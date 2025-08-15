IT Hub in Mulugu District : భవిష్యత్తులో ములుగు జిల్లా ఐటీ హబ్గా మారనుంది. వెనుకబడిన మన్యం జిల్లాలో స్థానికులకు ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మంత్రి సీతక్క, కలెక్టర్ దివాకర ఇప్పటికే ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఐటీ కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తూ వారికి కల్పించే వసతులు, తదితర అంశాలను వివరిస్తూ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఒక్కో అంతస్తులో ఒక్కో కంపెనీ : భవిష్యత్తులో బడా కంపెనీలను ఆకర్షించేందుకు, ములుగు ఏర్పాటు చేయాడానికి అనువైన భవన నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సుమారు రూ.6 కోట్లతో ములుగు పట్టణ శివారులో సుమారు రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖకు ప్రతిపాదనలు సైతం పంపించారు. అయిదు అంతస్తుల్లో భవన నిర్మాణం జరగనుంది. ఒక్కో అంతస్తులో ఒక్కో కంపెనీ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ తరహాలో భవనాలను నిర్మించి, వసతులు కల్పించి యువతకు వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
నిధుల మంజూరు కోసం ఎదురు చూపులు : హైదరాబాద్, నగరాలకే పరిమితమైన ఐటీ కంపెనీలు, ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ములుగులో ఏర్పాటు చేసి చరిత్ర సృష్టించేందుకు యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం నిధుల మంజూరు కోసం ఎదురు చూస్తోంది. బిల్డింగ్ నిర్మాణ బాధ్యతలను పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ శాఖకు అప్పగించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
కంపెనీ కోర్సుల ప్రాధాన్యంగా శిక్షణ : ములుగులో ఏర్పాటు చేసిన టాస్క్ కేంద్రంలో ఐటీ కోర్సుల ప్రాధాన్యం ఆధారంగా జిల్లా యువతకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. శిక్షణ అనంతరం ఇక్కడే ఉద్యోగం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఐటీ కంపెనీల ప్రాజెక్టులకు అనుగుణంగా ఉండే కోర్సులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇప్పటికాలంలో ఐటీ కంపెనీలు ఏయే కోర్సులు నేర్చుకున్నవారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో వాటిపై యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అడ్వాన్స్ కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారు. ఉన్నత చదువులు చదివిన యువత ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్ బాట పట్టాల్సి వస్తోంది. దీంతో వారి కోసం అక్కడే ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తే చదువుతో పాటు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు అని యోచిస్తున్నారు.
కంపెనీల ఆహ్వానానికి తొలి అడుగు పడింది. ములుగులోని టాస్క్ సెంటర్ ఆవరణలో స్రియ ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకొని కొత్త భవనాన్ని నిర్మించారు. ఉద్యోగులు, మేనేజర్ కోసం గదులు, వెయిటింగ్ హాలు, తదితర సౌకర్యాలు కార్పొరేట్ స్థాయిలో కల్పించారు. భవిష్యత్తులో ఈ కంపెనీ సేవలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే మంత్రి సీతక్క చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల కూడా ఏర్పాటు : మరోవైపు మలుగు జిల్లా పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ స్కూల్స్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్లాక్, అకాడమిక్ బ్లాక్, స్టాఫ్ క్వార్టర్స్, లైబ్రరీ, క్రీడా ప్రాంగణం, విద్యార్థి, విద్యార్థినుల హాస్టల్ బ్లాకులు నిర్మింటనున్నారు. టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి సైతం నివాస సముదాయాలు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
