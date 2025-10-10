ETV Bharat / state

జీఎస్టీ మాత్రమే తగ్గింది కానీ రేట్లు అలాగే ఉన్నాయి!

దేశంలో సంస్కరణలు చేపట్టి జీఎస్టీ తగ్గించిన ప్రభుత్వం - పలు చోట్ల వస్తువుల ధరలను తగ్గించకుండా విక్రయాలు సాగిస్తున్న దుకాణదారులు - ఈ సమస్యపై వాట్సప్​లోనే ఫిర్యాదులు చేసుకునే వెసులుబాటు

GST Implementation On The Ground
GST Implementation On The Ground (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GST Implementation On The Ground : దేశంలో జీఎస్టీ సంస్కరణలు చేపట్టి ప్రభుత్వం అనేక వస్తు, సేవలపై పన్నుల భారాన్ని తగ్గించింది. ముఖ్యంగా సామాన్యుల జీవితాలపై పన్నుల భారం తగ్గించే ప్రయత్నం చేసింది. దీంతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు చాలా వరకు దిగివచ్చాయి. అయితే అది క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని చోట్ల అమలు కావడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

టూత్ పేస్టులు, తల నూనెలు, సబ్బులు, బిస్కెట్లు, కేకులు, ఐస్​క్రీంలపై గతంలో 18 శాతం జీఎస్టీ ఉండేది. ఇప్పుడు దానిని 5 శాతానికి తగ్గించారు. దీని కారణంగా సంబంధిత వస్తువుల ధర సుమారు రూ. 3 నుంచి రూ. 15 వరకు తగ్గింది. చాలా వరకు దుకాణాల్లో కొత్త జీఎస్టీ ప్రకారం వస్తువుల ధరలను తగ్గించకుండానే విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను చాలామంది ఎదుర్కొంటున్నారు.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

  • అమీర్​పేటకు చెందిన ఓ ఉద్యోగి మెహిదీపట్నంలోని ఓ ప్రముఖ వస్త్ర దుకాణంలో షాపింగ్ చేశారు. ఇటీవల బట్టలపై 12 శాతం ఉన్న జీఎస్టీ 5 శాతానికి తగ్గింది. దీని ప్రకారం వస్త్రాల ధరలు తగ్గించాల్సిన దుకాణాలు వినియోగదారుల నుంచి 6.2 శాతం వసూలు చేశారు. చిన్న మొత్తంలో వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఈ ప్రభావం అంతగా కనిపించనప్పటికీ ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తే వినియోగదారుడిపై భారీగానే భారం పడుతుంది.
  • ఉప్పల్​కి చెందిన ఓ సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగి పాదరక్షలు తీసుకోవాలనుకున్నారు. సెప్టెంబరు 22 తర్వాత కొనుగోలు చేస్తే దసరా ఆఫర్లు, జీఎస్టీ మార్పుల కారణంగా ధర తగ్గుతుందని అప్పటి వరకు వేచి చూశారు. జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత కూడా పాత ధరలే చూపిస్తుండటంతో నిరాశపడ్డారు.

ఫిర్యాదులకు టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌ : తగ్గించిన మేరకు జీఎస్టీ అమలు చేస్తున్నారా? లేదా? అనే అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు రావడంతో సమస్య పరిష్కారంపై దృష్టిపెట్టింది. ఫిర్యాదులకు టోల్​ఫ్రీ నంబర్​తో పాటు వాట్సప్ నంబరు 8800001915ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్​లైన్​ నంబర్ల ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ - కామర్స్ వెబ్​సైట్​లు కూడా జీఎస్టీ తగ్గించకుంటే సంబంధిత రశీదు, ఇతర వివరాలతో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

దేశవ్యాప్తంగా సెప్టెంబరు 22 నుంచి జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు ఉన్న 5, 12, 18, 28 శాతం శ్లాబుల స్థానంలో ఇప్పుడు 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు శ్లాబులను మాత్రమే మోదీ ప్రభుత్వం ఉంచింది. కేవలం కొన్ని లగ్జరీ వస్తువులపై మాత్రమే 40 శాతం పన్ను విధించారు. దీని వల్ల రోజువారీ వినియోగ వస్తువుల్లో దాదాపు 99 శాతం వస్తువుల ధరలు అధికారికంగా తగ్గాయి. అయితే ఇప్పటికీ కొన్ని ఈ - కామర్స్ సంస్థలు జీఎస్టీ 2.0కు అనుగుణంగా ధరలు తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. మరో వైపు కొత్త జీఎస్టీ అమలు వచ్చాక చాలా సంస్థలు తమ ఉత్పత్తుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గించినట్లు స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించాయి. దీని వల్ల వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా మేలు కలుగుతుందని పలు సంస్థలు తెలిపాయి.

పండగ ఆఫర్లు ఉన్నాయని కొనేస్తున్నారా? - మిగిలిపోయినవి అంటగడతారు జాగ్రత్త!

తగ్గనున్న సిమెంట్, స్టీల్​ ధరలు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అ'ధన'పు భరోసా!

For All Latest Updates

TAGGED:

జీఎస్టీ తగ్గినా రేట్లు తగ్గలేదుGST REFORMS ON THE GROUNDIMPLEMENTATION OF GST IN TELANGANAGST COMPLAINT NUMBER TELUGUGST IMPLEMENTATION ON THE GROUND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.