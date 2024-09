ETV Bharat / state

గేబియాన్‌ బుట్టల ద్వారా బుడమేరు గండ్లు పూడ్చుతాం :​ ఆర్మీ - Army Started Work at Budameru Canal

By ETV Bharat Telangana Team

Army Decided to Cover the Budameru Pits with Gabion Baskets ( ETV Bharat )