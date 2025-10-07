హైదరాబాద్లోని కోచింగ్ సెంటర్ల పరిస్థితి ఏంటి? - అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునే దారులున్నాయా?
హైదరాబాద్లోని కోచింగ్ సెంటర్లపై తాజా పరిస్థితి - భారీగా ఫీజులు, నిబంధనలు - శనివారం ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన దుర్ఘటన - నగరంలోని ఇన్స్టిట్యూట్ల పరిస్థితి ఏంటి?
Published : October 7, 2025 at 9:31 AM IST
Coaching Centers Safety Rules : ఉద్యోగం కొట్టాలనే ఆశయంతో ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఇంటి నుంచి పట్టణాల్లోని కోచింగ్ సెంటర్స్కు వెళుతూ ఉంటారు. హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్, అశోక్నగర్, కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లో వందల కొద్దీ శిక్షణా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలు, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునేందుకు మార్గాలు ఉన్నాయా? శనివారం ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన దుర్ఘటనతో అందరి దృష్టి నగరంలో నడుస్తున్న కోచింగ్ సెంటర్లపై పడింది. ఇప్పుడు అక్కడున్న పరిస్థితులు ఏంటి? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
నగరంలో అధికారిక లెక్కల ప్రకారం సుమారు 120 శిక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అనధికారికంగా చెప్పాల్సిన పనే లేదు. కోచింగ్ సెంటర్లలో గ్రూప్స్ పరీక్షల శిక్షణ కోసం ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ.50 నుంచి రూ.80 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. అదే యూపీఎస్సీ కోసమైతే రూ.లక్ష - రూ.1.2 లక్షలు వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం నిర్వాహకులు అన్ని రకాల భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలి. కానీ ఎక్కడా అవి కనిపించడం లేదు.
పాటించాల్సిన భద్రతా ప్రమాణాలు :
- అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు తక్షణ స్పందన కోసం అన్ని రకాల పరికరాలు కోచింగ్ సెంటర్లలో అందుబాటులో ఉంచాలి.
- అత్యవసర ద్వారాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
- ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తప్పించుకోవడంపై అభ్యర్థులకు అప్పుడప్పుడూ మాక్ డ్రిల్స్ సైతం నిర్వహించాలి.
- కోచింగ్ సెంటర్ల లోపలికి గాలి, వెలుతురు వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- ఒకే గదిలో వందల మంది విద్యార్థులను ఉంచకుండా చూడాలి. అప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
- కోచింగ్ గదిలో ఫ్యాన్లు, ఏసీలు, కూలర్లు ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి.
- ప్రతి కోచింగ్ సెంటర్లో తప్పనిసరిగా ఫైర్ సేఫ్టీపై సూచనలు ఉండాలి.
రానున్నది కొలువుల జాతర : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గ్రూప్-1,2 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడంతో త్వరలోనే మరిన్ని పోస్టులు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి కసరత్తును ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ల కోసం అభ్యర్థులు వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ నోటిఫికేషన్లు వచ్చిన వెంటనే యువత అంతా కోచింగ్ సెంటర్ల బాట పట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ముందుగానే మేల్కొని తనిఖీలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.
హైదరాబాద్లోని కోచింగ్ సెంటర్లపై దృష్టి : గతేడాది హైదరాబాద్లోని అశోక్నగర్లోని కోచింగ్ సెంటర్లపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రచురించింది. పలు కోచింగ్ సెంటర్లలో ఒకరు మాత్రమే నడవ గలిగే మెట్ల మార్గంతో మూడు, నాలుగు అంతస్తుల్లో శిక్షణ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ఆ సెంటర్లలలో వేలాది మంది విద్యార్థులు శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఒక మంచం పట్టే గదిలో 20 కుర్చీలతో ప్రైవేటు లైబ్రరీలు నిర్వహిస్తూ భద్రత డొల్లగా మారింది. కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లలో పాఠం వినేందుకు 500 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. కుర్చీలన్నీ ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఏర్పాటు చేయడంతో ముందున్న వారు వెళ్లే వరకు మిగిలిన వారు కదల్లేని పరిస్థితి ఉంది. సరైన మరుగుదొడ్డి, పార్కింగ్ సౌకర్యం లేదు. కొన్ని ఇళ్లను ప్రైవేటు స్టడీ హాళ్లుగా మార్చేశారు.
కోచింగ్ సెంటర్లలో జరిగిన ఘటనలు :
- ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఓ కోచింగ్ సెంటర్లో శనివారం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా పేలుడు సంభవించిన దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.
- దిల్లీలో ఏడాది క్రితం ఓ కోచింగ్ సెంటర్ లైబ్రరీలో వరద చేరడంతో బయటకు వచ్చే అవకాశం లేక ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఆ శిక్షణ కేంద్రాన్ని సెల్లార్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
