ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కోసం చర్యలు!

APSRTC Planning to Free Service to Women and Recruit Jobs : మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం రంగం సిద్దం చేస్తోంది. ఈ పథకాన్ని పకడ్బంధీగా అమలు చేయాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఓ వైపు కొత్త బస్సులను రోడ్డెక్కిస్తూనే సిబ్బంది కొరతపైనా దృష్టి పెట్టింది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం పథకం ప్రారంభించాక డ్రైవర్లు, కండక్టర్ల కొరతతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఆర్టీసీలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల వివరాలపై నివేదిక తెప్పించుకున్న ప్రభుత్వం అవసరమైన పోస్టుల భర్తీకి కసరత్తు చేస్తోంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఏపీఆర్టీసీ (APSRTC) ధ్వంసమైంది. ప్రభుత్వంలో విలీనం పేరిట ఉద్యోగులను నిలువునా మోసం చేసిన గత ప్రభుత్వం ప్రయాణికులనూ అష్టకష్టాల పాలు చేసింది. ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలకు తూట్లు పొడిచింది. ఐదేళ్లలో ఆర్టీసీలో ఒక్క రెగ్యులర్ ఉద్యోగి నియామకం జరగలేదు. చనిపోయిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనే నిబంధన ఉన్నా పట్టించుకోలేదు.

వేలాది మంది నిరుద్యోగులు సైత ఆర్టీసీ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూసినా నిరాశే మిగిలింది. గతంలో కార్పొరేషన్‌గా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగాల భర్తీకి ఆర్టీసీ ఎండీ, పాలక మండలికి స్వేచ్ఛ ఉండేది. ప్రభుత్వ అనుమతితో అవసరమైన మేరకు డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను ఒప్పంద లేదా రెగ్యులర్ విధానాల్లో నియమించుకునేవారు. విలీనం తర్వాత ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గించేశారు. ఐదేళ్లలో ఉద్యోగుల సంఖ్య సుమారు 9వేలకు పైగా తగ్గిపోయింది.

