సీఎం సంతకం చేసినా పదోన్నతుల కోసం ఎదురుచూపులు - ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు తప్పని నిరీక్షణ
ఆగస్టు 28న 3 వేల మందికి పదోన్నతలు కల్పిస్తూ సంతకం - జీవో విడుదల చేయకుండా అడ్డుకున్న జీఏడీ అధికారులు - పదోన్నతుల కల్పించాలని కోరుతున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 7:35 AM IST
APSRTC Employees Waiting for Promotions: దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి కరుణించలేదన్నట్లుగా ఉంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పరిస్థితి! ఉద్యోగుల కష్టాలను అర్థం చేసుకుని, పదోన్నతులు కల్పిస్తూ సీఎం చంద్రబాబు సంతకం చేశారు. కానీ రకరకాల కారణాలతో జీవో విడుదల చేయడంలో మాత్రం జీఏడీ అధికారులు తీవ్ర జాప్యం చేస్తున్నారు. రెండు నెలలుగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు, ఉన్నతాధికారులు సచివాలయం చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నారు.
ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల దస్త్రం ముందుకు కదలడం లేదు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, మెకానిక్లు సహా డిపోల్లోని కిందిస్థాయి సిబ్బందికి పదోన్నతులు కల్పిస్తూ సీఎం సంతకం చేశారు. తమకు లబ్ధి చేకూరుతుందని ఉద్యోగులంతా సంబరాలు చేసుకున్నారు. అయితే జీఏడీలోని ఉన్నతాధికారులు కొర్రీలు వేసి జీవో విడుదల కాకుండా ఆపేయడంతో పదోన్నతుల కోసం నిరీక్షణ తప్పడం లేదు.
ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల విషయాన్ని గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ పట్టించుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక, ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సర్వీసు నిబంధనలపై అధ్యయనం చేసి పదోన్నతులు కల్పిస్తూ సీఎం సంతకం చేశారు. జీఏడీ అధికారులు మాత్రం జీవో విడుదల చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు.
'ఆర్టీసీ సంబంధించిన ఫైల్ ఏదయితే ఉందో దాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఆమోదించినప్పటికీ, జీఏడీ వాళ్లు దాన్ని పెండింగ్ పెట్టారు. దాదాపు 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రమోషన్ రాక రిటైర్డ్ అయిన వేలాది మంది కార్మికులకు నష్టం జరిగింది. ఈ ప్రమోషన్ రాకపోవడం వల్ల పెన్షన్లో తేడా వచ్చాయి. అదేవిధంగా సెటిల్మెంట్లో కూడా ఆర్థికంగా నష్టం జరిగింది. ప్రభుత్వం వెంటనే జీవో జారీ చేసేలా సీఎం చంద్రబాబు తగు చర్యలు తీసుకోవాలి. ' - శ్రీనివాసరావు, ఆర్టీసీ ఎన్ఎంయూఏ ప్రధాన కార్యదర్శి
ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్ల కొరత ఉంది. వీలైనంత త్వరగా సిబ్బంది నియామకం చేపట్టాలని సీఎం ఇప్పటికే ఆదేశించారు. పదోన్నతులు కల్పిస్తే ఆ ఖాళీల్లో కొత్త వారిని నియమించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే జీఏడీ అధికారుల వల్ల అది సాధ్యం కావడం లేదని, ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చెబుతున్నారు.
'రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పండుగ వేళల్లో సరిపడా బస్సులు నడిపేందుకు సిబ్బందిని సర్దుబాటు చేయడం అదనపు పనిగంటలు చేయించడం అధికారులకు ప్రయాసగా మారింది. సిబ్బంది కొరతతో ప్రతిరోజు సిబ్బంది డబుల్ డ్యూటీలు చేయాల్సివస్తున్నందున వేసవి నాటికి చాలా మంది కండక్టర్లు డ్రైవర్లు సిక్ లోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే జీవో జారీ చేసేలా సీఎం చంద్రబాబు తగు చర్యలు తీసుకోవాలి. అదే విథంగా ఉచిత ప్రయాణం పథకానికీ ఆటంకాలు లేకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.' - దామోదర్, ఆర్టీసీ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు
పదోన్నతుల జీవో రాకపోవడంతో ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలాఖరులో అర్హత ఉన్నా చాలామంది పాత వేతనాలతోనే ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. పీఎఫ్ సహా పలు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కోల్పోయారని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చెబుతున్నారు.
