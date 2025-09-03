ETV Bharat / state

'తక్కువ ధరకే బిర్యానీ' వస్తుందని తినేస్తున్నారా? - మీకు ఈ అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చు!! - EATING ADULTERATION BIRYANI

తక్కువ ధరకే బిర్యానీ వస్తుందని పరుగులు తీస్తున్నారా? - అందులో వాడే పదార్థాలు ఏంటో తెలుసా? - అవి తింటే మీ ఆరోగ్యం ఏం అవుతుందో తెలుసా?

Adulteration Biryani
Adulteration Biryani (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 2:47 PM IST

Adulteration Biryani : ఉద్యోగులకు వీకెండ్​, పిల్లలకు ఆదివారం అయిందంటే చాలు రెస్టారెంట్​, హోటల్​కు వెళ్లి ఏంచక్కా బిర్యానీ ఆరగించాలని చూస్తుంటారు. అందులోనూ హైదరాబాద్​ బిర్యానీ అంటే చాలు ఎక్కడికైనా వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. ఇదే అదనుగా పలు హోటళ్ల యజమానులు, నిర్వాహకులు తక్కువ ధరకే బిర్యానీ పేరుతో నాణ్యత లేని ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. అవి తినే వాళ్లకు ఫుడ్​ పాయిజన్, అనేక అనారోగ్య సమస్యలు​ తలెత్తుతున్నాయి. బిర్యానీల్లో నాసిరకం, గడువు ముగిసిన పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నట్లు ఇటీవల ఫుడ్​ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీల్లో బయటపడింది. అలాగే ఆహారం ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం కోసం హానికర రసాయనాలు వాడుతూ ప్రజల ఆరోగ్యంతో వారంతా చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఇప్పటికే నగరంలో చాలా చోట్ల రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో ఫుడ్​ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

వీటి వినియోగంతో మీ ప్రాణమే పోవచ్చు : పలు బిర్యానీ సెంటర్లలో తక్కువ ధరకే బిర్యానీ లభిస్తోందని ఎగబడుతుంటారు. అక్కడే మీరు అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లు అవుతుంది. అక్కడ వాడే ఆహార పదార్థాలను చూస్తే మరి జన్మలో తక్కువ రేటుకు బిర్యానీ వంటివి తినరు. కోడి మాంసం, నాసిరకం సరకులు, పామాయిల్​, నాణ్యత తక్కువగా ఉండే బాస్మతి బియ్యం, టేస్టింగ్​ సాల్ట్​, హానికర రంగులు, తక్కువ ధరకే దొరికే అల్లం వెల్లుల్లి వంటి వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. టేస్టింగ్​ సాల్ట్​ను ఎక్కువగా వాడటం వల్ల పేగులు పాడైపోతాయి. కృత్రిమ రంగులతో క్యాన్సర్​ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచిన మాంసం, ఆహారం తింటే ఫుడ్​ పాయిజన్​ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండాలని ఫుడ్​ పాయిజన్​ అధికారులు భోజన ప్రియులకు సూచిస్తున్నారు.

వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని మోసాలు :

  • గచ్చిబౌలిలోని మహాలక్ష్మి బిర్యానీ సెంటర్​లోని రిఫ్రిజిరేటర్​లో కొన్ని రోజులుగా మాంసాన్ని నిల్వ ఉంచారు. ఈ విషయాన్ని ఫుడ్​ సేఫ్టీ అధికారులు గుర్తించారు.
  • నాంపల్లిలోని ఓ హోటల్​లో గడువు ముగిసిన పదార్థాలను బిర్యానీ వంటకాల్లో వినియోగిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆహార భద్రతా అధికారులు తేల్చి చెప్పారు.
  • ఉప్పల్​లోని బిర్యానీ సెంటర్​లో ముందురోజు మిగిలిపోయిన బిర్యానీని వేడి చేసి విక్రయిస్తున్నట్లు సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడైంది.
Adulteration Biryani
నిల్వ చేసిన మాంసం (Eenadu)

ఫుడ్​ సేఫ్టీ అధికారులకు ఫిర్యాదు ఈ విధంగా చేయండి : గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాల వినియోగం, ఆహార నాణ్యత లేమిపై ఆహార భద్రతా అధికారులకు ఫోన్​, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వారికి ప్రాంతం, రెస్టారెంట్​, హోటల్​ పేర్లను స్పష్టంగా చెబితే ఫుడ్​ సేఫ్టీ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. నగరవ్యాప్తంగా ఇలా ఫుడ్​ కల్తీ జరుగుతున్న హోటల్స్​ ఎన్నో ఉన్నా బయటకు మాత్రం వాటి వివరాలు బయటకు రావడం లేదని భోజన ప్రియులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక నుంచి బయటకు తినేందుకు వెళ్లినప్పుడు కాస్త ఆలోచించి తినడమే బెటర్​ అని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఫుడ్​ తినడం వల్ల భవిష్యత్తులో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

గ్రేటర్​ పరిధిలో ఈ నంబర్​, మెయిల్​, ఎక్స్​కు ఫిర్యాదు చేయండి :

  • టోల్​ఫ్రీ నంబర్​ : 040-21111111
  • ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌): @afcghmc
  • మెయిల్‌: foodsafetywing.ghmc@gmail.com

