ASTR Tool New Fake SIM Test Technology : ఇటీవల కాలంలో టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా పెరిగిందో, సైబర్ నేరాలు కూడా ఆదే స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఎన్నో సైబర్ క్రైంలకు కీలకమవుతున్న సిమ్ కార్డులను కట్టడి చేసేందుకు గట్టి ప్రయత్నమే మొదలైంది. అందుబాటులోకి వచ్చిన ఓ టూల్ ఒకే వ్యక్తి వేరువేరు పేర్లతో సిమ్లను తీసుకుంటే వెంటనే పట్టేస్తోంది. దొంగ సిమ్ల దందా వాటి ఆధారంగా సైబర్ నేరాలకు పాల్పడినట్లయితే సులభంగా కనుక్కునేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలకు ఓ పూర్తిస్థాయి పరిష్కారం దొరికింది.
సిమ్కార్డ్ మోసాలు ఎక్కువవుతున్న తరుణంలో : సాధారణంగా సిమ్ కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి ఫొటోతో సహా తనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ వ్యక్తి తెలియజేసిన అడ్రస్లో ఉంటున్నట్లు భౌతికంగా విచారణ జరిపిన తర్వాతనే సిమ్ను యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ చాలామంది సిమ్ కార్డు అమ్మకందారులే నేరస్థులతో కుమ్మక్కై తప్పుడు డాక్యుమెంట్లతో వాటిని జారీ చేస్తున్నారు. హరియాణాకు చెందిన ఒకే వ్యక్తి వంద పేర్లతో 213 సిమ్లు తీసుకున్నట్లు ఇటీవల బయటపడటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
క్షేత్రస్థాయిలో లోపాలను అరికట్టడం కష్టం కావడం వల్ల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా కేంద్రీకృతంగా సిమ్కార్డులు పరిశీలించాలని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ పవర్డ్ సొల్యూషన్ ఫర్ టెలికాం సిమ్ సబ్స్క్రైబర్ వెరిఫికేషన్ టూల్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ టూల్ను ఎ.ఎస్.టి.ఆర్.గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలీమాటిక్స్(సి-డాక్)అభివృద్ధి చేసిన ఈ టూల్ నకిలీ సిమ్ కార్డుల్ని చాలా సులభంగా పట్టేస్తోంది.
ఎలా పనిచేస్తోందంటే : మొత్తం 142 కోట్ల ఫొటోలతో సి-డాక్ పెద్ద డేటాబేస్ను తయారు చేసింది. సిమ్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఫొటో సమర్పించాలి కాబట్టి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ను విశ్లేషిస్తుంది. ఒకే తరహా ముఖకవళికలు(సేమ్ ఫేస్) ఉన్న వారి ఫొటోలు, వారు సమర్పించిన డిటైల్స్ను ఓ పక్కనపెడుతుంది. ఒకే వ్యక్తి వేర్వేరు వేషధారణలలో ఫొటో దిగినా ఈ ఎ.ఎస్.టి.ఆర్ టూల్ పట్టుకుంటుంది. మోసపూరితంగా ఆ వ్యక్తి సిమ్కార్డులు తీసుకున్నట్లయితే రద్దు చేస్తుంది. ఆ వివరాలన్నీ దర్యాప్తు సంస్థకు చేరవేస్తుంది. ఇలాంటి సిమ్ల ఆధారంగా తెరిచిన బ్యాంకు అకౌంట్లను కూడా నియంత్రించవచ్చు. ఏడాది కాలంలో మొత్తం 82 లక్షల సిమ్కార్డులను అధికారులు రద్దు చేశారు. అంతేకాదు వారితో కుమ్మక్కయిన 70,890 మంది సిమ్కార్డు ఏజెంట్లను కూడా బ్లాక్లిస్టులో చేర్చారు.
నకిలీ సిమ్ కార్డుల మోసాలు గొలుసు కట్ : సిమ్కార్డులను తీసుకునేటప్పుడు నకిలీ డాక్యుమెంట్లను సమర్పించినా షేషియల్ రికగ్నిషన్ తప్పనిసరి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో వారు ఎన్ని సిమ్లు తీసుకున్నా ఈ ఎస్టీఆర్ టూల్ వెంటనే పసిగట్టి బ్లాక్ చేస్తున్నారు. దాన్ని ఉపయోగించి నకిలీ అకౌంట్లు తెరవకుండా అడ్డుకుని సైబర్ మోసాల చైన్లింక్ను తెంపేస్తున్నారు. దొంగ సిమ్కార్డుదారుల సమాచారాన్ని దర్యాప్తు సంస్థలకు చేరవేసి వారిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒకే వ్యక్తి పేరిట బహుళ కనెక్షన్లు ఉంటే ఈ టూల్ వెంటనే గుర్తిస్తోంది. ఆయా సిమ్లు అతడి వాస్తవ డాక్యుమెంట్లతోనే ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లేకున్నట్లయితే అనుమానితుల జాబితాలో చేర్చుతుంది.
