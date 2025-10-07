ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లోని కోచింగ్​ సెంటర్ల పరిస్థితి ఏంటి? - అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునే దారులున్నాయా?

హైదరాబాద్​లోని కోచింగ్​ సెంటర్లపై తాజా పరిస్థితి - భారీగా ఫీజులు, నిబంధనలు - శనివారం ఉత్తరప్రదేశ్​లో జరిగిన దుర్ఘటన - నగరంలోని ఇన్​స్టిట్యూట్​ల పరిస్థితి ఏంటి?

Coaching Centers Safety Rules
Coaching Centers Safety Rules (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Coaching Centers Safety Rules : ఉద్యోగం కొట్టాలనే ఆశయంతో ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఇంటి నుంచి పట్టణాల్లోని కోచింగ్​ సెంటర్స్​కు వెళుతూ ఉంటారు. హైదరాబాద్​లోని అమీర్​పేట్​, దిల్​సుఖ్​నగర్​, అశోక్​నగర్​, కూకట్​పల్లి, సికింద్రాబాద్​ ప్రాంతాల్లో వందల కొద్దీ శిక్షణా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలు, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునేందుకు మార్గాలు ఉన్నాయా? శనివారం ఉత్తరప్రదేశ్​లో జరిగిన దుర్ఘటనతో అందరి దృష్టి నగరంలో నడుస్తున్న కోచింగ్​ సెంటర్లపై పడింది. ఇప్పుడు అక్కడున్న పరిస్థితులు ఏంటి? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.

నగరంలో అధికారిక లెక్కల ప్రకారం సుమారు 120 శిక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అనధికారికంగా చెప్పాల్సిన పనే లేదు. కోచింగ్​ సెంటర్లలో గ్రూప్స్​ పరీక్షల శిక్షణ కోసం ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ.50 నుంచి రూ.80 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. అదే యూపీఎస్సీ కోసమైతే రూ.లక్ష - రూ.1.2 లక్షలు వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం నిర్వాహకులు అన్ని రకాల భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలి. కానీ ఎక్కడా అవి కనిపించడం లేదు.

పాటించాల్సిన భద్రతా ప్రమాణాలు :

  • అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు తక్షణ స్పందన కోసం అన్ని రకాల పరికరాలు కోచింగ్​ సెంటర్లలో అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • అత్యవసర ద్వారాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తప్పించుకోవడంపై అభ్యర్థులకు అప్పుడప్పుడూ మాక్​ డ్రిల్స్​ సైతం నిర్వహించాలి.
  • కోచింగ్​ సెంటర్ల లోపలికి గాలి, వెలుతురు వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి.
  • ఒకే గదిలో వందల మంది విద్యార్థులను ఉంచకుండా చూడాలి. అప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
  • కోచింగ్​ గదిలో ఫ్యాన్లు, ఏసీలు, కూలర్​లు ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి.
  • ప్రతి కోచింగ్​ సెంటర్​లో తప్పనిసరిగా ఫైర్​ సేఫ్టీపై సూచనలు ఉండాలి.

రానున్నది కొలువుల జాతర : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గ్రూప్​-1,2 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడంతో త్వరలోనే మరిన్ని పోస్టులు భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వడానికి కసరత్తును ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ల కోసం అభ్యర్థులు వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ నోటిఫికేషన్లు వచ్చిన వెంటనే యువత అంతా కోచింగ్​ సెంటర్ల బాట పట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ, జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు ముందుగానే మేల్కొని తనిఖీలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.

హైదరాబాద్​లోని కోచింగ్​ సెంటర్లపై దృష్టి : గతేడాది హైదరాబాద్​లోని అశోక్​నగర్​లోని కోచింగ్​ సెంటర్లపై ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రచురించింది. పలు కోచింగ్​ సెంటర్లలో ఒకరు మాత్రమే నడవ గలిగే మెట్ల మార్గంతో మూడు, నాలుగు అంతస్తుల్లో శిక్షణ కేంద్రాలు నడుస్తున్నాయి. ఆ సెంటర్లలలో వేలాది మంది విద్యార్థులు శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఒక మంచం పట్టే గదిలో 20 కుర్చీలతో ప్రైవేటు లైబ్రరీలు నిర్వహిస్తూ భద్రత డొల్లగా మారింది. కొన్ని కోచింగ్​ సెంటర్లలో పాఠం వినేందుకు 500 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు. కుర్చీలన్నీ ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఏర్పాటు చేయడంతో ముందున్న వారు వెళ్లే వరకు మిగిలిన వారు కదల్లేని పరిస్థితి ఉంది. సరైన మరుగుదొడ్డి, పార్కింగ్​ సౌకర్యం లేదు. కొన్ని ఇళ్లను ప్రైవేటు స్టడీ హాళ్లుగా మార్చేశారు.

కోచింగ్​ సెంటర్లలో జరిగిన ఘటనలు :

  • ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ఓ కోచింగ్​ సెంటర్​లో శనివారం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. షార్ట్​ సర్క్యూట్​ కారణంగా పేలుడు సంభవించిన దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.
  • దిల్లీలో ఏడాది క్రితం ఓ కోచింగ్​ సెంటర్​ లైబ్రరీలో వరద చేరడంతో బయటకు వచ్చే అవకాశం లేక ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఆ శిక్షణ కేంద్రాన్ని సెల్లార్​లో నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

దిల్లీ సివిల్స్ అభ్యర్థుల మృతి ఘటన - హైదరాబాద్​లోనూ అలాంటి కోచింగ్ సెంటర్లు బోలెడు - HYDERABAD COACHING CENTRES ISSUES

దిల్లీ సివిల్స్​ స్టడీ సెంటర్​ ఘటన ఎఫెక్ట్​- 13కోచింగ్​ సెంటర్లపై వేటు- నిందితులకు 14రోజులు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్! - Delhi Coaching Centre Tragedy

For All Latest Updates

TAGGED:

COACHING CENTERS RULESSAFETY RULES IN COACHING CENTERSకోచింగ్​ సెంటర్ల సేఫ్టీ రూల్స్​COACHING CENTERS IN HYDERABADHYDERABAD COACHING CENTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.