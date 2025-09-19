ETV Bharat / state

'మీ అభ్యంతరాలను అఫిడవిట్‌ రూపంలో ఇవ్వండి' : ఆ ఎమ్మెల్యేలకు అసెంబ్లీ కార్యదర్శి లేఖలు

ఫిరాయింపుపై ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు మరోసారి అసెంబ్లీ కార్యదర్శి లేఖలు - 8 మంది ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై వివరాలు ఇవ్వాలని సూచన - 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్​కు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సూచన

TG Assembly Secretary Writes Letters to BRS MLAs
TG Assembly Secretary Writes Letters to BRS MLAs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 12:05 PM IST

TG Assembly Secretary Writes Letters to BRS MLAs : బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థులుగా ఎన్నికల్లో గెలిచి, కాంగ్రెస్​లో చేరారని, వీరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ భారత రాష్ట్ర సమితికే చెందిన ఎమ్మెల్యేలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్​కు సూచించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ స్పీకర్​ ఈ విషయంపై సంబంధిత ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు పంపించారు. వారి సమాధానం తీసుకున్నారు.

తాజాగా ఇప్పుడు పార్టీ ఫిరాయింపు నోటీసులపై సమాధానాలిచ్చిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేల వివరణలపై తమ అభ్యంతరాలను అఫిడవిట్​ రూపంలో అందజేయాలని, ఫిర్యాదు చేసిన సంబంధిత బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలకు గురువారం శాసనసభ కార్యదర్శి వి.నరసింహాచార్యులు మరోసారి లేఖలు పంపించారు. స్పీకర్​ వద్ద విచారణలో భాగంగా నోటీసులు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేల వాదనలు ఉండనున్నాయి కాబట్టి తదుపరి విచారణ కోసం లీగల్​ ఫార్మాట్​లో అభ్యంతరాలను ఇవ్వాలని ఆ లేఖల్లో ఆయన పేర్కొన్నారు. లేఖ అందిన మూడు రోజుల్లోగా వాటిని అందించాలని గడువును విధించారు.

పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలకు సభాపతి వీరి నుంచి వివరణ కోరుతూ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇలా తాఖీదులు అందుకున్న 10 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో గద్వాల ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్​రెడ్డి, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్​, పటాన్​చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్​రెడ్డి, బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్​రెడ్డి, రాజేంద్రనగర్​ ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్​గౌడ్​, చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య, భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు స్వీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్​కు లిఖితపూర్వకంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు.

అయితే వీరితోపాటు నోటీసులు స్వీకరించిన శాసనసభ్యులు స్టేషన్​ ఘన్​పూర్​ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, ఖైరతాబాద్​ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్​ మాత్రం ఇంకా సమాధానాలు ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది. తాము పార్టీ మారలేదని, బీఆర్​ఎస్​లోనే కొనసాగుతున్నామని ఫిరాయింపు నోటీసులకు వివరణలిచ్చన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్​కు సమాధానం ఇచ్చారు. దీనిపై అభ్యంతరాలుంటే చెప్పాలని ఈ నెల 11న స్పీకర్​ కార్యాలయం సంబంధిత ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు వేర్వేరుగా లేఖలు పంపించింది.

ఇలా బండ్ల కృష్ణమోహన్​రెడ్డి వివరణను పల్లా రాజేశ్వర్​రెడ్డికి అందజేశారు. అలాగే అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్​గౌడ్​ల వివరణలను డాక్టర్​ కల్వకుంట్ల సంజయ్​కి ఇచ్చారు. పోచారం శ్రీనివాస్​రెడ్డి, సంజయ్​ల వివరణలను జగదీశ్​రెడ్డి అందించారు. గూడెం మహిపాల్​రెడ్డి, కాలె యాదయ్యల సమాధానాలను చింతా ప్రభాకర్​కు ఇచ్చారు. తెల్లం వెంకట్రావు వివరణను కేపీ వివేకానందకు అందజేశారు. వీరిలో అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్​గౌడ్​లపై కల్వకుంట్ల సంజయ్​ అభ్యంతరాలు మినహా మిగిలిన ఆరుగురిపై అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను ఈనెల 15న బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు జగదీశ్​రెడ్డి, వివేకానంద, చింతాప్రభాకర్​లు అసెంబ్లీ కార్యాలయంలో అందజేశారు.

వారిపై న్యాయ సమీక్షకు అనుగుణంగా ఆధారాల సమర్పణకు ఏర్పాట్లు : వీటిని పరిశీలించిన అసెంబ్లీ అధికారులు న్యాయ సమీక్షకు అనువైన రీతిలో తాజాగా అఫిడవిట్​ రూపంలో అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను తిరిగి పంపించాలని బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలకు లేఖలు రాశారు. గురువారం రెండోసారి లేఖలు అందుకున్న ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ న్యాయ విభాగం ఈ సమస్యను తీసుకెళ్లారు. ఇంతకుముందు ఇవ్వలేకపోయిన అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్​గౌడ్​లపై అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను కూడా కలుపుకొని ఈ దఫా మొత్తం 8 మందిపై న్యాయ సమీక్షకు అనుగుణంగా ఆధారాలు సమర్పించేందుకు బీఆర్​ఎస్​ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గతంలో ఆధారాలు సమర్పించినప్పుడు నోటరీ రూపంలో ఇచ్చామని, అలాగే పెన్​డ్రైవ్​లు, పేపర్​ కట్టింగ్​లు కూడా అందించామని బీఆర్​ఎస్​ వర్గాలు తెలిపాయి.

'ఇప్పటికే 10 నెలలు పూర్తయింది - ఇంకెంత గడువు కావాలి?'

మూడు నెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోండి - ఎమ్మెల్యేల అనర్హత అంశంపై స్పీకర్​కు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

