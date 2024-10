ETV Bharat / state

"కళ్ల ముందే బాహుబలి మంచుకొండలు'' - అరకు కాఫీ తాగుతూ నేరుగా ఆ అందాలను వీక్షించాల్సిందే!

Arakuloya Attracts Tourists with its Natural Beauty in Alluri District : అరకులోయ ప్రకృతి సౌందర్యంతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటుంది. పాల కడలిని తలపిస్తున్న మంచు సోయగాలు సందర్శకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. అరకు అందాలను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పాడేరు చుట్టు పక్కల పచ్చని కొండల మధ్య తేలియాడే మేఘాలు భూమిని తాగుతున్న అందాలు కట్టిపడేస్తున్నాయి.

పాడేరులో పాలసముద్రం : మరో వైపు పాడేరు సమీపంలోని వంజంగి మేఘాలకొండ పాల సముద్రంలా కనువిందు చేస్తుంది. కొండపై దట్టంగా కమ్మిన పొగమంచు పర్యాటకుల మదిని దోచుకుంటుంది. సూర్యుడి రాకను స్వాగతిస్తూ దూదిపింజల్లాంటి మేఘాలు పక్కకు తొలగుతూ ఉంటున్నట్లు ఉన్నాయి. సూర్యుడు తొలి వెలుగుకు పచ్చని కొండలు కనువిందు చేశాయి. దీంతో పాడేరు సమీప ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఉదయం 9 గంటలు అయిన మంచు తెరలు వీడటం లేదు. మినుములూరు కాఫీ బోర్డులో ఉదయం 15 డిగ్రీలు, పాడేరులో 18 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

