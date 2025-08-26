ETV Bharat / state

ఈ నెల 30 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు! - ఈ అంశాలపై కీలక చర్చ - ASSEMBLY SESSION START AUGUST 30TH

ఈ నెల 30 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం - ఈ నెల 29న మంత్రివర్గ సమావేశం - ఈ సమావేశాల్లోనే ఉపసభాపతి ఎంపిక, కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై చర్చ!

Assembly Session Likely To Be Held From August 30th
Assembly Session Likely To Be Held From August 30th (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 12:10 PM IST

Assembly Session Likely To Be Held From August 30th : తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల 30 నుంచి జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 29న మంత్రివర్గ భేటీ నిర్వహించనున్నారు. ఆ తరువాత రోజు నుంచి శాసన సభ సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల మృతి చెందిన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్​కు మొదటి రోజు సభలో సంతాపం ప్రకటించనున్నారు. ఈ సమావేశాల్లోనే ఉపసభాపతి ఎంపిక, కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

