ఫాం ల్యాండ్​ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి

శివారు ప్రాంతాల్లో ఫాం ల్యాండ్స్​ పేరుతో విక్రయాల జోరు - అనుమతుల సమస్యలు ఫీజుల భారం తప్పదు - నగరం చుట్టూరా పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 8:35 AM IST

Farmland buyers must know this : భూమి గుంటల్లో ఉంటుంది. భూ విక్రయాలు మాత్రం గజాల చొప్పున చేస్తూ ఫాం ల్యాండ్స్‌ పేరుతో కొంతమంది, కొంతమంది తెలియని వారికి అంటగడుతున్నారు. భవిష్యత్‌లో ఎలాగో నిర్మాణం చేస్తారు కదా, అప్పటివరకు సాగు భూమి కిందనే ఉంచుకోండి. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలను తీసుకోవచ్చు అంటూ అక్రమ దందాలు కొనసాగిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నగరం సరిహద్దుగా ఉన్న మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని మండలాల్లో ఈ తరహా వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. తద్వారా ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండిపడుతోంది. ఫాం ల్యాండ్స్​ను కొనుగోలు చేయడం వల్ల నష్టం ఏంటి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏటా 80 వేల విక్రయ లావాదేవీలు : నగర శివారు ప్రాంతాల్లో ఏటా దాదాపు 80 వేల ఫాంల్యాండ్స్‌ విక్రయ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయనే అంచనాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో సాగుభూముల విక్రయ దస్తావేజుల రిజిస్ట్రేషన్లు ఏటా 6.10 లక్షలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో నగరాలు, పెద్ద పట్టణాలను ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఫాం ల్యాండ్స్‌ విక్రయాలు ఉంటున్నాయి. కొన్ని రియల్​ ఎస్టేట్​ సంస్థలు నిబంధనల మేరకు విక్రయాలు చేస్తుండగా ఆ సమీప ప్రాంతాల్లో మరికొంతమంది దందా చేస్తున్నారు.

వికారాబాద్‌ నుంచి హైదరాబాద్‌ నగరానికి వచ్చే ప్రధాన మార్గంలోని పలు మండలాల్లో ఎకరం రూ.1.50 కోట్ల నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు వెచ్చించి కొనుగోలు చేస్తున్న పలువురు ఆ భూమి ధరకు రెండింతలు అప్పనంగా కొల్ల గొడుతున్నారు. చదరపు గజం రూ.5,500 నుంచి రూ.6,500 లోపే అంటూ ప్రచారం చేస్తూ ఈ అమ్మకాల పర్వాన్ని సాగిస్తున్నారు. కొనుగోలుదారులు బేరసారాలకు దిగాక వారిని ఒప్పించి సాగు భూమి కిందనే పట్టాదారుపాసుపుస్తకాలిచ్చి గజాల కింద డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు నష్టం లేకపోవడంతో ఎవరూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం లేదు.

నష్టం ఇలా :

  • జరుగుతున్న విక్రయాల్లో గుంట (121చ.గజాలు) నుంచి మూడు గుంటల విస్తీర్ణాలు అధికంగా ఉంటున్నాయి.
  • భవిష్యత్‌లో ఈ స్థలంలో నిర్మాణం చేయాలంటే స్థానిక సంస్థల (పంచాయతీ/పురపాలక/నగరపాలక) నుంచి అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాగుభూమిని సాగేతర ప్రయోజనాలకు వినియోగించుకుంటున్నట్లుగా (నాలా-నాన్‌ అగ్రికల్చర్‌ ల్యాండ్స్‌ అసెస్‌మెంట్‌) అనుమతి పొందాలి.
  • ఈ భూమి సరిహద్దుగా సాగునీటి కాలువలు కానీ, చెరువులు, కుంటలు ఉంటే నీటిపారుదల శాఖ నుంచిల కూడా అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది.
  • భవనాల నిర్మాణానికి డీటీసీపీ (డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ టౌన్‌ అండ్‌ కంట్రీ ప్లానింగ్‌) అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ల్యాండ్‌ రెగ్యులైజేషన్‌ స్కీం (ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌) ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

సాధాబైనామాలకు మోక్షం : తెల్ల కాగితాలపై రాసుకున్న భూమి కొనుగోలు ఒప్పందాల క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించి రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ ఇటీవలే నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. భూ భారతి చట్టం సెక్షన్‌-6లోని సబ్‌ సెక్షన్‌ 1 కింద సాదాబైనామా డాక్యుమెంట్లను క్రమబద్ధీకరించనున్నట్లుగా తెలిపింది. 2020 అక్టోబరు 12వ తేదీ నుంచి అదే ఏడాది నవంబరు 10వ తేదీవరకు స్వీకరించిన దాదాపు 9 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులను క్రమబద్ధీకరణకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని ఈ మేరకు పేర్కొంది. సాదాబైనామా దరఖాస్తుల పరిశీలన, క్రమబద్ధీకరణ అధికారం భూ భారతి చట్టం ప్రకారం ఆర్డీవోకు రెవెన్యూ డివిజనల్‌ అధికారికి కట్టబెట్టారు. దీంతో ఆయన పరిధిలోని ఎమ్మార్వోలను(మండల రెవెన్యూ అధికారి) ఉపయోగించుకుని క్షేత్ర స్థాయిలో నిశితంగా పరిశీలించి ప్రభుత్వ, నిషేధిత జాబితాలో లేని భూములుగా నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే క్రమబద్ధీకరణ చేస్తారని రెవెన్యూ అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

రికార్డుల్లో వేల ఎకరాల భూములు - అవి ఎవరివో ఎవరికీ తెలియదు

ఇకపై భూ వినియోగ పత్రం మరింత సులభంగా! - దరఖాస్తు చేసుకుంటే చాలు

