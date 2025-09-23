ETV Bharat / state

తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - భక్తులకు 16 రకాల ప్రత్యేక వంటకాలు

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ప్రత్యేకంగా 16 రకాల వంటకాలు పంపిణీ చేయనున్న టీటీడీ - రీఫిల్లింగ్‌ విధానంలో ఎక్కువ మందికి శ్రీవారి దర్శనభాగ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:07 AM IST

Tirumala Salakatla Brahmotsavam: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు టీటీడీ ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా 16 రకాల వంటకాలు పంపిణీ చేయనుంది. వాహన సేవల కోసం మాడ వీధుల్లోని మూలల్లో వేచి ఉండే భక్తులకు 45 నిమిషాల వ్యవధిలో 35000 మందికి రీఫిల్లింగ్‌ ద్వారా దర్శనం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. మాడ వీధుల బయట ఉండేవారు వీక్షించేందుకు వీలుగా 36 ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. సామాన్యులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రివిలేజ్‌ దర్శనాలను రద్దు చేసింది. ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లూ పూర్తి చేసినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు.

భక్తులకు అందుబాటులో పలు రకాల సేవలు:

  • బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే 9 రోజులూ శ్రీవారి ఆలయంలో రూ.3.5 కోట్ల విలువైన 60 టన్నుల పుష్పాలు ఉపయోగిస్తారు.
  • సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల కోసం 29 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 229 కళాబృందాలను రప్పించారు.
  • 3,500 మంది శ్రీవారి సేవకులను అందుబాటులో ఉంచారు.
  • కొండపైన ప్రతి 4 నిమిషాలకోసారి టీటీడీ, ప్రభుత్వ బస్సుల ద్వారా యాత్రికులను నిర్దేశిత ప్రాంతాలకు చేరవేస్తారు.
  • నిఘా కోసం 3000 సీసీ కెమెరాలు అమర్చారు. 2000 మంది టీటీడీ సెక్యూరిటీ, 4,700 మంది పోలీసులు, 450 మంది సీనియర్‌ అధికారులతో భద్రతను కల్పిస్తున్నారు.
  • వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకూ అన్నప్రసాదం పంపిణీ చేస్తారు.
  • రోజూ 8 లక్షల లడ్డూలను భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు.
  • ప్రతి 100 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున 10 సమాచార కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో ఉన్న 10 వాహనాలకు ఇవి అదనం.

పారిశుద్ధ్యం నిర్వహణకు ప్రత్యేక యాప్‌: తిరుమలలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు ప్రత్యేక యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. పారిశుద్ధ్య విధులు పర్యవేక్షించే అధికారులు, పనిచేసే సిబ్బందిని అందులో మ్యాపింగ్‌ చేస్తారు. భక్తుల ఫీడ్‌బ్యాక్‌నూ దీని ద్వారా తెలుసుకుంటారు. సాధారణంగా రద్దీ సమయాల్లో రోజుకు దాదాపు 20000 చెప్పులను భక్తులు ఎక్కడపడితే పడేస్తున్నారు. ఈ సమస్యను నివారించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

భక్తులు వారి చెప్పులను కౌంటర్ల వద్ద అప్పగిస్తే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఉన్న స్లిప్‌ను సిబ్బంది ఇస్తారు. అందులో ఉన్న నంబరు ఆధారంగా భక్తులు తమ చెప్పులను మళ్లీ తీసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతి వల్ల చెప్పులు ఎక్కడపడితే అక్కడ కాకుండా నిర్దేశిత చోట్లనే ఉంటున్నాయి. సమస్య 90 శాతం వరకూ పరిష్కారమైంది. అదే విధంగా పార్కింగ్‌ సమస్యలను కూడా తొలగించడానికి ఆస్ట్రేలియాలో విజయవంతమైన స్మార్ట్‌ పార్కింగ్‌ను బ్రహ్మోత్సవాల తర్వాత అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు.

అనూహ్య రద్దీని పక్కాగా అధిగమిస్తాం: అనూహ్య రద్దీని అధిగమించేందుకు తిరుమలలోని మఠాల నుంచీ 60 శాతం గదులు తీసుకున్నామని టీటీడీ అడిషనల్‌ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి. ప్రివిలేజ్‌ దర్శనాలు రద్దు చేశామని ఇంక సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం కల్పించడంతో పాటు సౌకర్యాలు, వసతులు అందించేందుకు పక్కా కార్యాచరణను రూపొందించుకున్నామని అన్నారు. ఉభయ దేవేరులతో మలయప్పస్వామి వారు దాదాపు 16 వాహనాల్లో మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ లక్షల మంది భక్తులకు దర్శనమిస్తారమని అలానే పరోక్షంగా టీవీ ఛానళ్ల ద్వారా కోట్ల మంది దర్శించుకుంటారమని తెలిపారు. సూక్ష్మస్థాయి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసి అమలు చేస్తున్నామని ఇప్పటికే అదనంగా మౌలిక సదుపాయాలు, కాటేజీలు, యాత్రికుల వసతి సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయమని వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు.

