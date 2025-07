ETV Bharat / state

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ పాఠాలు చెప్పిన కళాశాల - 110 ఏళ్ల చరిత్ర - ANANTAPUR ARTS COLLEGE

Arts College in Anantapur Established by British Has a History of 110 Years: 1916లో జులై 8న అనంతపురంలో బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ట్స్‌ కళాశాలకు 110 ఏళ్ల విశిష్ట చరిత్ర ఉంది. ఎందరో కీర్తి కీరీటాలను సమాజానికి అందించి మరెంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందీ సరస్వతీ నిలయం. ఈ కళాశాలకు ఇద్దరు రాష్ట్రపతులతో అనుబంధం ఉంది. భారత రాష్ట్రపతిగా పని చేసిన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ ఆ సంవత్సరంలోనే అధ్యాపకుడుగా ఆర్ట్స్‌ కళాశాలలో విధుల్లో చేరారు. మొదట ఆర్ట్స్‌ గ్రూపులు మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. కళాశాల ఏర్పడినపుడు 41 మంది విద్యార్థులుండేవారు. ప్రస్తుతం సుమారు 4 వేలమంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో సైన్స్, ఆర్ట్స్‌ అన్నీ డిగ్రీ కోర్సులు ఈ కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ కోర్సులు అందిస్తోంది. 156 మంది అధ్యాపకులు ప్రస్తుతం ఇందులో పని చేస్తున్నారు. వర్చువల్, డిజిటల్‌ ల్యాబ్‌లు, తరగతి గదులు, డిజిటల్‌ గ్రంథాలయం, ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షల విభాగం, అధునాతన వ్యాయామశాల, విశాల క్రీడా ప్రాంగణం, సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం అధ్యయన కేంద్రం, కళాశాలలో ఉన్నాయి.

ఆర్ట్స్‌ కళాశాలకు 2016లో స్వయంప్రతిపత్తి హోదా లభించింది. 2005, 2011, 2017, 2023లో నాక్‌ఏ గ్రేడ్‌ గుర్తింపు లభించింది. ప్రతి ఏటా జనవరి 26న దిల్లీలో జరిగే గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ఈ కళాశాల నుంచి ఎన్‌ఎస్‌ఎస్, ఎన్‌సీసీ విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నారు. పారా ఒలంపిక్‌ క్రీడలకు కూడా ఈ కళాశాలకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

నీలం సంజయరెడ్డి, స్వప్న పారా ఒలంపిక్స్‌లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. జిల్లా నుంచి భారత రాష్ట్రపతి పీఠాన్ని అధిష్ఠించిన నీలం సంజీవరెడ్డి కూడా ఆర్ట్స్‌ కళాశాలలో చదివారు.

రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన దామోదరం సంజీవయ్య, రిజర్వు బ్యాంకు గవర్నర్‌గా పనిచేసిన వేణుగోపాల్‌రెడ్డి, శాస్త్రవేత్త యూఆర్‌ రావు ఈ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులే. ఎంతోమంది ఐఏఎస్‌లు, ఐపీఎస్‌లు, న్యాయమూర్తులు, మేధావులను ఈ కళాశాల అందించింది. స్వాతంత్య్రోద్యమంలోనూ ఈ కళాశాల జిల్లాకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది.

