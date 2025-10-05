ETV Bharat / state

ఈ పనులు చేయకుండా పెంపుడు జంతువులతో ఆటలొద్దు - మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం!!

పెంపుడు జంతువులతో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు - కోపంతో కరుస్తున్న పెంపుడు జంతువులు - పెరుగుతున్న పెంపుడు జంతువులు కరిచిన కేసులు

Precautions to be taken with Pets
Precautions to be taken with Pets (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Precautions to be taken with Pets : ఇళ్లలో ఉండే పెంపుడు జంతువులైన కుక్కలు, పిల్లులతో చాలా మంది పిల్లలు ఆడుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు కోపంతో అవి వారిపై దాడి చేస్తుంటాయి. ఈ తరహా కేసులు నల్లకుంట ఫీవర్​ దవాఖానా, ఇతర ఆసుపత్రులకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. గత నెలలో హైదరాబాద్​లోని ఫీవర్​ ఆసుపత్రికి 2 వేలకు పైగా కేసులొస్తే అందులో పెంపుడు జంతువులు కరిచినవే ఎక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఏ మాత్రం అశ్రద్ధగా ఉన్నా అది ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రయోజనం :

  • పిల్లలు ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులతో ఆడుకునేటప్పుడు పెద్దవాళ్ల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి.
  • 4 కంటే తక్కువ వయసున్న చిన్న పిల్లలను ఒంటరిగా పెట్స్​తో విడిచి పెట్టవద్దు.
  • అవి నిద్రపోతున్నప్పుడు, అస్వస్థతతో బాధ పడుతున్నప్పుడు వాటిని పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలి.
  • పిల్లలకు చిన్నచిన్న గాయాలైతే చెప్పలేరు. కొన్నిసార్లు ఇవే రేబిస్​ లాంటి తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తాయి.
  • పెంపుడు జంతువులతో దురుసుగా ప్రవర్తించకూడదు. కొట్టడం లాంటి చర్యలు చేయవద్దు.
  • పెట్స్​కు వీలైనంతవరకు ముఖం, కళ్లు, తల భాగంలో తాకకుండా చూడాలి. ఇలా చేస్తే వాటికి నచ్చదు. వెంటనే కరవడానికి ట్రై చేస్తాయి.
  • పెంపుడు జంతువులకు కడుపు నొప్పి, వాంతులు, చర్మ సమస్యలు లాంటి సంకేతాలు కన్పిస్తే పశు వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స అందించాలి. పెట్స్​ను తాకితే చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

వ్యాక్సిన్లు తప్పనిసరి :

  • నిపుణులైన పశు వైద్యులను సంప్రదించి పెంపుడు జంతువులకు క్రమం తప్పకుండా కొన్ని వ్యాక్సిన్లు ఇప్పించాలని వెటర్నరీ వైద్యుడు కిరణ్​ తెలిపారు.
  • వ్యాక్సిన్లకు ముందు డివార్మింగ్ కోసం పెట్స్​కు నట్టల మందు ఇవ్వాలి.
  • తొలి సంవత్సరం ప్రతి నెలా నట్టల మందు అందించాలి.
  • తర్వాత వైరల్​, యాంటీ రేబిస్​ వ్యాక్సిన్లు కీలకం.
  • కుక్క పిల్లలకు 6-8 వారాల వయసులో 7 ఇన్​వన్​ లేదా 9 ఇన్​ వన్​ వ్యాక్సిన్​ ఇవ్వాలి.
  • ఇది డిస్టంపర్​, పార్వోవైరస్​, హెపటైటిస్​, లెప్టో స్పిరోసిస్​ లాంటి వైరల్​ వ్యాధుల నుంచి వాటికి రక్షణ ఇస్తుంది.
  • ప్రతి 2-4 వారాలకు మరో బూస్టర్​ డోసు చొప్పున 16-20 వారాల వరకు వీటిని కొనసాగించాలి.
  • తర్వాత 12 వారాలు(3 నెలలు) వయసులో రేబిస్ వ్యాక్సిన్​ను అందించాలి.
  • ఏడాది తర్వాత అన్ని వ్యాక్సిన్లు బూస్టర్​ డోసులు ఏటా తప్పకుండా ఇస్తూ ఉండాలి.
  • పిల్లలకు 6-8 వారాల వయసులో క్యాట్​ ఫ్లూ, ప్లేగు కోసం తొలి డోసు, 9-10 వారాల్లో రెండో డోసు, 14-16 వారాల చివరి డోసుతో పాటు రేబిస్​ను అందించాలి.
  • ఇలా ప్రతి సంవత్సరం బూస్టర్​ డోసులు ఇస్తూ ఉండాలి.

కుక్క తోకను లాగగా, కరిచిన పెంపుడు కుక్క : ఆరో తరగతి చదువుతున్న నగేశ్​కు సెలవులు కావడంతో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. ఎక్కువ సమయం దొరకడంతో పెంపుడు కుక్కతో ఆడుకుంటాడు. నగేశ్​ కుక్క తోకను వెనక నుంచి గట్టిగా లాగగా, అది ఒక్కసారిగా కోపంతో కాలిపై కరిచింది. తల్లిదండ్రులు వెంటనే నగేశ్​ను వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి రేబిస్​ వ్యాక్సిన్​ ఇప్పించారు. అప్పుడు అంతా ఓకే అయింది.

పెంపుడు కుక్క దాడిలో ముగ్గురికి గాయాలు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితులు

కుక్క కాటుకు భారీ పరిహారం- కొత్త పథకం తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం- ఎంతంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

PETS VACCINATIONPETS THAT BITE CHILDRENపెంపుడు జంతువులుPET DOGS THAT BITESAFETY TIPS FOR PETS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.