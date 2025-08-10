APTDC Resorts and Hotels in Private Sector : సందర్శకులకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పన దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ పరిధిలోని హోటళ్లు,రిసార్ట్లను ప్రైవేట్ సంస్ధలకు అప్పజెప్పాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 22 హోటళ్లను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు లీజుకు ఇవ్వనుంది.
రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థకు చెందిన 22 హోటళ్లు, రిసార్టుల నిర్వహణను ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించనుంది. 33 సంవత్సరాల పాటు లీజుకు ఇచ్చేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. దీనికి అవసరమైన టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని, ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని ఆదేశించింది. ప్రీబిడ్ సమావేశాల్లో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల నుంచి వచ్చే ప్రతి స్పందన ఆధారంగా టెండర్ల ప్రక్రియలో స్వల్ప మార్పులు చేసే అధికారాన్ని ఎండీకి కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇంటర్నల్ బెంచ్ మార్కుగా నిర్ణయించిన 12 శాతంపైన వచ్చే స్థూల ఆదాయంలో వాటా లేదా పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించిన కనీస వార్షిక అద్దె ఈ రెండిటిలో ఏది ఎక్కువైతే దాన్ని లీజుగా నిర్ణయించేలా నిబంధనలు రూపొందిచనున్నారు.
' ప్రైవేట్ సంస్థలు కనీసం మూడు నగరాలలో రిసార్ట్స్ లేదా స్టార్ హోటల్స్ గానీ నిర్వహిస్తుండాలి. హోటల్ అయితే మూడు సంవత్సరాల నుంచి నడస్తూ ఉండాలి . గత 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో వీరి వార్షిక ఆదాయం వారు చేపట్టే ప్రాజెక్టుకు సమానంగా ఉండాలి. స్టార్ రేటింగ్ కలిగి ఉండాలి. కనీసం 418 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్న సంస్థలు దీనికి అర్హులు.' -పార్థసారథి, మంత్రి
పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆరు క్లస్టర్లుగా విభజన : ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించేందుకు హోటళ్లు, రిసార్టులను పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆరు క్లస్టర్లుగా విభజించింది. మొదటి క్లస్టర్లో విశాఖ యాత్రీ నివాస్, కళింగపట్నంలోని హరితా బీచ్ రిసార్ట్ ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 45 గదులున్నాయి. రెండు క్లస్టర్లో ద్వారకా తిరుమల హరితా హోటల్, దిండి హరితా కోకోనట్ రిసార్ట్ ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 50 గదులున్నాయి.
మూడో క్లస్టర్లో సూర్యలంక హరితా హోటల్, విజయవాడ బెర్మ్పార్కులోని హరితా హోటల్, విజయవాడ భవానీ ద్వీపంలోని హరితా హోటల్, నాగార్జు సాగర్లోని హరితా హోటల్, ఎత్తిపోతలలోని హరితా హోటల్, ధ్యానబుద్ధ ప్రాజెక్టు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 141 గదులున్నాయి. నాలుగో క్లస్టర్లో నెల్లూరు, శ్రీకాళహస్తిలోని హరితా హోటళ్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 79 గదులున్నాయి. ఐదో క్లస్టర్లో గండికోట, ఒంటిమిట్టలోని హరితా హోటళ్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 75 గదులున్నాయి. ఆరో క్లస్టర్లో కర్నూలు, ఓర్వకల్లు, మహానంది, అహోబిలం, లేపాక్షి, శ్రీశైలంలోని హరితా హోటళ్లున్నాయి.
"ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం చాలా హర్షదాయకం. గవర్నమెంట్ కంటే ప్రైవేట్ సంస్థలు మెయింటెనెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. పర్యాటకులు వచ్చేందుకు కూడా ఆసక్తి చూపుతారు. సదుపాయాల పట్ల వినియోగదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తారు. ఈ పాలసీ బాగుంది. ఇచ్చే కంపెనీలకు మంచి సహాయసాకారాలు అందించాలి." - కాకాని తరుణ్, ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ టూరిజం ప్రతినిధి
