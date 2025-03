ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల్లో కీలక అంశాలపై చర్చ - మంత్రుల సమాధానాలు ఇవే! - DISCUSSION ON ISSUES IN ASSEMBLY

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Assembly Discussion on Various Issues in AP: అక్రమాలపై కఠిన చర్యలు: గుంటూరు మిర్చి యార్డు అక్రమాలపై చర్యలకు ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేసారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి ఘటనకు గుంటూరు మిర్చియార్డు కూడా వేదిక అయిందని ధూళిపాళ్ల ఆరోపించారు. మిర్చి యార్డును ప్రక్షాళన చేసి లైసెన్స్‌లు రివ్యూ చేయాలని కోరారు. మిర్చి యార్డులో కోట్ల రూపాయలు సరుకు తీసుకొని ఐపీ పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

మార్కెట్ సెస్​లో రూ.250 కోట్లకు రూ.100 కోట్లు కూడా రావడం లేదని రామాంజనేయులు అన్నారు. ఐదేళ్లలో గుంటూరు మిర్చి యార్డును నాశనం చేసారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు లారీ యూనియన్ పెట్టి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన లారీలు ఇక్కడికి రానీయకుండా అడ్డుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. విజిలెన్స్ నివేదికలో మిర్చిమార్డు గత చైర్మన్లు ఇద్దరు, సెక్రటరీలు కలిసి నడిపినట్టు తేలిందని అక్రమాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి అచ్చెన్న వెల్లడించారు.