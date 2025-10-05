ఈ పనులు చేయకుండా పెంపుడు జంతువులతో ఆటలొద్దు - మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం!!
Published : October 5, 2025 at 8:48 PM IST
Precautions to be taken with Pets : ఇళ్లలో ఉండే పెంపుడు జంతువులైన కుక్కలు, పిల్లులతో చాలా మంది పిల్లలు ఆడుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు కోపంతో అవి వారిపై దాడి చేస్తుంటాయి. ఈ తరహా కేసులు నల్లకుంట ఫీవర్ దవాఖానా, ఇతర ఆసుపత్రులకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. గత నెలలో హైదరాబాద్లోని ఫీవర్ ఆసుపత్రికి 2 వేలకు పైగా కేసులొస్తే అందులో పెంపుడు జంతువులు కరిచినవే ఎక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఏ మాత్రం అశ్రద్ధగా ఉన్నా అది ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రయోజనం :
- పిల్లలు ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులతో ఆడుకునేటప్పుడు పెద్దవాళ్ల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి.
- 4 కంటే తక్కువ వయసున్న చిన్న పిల్లలను ఒంటరిగా పెట్స్తో విడిచి పెట్టవద్దు.
- అవి నిద్రపోతున్నప్పుడు, అస్వస్థతతో బాధ పడుతున్నప్పుడు వాటిని పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలి.
- పిల్లలకు చిన్నచిన్న గాయాలైతే చెప్పలేరు. కొన్నిసార్లు ఇవే రేబిస్ లాంటి తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తాయి.
- పెంపుడు జంతువులతో దురుసుగా ప్రవర్తించకూడదు. కొట్టడం లాంటి చర్యలు చేయవద్దు.
- పెట్స్కు వీలైనంతవరకు ముఖం, కళ్లు, తల భాగంలో తాకకుండా చూడాలి. ఇలా చేస్తే వాటికి నచ్చదు. వెంటనే కరవడానికి ట్రై చేస్తాయి.
- పెంపుడు జంతువులకు కడుపు నొప్పి, వాంతులు, చర్మ సమస్యలు లాంటి సంకేతాలు కన్పిస్తే పశు వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స అందించాలి. పెట్స్ను తాకితే చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
వ్యాక్సిన్లు తప్పనిసరి :
- నిపుణులైన పశు వైద్యులను సంప్రదించి పెంపుడు జంతువులకు క్రమం తప్పకుండా కొన్ని వ్యాక్సిన్లు ఇప్పించాలని వెటర్నరీ వైద్యుడు కిరణ్ తెలిపారు.
- వ్యాక్సిన్లకు ముందు డివార్మింగ్ కోసం పెట్స్కు నట్టల మందు ఇవ్వాలి.
- తొలి సంవత్సరం ప్రతి నెలా నట్టల మందు అందించాలి.
- తర్వాత వైరల్, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్లు కీలకం.
- కుక్క పిల్లలకు 6-8 వారాల వయసులో 7 ఇన్వన్ లేదా 9 ఇన్ వన్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి.
- ఇది డిస్టంపర్, పార్వోవైరస్, హెపటైటిస్, లెప్టో స్పిరోసిస్ లాంటి వైరల్ వ్యాధుల నుంచి వాటికి రక్షణ ఇస్తుంది.
- ప్రతి 2-4 వారాలకు మరో బూస్టర్ డోసు చొప్పున 16-20 వారాల వరకు వీటిని కొనసాగించాలి.
- తర్వాత 12 వారాలు(3 నెలలు) వయసులో రేబిస్ వ్యాక్సిన్ను అందించాలి.
- ఏడాది తర్వాత అన్ని వ్యాక్సిన్లు బూస్టర్ డోసులు ఏటా తప్పకుండా ఇస్తూ ఉండాలి.
- పిల్లలకు 6-8 వారాల వయసులో క్యాట్ ఫ్లూ, ప్లేగు కోసం తొలి డోసు, 9-10 వారాల్లో రెండో డోసు, 14-16 వారాల చివరి డోసుతో పాటు రేబిస్ను అందించాలి.
- ఇలా ప్రతి సంవత్సరం బూస్టర్ డోసులు ఇస్తూ ఉండాలి.
కుక్క తోకను లాగగా, కరిచిన పెంపుడు కుక్క : ఆరో తరగతి చదువుతున్న నగేశ్కు సెలవులు కావడంతో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. ఎక్కువ సమయం దొరకడంతో పెంపుడు కుక్కతో ఆడుకుంటాడు. నగేశ్ కుక్క తోకను వెనక నుంచి గట్టిగా లాగగా, అది ఒక్కసారిగా కోపంతో కాలిపై కరిచింది. తల్లిదండ్రులు వెంటనే నగేశ్ను వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి రేబిస్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పించారు. అప్పుడు అంతా ఓకే అయింది.
