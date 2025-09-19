'మీ అభ్యంతరాలను అఫిడవిట్ రూపంలో ఇవ్వండి' : ఆ ఎమ్మెల్యేలకు అసెంబ్లీ కార్యదర్శి లేఖలు
ఫిరాయింపుపై ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు మరోసారి అసెంబ్లీ కార్యదర్శి లేఖలు - 8 మంది ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై వివరాలు ఇవ్వాలని సూచన - 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్కు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సూచన
Published : September 19, 2025 at 12:05 PM IST
TG Assembly Secretary Writes Letters to BRS MLAs : బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులుగా ఎన్నికల్లో గెలిచి, కాంగ్రెస్లో చేరారని, వీరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ భారత రాష్ట్ర సమితికే చెందిన ఎమ్మెల్యేలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం 3 నెలల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్కు సూచించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ స్పీకర్ ఈ విషయంపై సంబంధిత ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు పంపించారు. వారి సమాధానం తీసుకున్నారు.
తాజాగా ఇప్పుడు పార్టీ ఫిరాయింపు నోటీసులపై సమాధానాలిచ్చిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేల వివరణలపై తమ అభ్యంతరాలను అఫిడవిట్ రూపంలో అందజేయాలని, ఫిర్యాదు చేసిన సంబంధిత బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు గురువారం శాసనసభ కార్యదర్శి వి.నరసింహాచార్యులు మరోసారి లేఖలు పంపించారు. స్పీకర్ వద్ద విచారణలో భాగంగా నోటీసులు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేల వాదనలు ఉండనున్నాయి కాబట్టి తదుపరి విచారణ కోసం లీగల్ ఫార్మాట్లో అభ్యంతరాలను ఇవ్వాలని ఆ లేఖల్లో ఆయన పేర్కొన్నారు. లేఖ అందిన మూడు రోజుల్లోగా వాటిని అందించాలని గడువును విధించారు.
పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలకు సభాపతి వీరి నుంచి వివరణ కోరుతూ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇలా తాఖీదులు అందుకున్న 10 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో గద్వాల ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్, పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్రెడ్డి, బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి, రాజేంద్రనగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్గౌడ్, చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య, భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు స్వీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్కు లిఖితపూర్వకంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు.
అయితే వీరితోపాటు నోటీసులు స్వీకరించిన శాసనసభ్యులు స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మాత్రం ఇంకా సమాధానాలు ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది. తాము పార్టీ మారలేదని, బీఆర్ఎస్లోనే కొనసాగుతున్నామని ఫిరాయింపు నోటీసులకు వివరణలిచ్చన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్కు సమాధానం ఇచ్చారు. దీనిపై అభ్యంతరాలుంటే చెప్పాలని ఈ నెల 11న స్పీకర్ కార్యాలయం సంబంధిత ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలకు వేర్వేరుగా లేఖలు పంపించింది.
ఇలా బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి వివరణను పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డికి అందజేశారు. అలాగే అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్గౌడ్ల వివరణలను డాక్టర్ కల్వకుంట్ల సంజయ్కి ఇచ్చారు. పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి, సంజయ్ల వివరణలను జగదీశ్రెడ్డి అందించారు. గూడెం మహిపాల్రెడ్డి, కాలె యాదయ్యల సమాధానాలను చింతా ప్రభాకర్కు ఇచ్చారు. తెల్లం వెంకట్రావు వివరణను కేపీ వివేకానందకు అందజేశారు. వీరిలో అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్గౌడ్లపై కల్వకుంట్ల సంజయ్ అభ్యంతరాలు మినహా మిగిలిన ఆరుగురిపై అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను ఈనెల 15న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు జగదీశ్రెడ్డి, వివేకానంద, చింతాప్రభాకర్లు అసెంబ్లీ కార్యాలయంలో అందజేశారు.
వారిపై న్యాయ సమీక్షకు అనుగుణంగా ఆధారాల సమర్పణకు ఏర్పాట్లు : వీటిని పరిశీలించిన అసెంబ్లీ అధికారులు న్యాయ సమీక్షకు అనువైన రీతిలో తాజాగా అఫిడవిట్ రూపంలో అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను తిరిగి పంపించాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు లేఖలు రాశారు. గురువారం రెండోసారి లేఖలు అందుకున్న ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ న్యాయ విభాగం ఈ సమస్యను తీసుకెళ్లారు. ఇంతకుముందు ఇవ్వలేకపోయిన అరికెపూడి గాంధీ, ప్రకాశ్గౌడ్లపై అభ్యంతరాలు, ఆధారాలను కూడా కలుపుకొని ఈ దఫా మొత్తం 8 మందిపై న్యాయ సమీక్షకు అనుగుణంగా ఆధారాలు సమర్పించేందుకు బీఆర్ఎస్ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. గతంలో ఆధారాలు సమర్పించినప్పుడు నోటరీ రూపంలో ఇచ్చామని, అలాగే పెన్డ్రైవ్లు, పేపర్ కట్టింగ్లు కూడా అందించామని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు తెలిపాయి.
