పక్కాగా ఉచిత బస్సు పథకం అమలు - అదనపు సిబ్బంది, బస్సులు కేటాయింపు - APSRTC ON FREE BUS SCHEME

APSRTC_on_Free_Bus_Scheme ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 9, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:12 AM IST 3 Min Read

APSRTC Arrangements to Implement Free Bus Scheme for Women: మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం పథకాన్ని సమర్థంగా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ సన్నద్దమవుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీ నెరవేర్చడంలో భాగంగా ఆగస్టు 15 మహిళలకు ఉతిక ప్రయాణం పథకం అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన దృష్ట్యా దీన్ని అమలు చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించేందుకు సంస్థ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ అధ్యక్షతన ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పాలక మండలి సమావేశమైంది. విజయవాడలోని ఆర్టీసీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన భేటీకి ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమల రావు, ఆర్టీసీ జోనల్ ఛైర్మన్లు, ఈడీలు, సహా బోర్డు సభ్యులుగా ఉన్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లోని ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆర్టీసీకి సంబంధించి పలు కీలక అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి తీర్మానాలు చేశారు. పక్కాగా ఉచిత బస్సు పథకం అమలు - అదనపు సిబ్బంది, బస్సులు కేటాయింపు (ETV) ఆగస్టు 15 నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించిన దృష్ట్యా దీన్ని పకడ్బంధీగా అమలు చేయాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు. బస్సుల్లో రద్దీ పెరిగితే అందుకు అనుగుణంగా ఎక్కడి కక్కడ అదనంగా అద్దె బస్సులు ప్రవేశ పెట్టాలని నిర్ణయించారు. అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు నియమించుకుని బస్సులు నడపాలని తీర్మానించారు. 7500 మంది సిబ్బంది నియామకానికి అనుమతివ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఆర్టీసీ బోర్డులో తీర్మానం చేశారు. వారి పిల్లలకు ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల: విధినిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉద్యోగులు, మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన వారి కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేందుకు 2014లో తెలుగు దేశం ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చి అమలు చేసింది. గత ఐదేళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆ ఆదేశాలను అమలు చేయకపోవడంతో వందలాది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. వారి కన్నీటి తుడిచేందుకు కారుణ్య నియామకాలు సహా మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

