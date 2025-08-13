ETV Bharat / state

సీమకు సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్ - రూ.468 కోట్ల పెట్టుబడి - AP SEMICONDUCTOR PROJECT

రాయలసీమలో సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేయనున్న అపాక్ట్‌ సంస్థ - రూ.468 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటుకు కేంద్ర కేబినేట్ ఆమోదం - ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన చంద్రబాబు

ASIP Technologies Invest in AP : ఎలక్ట్రానిక్స్​ తయారీ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాయలసీమ సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్ల హబ్‌గా మారనుంది. తిరుపతి జిల్లాలో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన అడ్వాన్స్‌డ్‌ సిస్టం ఇన్‌ ప్యాకేజ్‌ టెక్నాలజీస్‌- అపాక్ట్‌ సంస్థ దాదాపు రూ.468 కోట్ల పెట్టుబడితో సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్ నెలకొల్పనుంది. ఇప్పటికే కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్‌లో సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్లు నెలకొల్పేందుకు రెండు సంస్థలు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకోగా తాజాగా దక్షిణ కొరియా సంస్థకు కేంద్రం అనుమతిచ్చింది.

సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటు కోసం కేంద్రంతో ఏపీ ప్రభుత్వం జరిపిన సుదీర్ఘ సంప్రదింపులకు ఫలితం దక్కింది. కేంద్ర కేబినెట్‌ నోట్‌ తయారీకి సోమవారం నాడు రాత్రి సుదీర్ఘ కసరత్తు జరిగింది. తుది నోట్‌ తయారీకి గంట ముందు వరకు మరో రాష్ట్రానికి అపాక్ట్‌ యూనిట్‌ కేటాయించాలన్న ప్రతిపాదన ఉంది. దీంతో పలు దఫాలు చర్చించిన మీదట ఆంధ్రప్రదేశ్​కు యూనిట్‌ను కేటాయించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు కొలిక్కి వచ్చాయి.

AP Semiconductor Project : అయితే ఏపీకి ఈ ప్రాజెక్టు రాకుండా అడ్డుకునేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు జరిగినట్లు సమాచారం. వాటన్నింటినీ అధిగమించి దీనిని రాష్ట్రానికి తీసుకురావడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం సఫలమైంది. చిప్‌ తయారీ యూనిట్‌ కోసం దాదాపు 15 నుంచి 20 ఎకరాలు అవసరం ఉందని అంచనా. ఆపాక్ట్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు బృందం త్వరలో రాష్ట్రానికి వచ్చి యూనిట్‌ ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను పరిశీలించనున్నారు. ఇందుకోసం అందుబాటులో ఉన్న భూములకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రాష్ట్రంలో కొత్తగా సెమీకండక్టర్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు ఆమోదించిన ప్రధాని మోదీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆపాక్ట్‌ సంస్థ మొబైల్స్, సెటాప్ బాక్స్‌లు, ఆటోమోటివ్ ఈసీయూలు, కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోసం సంవత్సరానికి 96 మిలియన్ యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేస్తుందని సీఎం తెలిపారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అనుకూల వాతావరణాన్ని పెంపొందిస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

Union Cabinet on Semiconductor : మరోవైపు సెమీకండక్టర్‌ రంగంలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా సెమీ కండక్టర్, డిస్​ప్లే పాలసీ -4.0ను తీసుకొచ్చింది. 2024 -2029 మధ్య ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది. ఏపీలో సెమికండక్టర్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనువైన పరిస్థితులు కల్పించడంతో పాటు కేంద్ర సెమీ కండక్టర్‌ మిషన్‌ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పాలసీ నిబంధనలను ఆంధ్రప్రదేశ్​ సర్కార్ రూపొందించింది.

ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఇండిచిప్‌ సెమీ కండక్టర్స్‌ లిమిటెడ్‌- జపాన్‌కు చెందిన ఇవోటా మైక్రో టెక్నాలజీ సంస్థలు సంయుక్తంగా దేశంలో మొదటి ప్రైవేట్‌ సెమీకండక్టర్‌ తయారీ యూనిట్‌ ఓర్వకల్లులో ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చాయి. రూ.14 వేల కోట్లతో ఇంధన సామర్థ్య సాంకేతికతకు అవసరమైన సిలికాన్‌ కార్బైడ్‌ చిప్‌లను తయారు చేయనున్నట్లు సంస్థ ప్రతిపాదించింది. నెలకు 10,000ల వేఫర్‌ల తయారీ సామర్థ్యంతో యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేసి దశల వారీగా దాన్ని 50 వేల వేఫర్‌లకు పెంచుతామని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఈ ఏడాది జనవరిలో ఒప్పందం కూడా కుదిరింది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఓర్వకల్‌ మెగా ఇండస్ట్రీయల్‌ హబ్‌లో స్థలం కూడా కేటాయించింది.

