ల కొత్త ఆవిష్కరణలకు మార్గం సుగమమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు.

ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడమే లక్ష్యం: ఈ ప్రదర్శనకు హాజరైన పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాల విద్యార్థులే గైడ్‌లుగా పని చేశారు. అణుశక్తి వల్ల విధ్వంసం కాకుండా మానవ సంక్షేమం కోసం అనేక వినూత్న ఆవిష్కరణలు సాధ్యమని వారు వివరించారు.

అణుశక్తి ఒక భయంకరమైన విధ్వంస శక్తి మాత్రమే అన్న అపోహలను చెరిపేసి, దాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తే వ్యవసాయం, వైద్యం, రక్షణ, అంతరిక్షం వంటి రంగాల్లో మానవాళి పురోగతికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందని ఈ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన తెలియజేసింది. సరైన దారిలో ఉపయోగిస్తే అణుశక్తి మన భవిష్యత్తును మరింత సురక్షితంగా, సుసంపన్నంగా మార్చగలదనే సందేశం అందరికి చేరింది.

NUCLEAR TECHNOLOGY IN AGRICULTUREBHABHATRON CANCER TREATMENTGAMMA CHAMBER FOOD PRESERVATIONNUCLEAR ENERGY BENEFITS IN MEDICINEATOMIC ENERGY INNOVATIONS

