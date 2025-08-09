Aqua Sector Suffers Losses due to Trump Tariffs: డాలర్ పంటగా పేరొందిన ఆక్వా సాగుకు కొన్నాళ్లుగా గడ్డు కాలం ఎదురైంది. పెరుగుతున్న లీజులు, చేయి దాటుతున్న పెట్టుబడులు, దిగజారుతున్న ధరలు, ఆకాశాన్ని అంటుతున్న దాణా, మందుల ధరలు, చుట్టుముడుతున్న వ్యాధులు ఆక్వా రైతులపై మూకుమ్మడి దాడి చేస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డ్రొనాల్ట్ ట్రంప్ సుంకాల దెబ్బకు ఆక్వా రంగం మరింత పడిపోయింది. ఎగుమతులు నిలిచిపోవటంతో ధరలు రోజురోజుకు పతనమైపోతున్నాయి. చేతికొచ్చిన పంటను నిల్వ చేయలేని స్థితి. తక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటే కష్టానికి కనీసం ప్రతిఫలం కూడా రాని పరిస్థితి నెలకొంది.
15 ఏళ్ల కిందట వరకు రొయ్యల సాగులో యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించేవారు. ఎకరా చెరువులో 30-40 వేల మధ్య పిల్లలను వేసేవారు. ఏరియేటర్లకు డీజిల్ ఇంజిన్లు వినియోగించేవారు. మేత ధరలు టన్ను రూ.30-40 వేల మధ్య ఉండేది. లీజులు ఎకరాకు రూ.20-40 వేల మధ్య ఉండేది. వ్యాధుల బాధ తక్కువగా ఉండేది. దీంతో సులభంగా 30-40 కౌంట్లు వచ్చేవి. అప్పట్లో 40 కౌంట్ ధరలు రూ.400 వరకు ఉండటంతో రైతులకు లాభాల పంట పండేది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఎకరాకు 1.50 లక్షల పిల్లలను వదులుతున్నారు. విద్యుత్తు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, బిల్లులు చాలా అధికంగా అవుతున్నాయి. టన్ను మేత ధర రూ.80 వేలు అయింది. ఇంక చెరువుల్లో వదిలే రొయ్య పిల్లల సంఖ్య 3 రెట్లకు పెరగడంతో అదే రీతిలో మేత వేయాల్సి వస్తోంది. దీంతో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. లీజు ఎకరాకు రూ.1.50 లక్షల వరకు చేరింది. ఇంక వ్యాధుల సంగతి అయితే చెప్పనవసరం లేదు.
మార్కెట్లు విస్తరిస్తేనే: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న 25 శాతం సుంకాలు భారం అనుకుంటే ఈ నెలాఖరు నుంచి మరో 25 శాతం అమలు చేస్తామన్న ప్రకటన మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. పెద్ద కౌంట్ రొయ్యలు ఎక్కువగా 35 శాతం అమెరికాకే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. 20 శాతం చైనా, 14 శాతం జపాన్, ధాయ్లాండ్, కెనడా, స్పెయిన్ వంటి యూరోపియన్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. మన ఆక్వా ఎగుమతులు చేసుకునే అవకాశం ఉన్న దేశాలను గుర్తించి మార్కెట్ విస్తరణ జరగకపోతే రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ఇంక రష్యా, సౌదీ అరేబియా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు ఉత్పత్తుల అవకాశాలపై కేంద్ర దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
కోనసీమ జిల్లాలో: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆక్వా సాగు 38 వేల ఎకరాలు ఉండగా రైతులు 30 వేల మంది ఉన్నారు. వారు ఈ చేపల సాగును 15 వేల ఎకరాల్లో చేస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లాలో: అదే విధంగా కృష్ణా జిల్లాలో మంచి నీటి ఆక్వా సాగు 78146.57 ఎకరాల్లో, ఉప్పునీటి సాగు 25,023.26 ఎకరాల్లో ఉంది. ట్రంప్ సుంకాల పెంపుతో రొయ్యల ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అయితే ఈ పరిస్థితిని వ్యాపారులు తమకు అనుకుంలగా మార్చుకుని ధరలను తగ్గిస్తుండటంతో రైతులు నష్టపోతున్నారు. ధరల వరుస పతనాలతో నష్టాలబారిన పడుతున్నారు. ఒక కంటైనర్లో 16 టన్నులు ఎగుమతి చేస్తారు. దీని విలువ రూ.1.25కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
ధరల పతనం ఇలా: 20 కౌంటు రొయ్యలు కిలో ధర సుంకాలకు ముందు రూ.640 ఉండగా, సుంకం విధించిన తర్వాత రూ.580కి పడిపోయింది. 30 కౌంటు రూ.470కి, 40 కౌంటు రూ.380కి అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. కిలో ధర దాదాపు రూ.50 వరకు తగింది. టన్నుకు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు నష్టపోతున్నామని రైతులు చెప్తున్నారు.
