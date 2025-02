ETV Bharat / state

గ్రూప్‌ 2 పరీక్షలు యథాతథం - ఎలాంటి మార్పు లేదు: ఏపీపీఎస్సీ - GROUP 2 MAINS EXAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

APPSC says Group 2 Mains Exam Cannot be Postponed: గ్రూప్‌-2 మెయిన్స్‌ పరీక్షల నిర్వహణపై ఏపీపీఎస్సీ స్పష్టత ఇచ్చింది. పరీక్షను వాయిదా వేయలేమని తేల్చి చెప్పింది. ఆదివారం గ్రూప్-2 మెయిన్స్‌ పరీక్షలు యథాతథంగా జరుగుతాయని వెల్లడించింది. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12.30 గంటల వరకు పేపర్-1, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 5.30 గంటల వరకు పేపర్‌-2 పరీక్ష జరుగుతుందని ఏపీపీఎస్సీ అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

