Arrangements for 2027 Godavari Pushkaralu : 2027 గోదావరి పుష్కరాలకు సంబంధించి నిర్వహణపై యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రాథమిక నివేదిక సిద్ధం చేయగా, దీనిపై త్వరలో జరిగే సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. వాటికి సంబంధించి ప్రణాళిక రూపొందించగా, మిగిలిన ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. పుష్కరాలకు వచ్చే లక్షలాది యాత్రికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై కసరత్తు చేస్తున్నారు.
వీటిపై ప్రత్యేక ప్రత్యేక శ్రద్ధ : భక్తులు వచ్చే రహదారి మార్గాలు, విడిది సౌకర్యాలు, సేద తీరేందుకు ప్రత్యేక శిబిరాలు, రవాణా సౌకర్యం, పార్కింగ్ వ్యవస్థ, స్నానఘట్టాల వద్ద ప్రమాదాలు జరగకుండా ఏర్పాట్లు, రద్దీ నియంత్రణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన కుంభమేళాలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా ఏర్పాట్లు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రద్దీ నిర్వహణకు అంతర్జాతీయ సభలు, సమావేశాలు, స్పోర్ట్స్, టోర్నమెంట్లు నిర్వహించే సంస్థలకు బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు యోచిస్తున్నారు.
ప్రైవేటు సంస్థకు బాధ్యత : కుంభమేళాలో పుష్కర ఏర్పాట్ల బాధ్యత ఓ ప్రైవేటు సంస్థకు అప్పగించారు. అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన ఈవై(ఎర్నెస్ట్ అండ్ యంగ్) సంస్థ కుంభమేళాలో భక్తుల రద్దీ నియంత్రణపై ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఈ సంస్థ విదేశాల్లో క్రీడల పోటీలు, సభలు, సమావేశాలు, భారీ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చే జనాల భద్రతపై నివేదిక రూపొందించడంతో పాటు అమలు చేసేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తారు. ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో నిర్వహణ బాధ్యతలు పర్యవేక్షిస్తారు. సంస్థ ప్రతినిధులు పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ఈ శాఖల ఆధ్వర్యంలో : యాత్రికులు నగరానికి వచ్చే మార్గాలు, అక్కడ నుంచి ఘాట్ల వద్దకు రావడం, స్నానాలు, తిరిగి వెళ్లే వరకు అడుగడుగునా పూర్తి భద్రతతో తీసుకొనే చర్యలపై ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసేందుకు ఈ సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది. పోలీసులు, రెవెన్యూ, ర.భ, వైద్య, ఆరోగ్య, జలవనరుల శాఖలు, మున్సిపల్ పరిధిలో చేపట్టాల్సిన విధులపై ముందుగానే సిబ్బందికి శిక్షణ ఇస్తారు. ఆఖరిగా అన్ని శాఖలను కలుపుకొని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా వాటి పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.
2027లో గోదావరి పుష్కరాలు - రూ.904 కోట్లతో ఘాట్ల విస్తరణ
అవసరాలకు అనుగుణంగా ఘాట్లు : గోదావరి మన రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల పరిధిలో ప్రవహిస్తుంది. గత పుష్కరాల్లో 202 ఘాట్లు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో కుడివైపు 127, ఎడమవైపు 75 ఘాట్లు ఉన్నాయి. ఈసారి మరిన్ని ఘాట్లు పెంచాల్సి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. గత పుష్కరాలు 2015లో జులై 14 నుంచి 25 వరకు జరిగాయి. అప్పట్లో 5.20 కోట్ల పుణ్యస్నానాలు జరిగినట్లు లెక్కించారు. ఈసారి ఆ సంఖ్య భారీగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
సీజీఎఫ్ నుంచి నిధులు : పుష్కరాలు జరిగే ఐదు జిల్లాల్లో ఆలయాల మరమ్మతులు, పెయింటింగ్ పనులు, క్యూలైన్ల ఏర్పాట్లు, వసతి, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు తదితరాలకు రూ.150 కోట్లు అవసరం ఉంటుందని దేవాదాయశాఖ అంచనా వేసింది. వీటిని సర్వశ్రేయోనిధి (సీజీఎఫ్) నిధి నుంచి వెచ్చిస్తారు.